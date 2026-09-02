フェネルバフチェは、ブラジル人センターバックのジエゴ・カルロスがセリエAのパルマ・カルチョに1シーズンのレンタル移籍で加入したと正式に発表した。33歳のDFは今季のフェネルバフチェの構想に含まれておらず、今回の一時的な移籍に至った。

クラブは公式声明でこの合意を発表し、次のように伝えた。『2024-25シーズンの冬の移籍市場で我々のチームに加わったジエゴ・カルロスは、1年間の期限付き移籍でパルマ・カルチョへ移ることになった』

この移籍により、経験豊富なDFにとってイタリアサッカーでの新たな章が刻まれることになる。ジエゴ・カルロスは、その前の2025-26シーズンをコモへのレンタル移籍で過ごしていた。