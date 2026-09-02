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「ここにいることが重要だ！」 五輪王者ジエゴ・カルロスがフェネルバフチェを離れ、セリエA復帰を選んだ理由
ジエゴ・カルロス、パルマへのレンタル移籍が成立
フェネルバフチェは、ブラジル人センターバックのジエゴ・カルロスがセリエAのパルマ・カルチョに1シーズンのレンタル移籍で加入したと正式に発表した。33歳のDFは今季のフェネルバフチェの構想に含まれておらず、今回の一時的な移籍に至った。
クラブは公式声明でこの合意を発表し、次のように伝えた。『2024-25シーズンの冬の移籍市場で我々のチームに加わったジエゴ・カルロスは、1年間の期限付き移籍でパルマ・カルチョへ移ることになった』
この移籍により、経験豊富なDFにとってイタリアサッカーでの新たな章が刻まれることになる。ジエゴ・カルロスは、その前の2025-26シーズンをコモへのレンタル移籍で過ごしていた。
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セリエAの戦いに戻る
ディエゴ・カルロスは、パルマの最終ラインに欧州トップリーグでの豊富な実績をもたらす。イタリアに到着したブラジル人DFは、新たなチームメートと合流し、リーグ戦で早期に結果を出す準備ができていると語った。
「とても幸せだ。とても興奮している」と、契約締結のために到着したディエゴ・カルロスは述べた。「できるだけ早くチームとファンに会いたい。今の自分にとって最も重要なのは、ここにいることだ」
このDFは、パルマに即戦力としてのセンターバックの層の厚みとリーダーシップをもたらすことが期待されている。
欧州全土で証明済みの実績
このブラジル人のキャリアには、ヨーロッパの複数の主要リーグでの目覚ましい成功が含まれている。ディエゴ・カルロスはフランスのナントで名を上げた後、2019年5月にセビージャへ移籍。2019-20シーズンのUEFAヨーロッパリーグ制覇で中心的な役割を果たした。
その後、2022年5月にプレミアリーグのアストン・ビラへ注目の移籍を果たし、2025年1月には3年半契約でフェネルバフチェへ移った。
国際舞台では、ディエゴ・カルロスはオリンピック王者でもある。東京2020大会ではブラジル代表の一員として金メダルを獲得した。
- AFP
エミリア＝ロマーニャでの次のステップ
正式な期限付き移籍加入会見とメディカルチェックを終えたジエゴ・カルロスは、パルマのコーチングスタッフの下でトップチームのトレーニングに直接合流する。
その加入は、パルマが国内での戦いを進める上で、守備に不可欠な安定感をもたらす。
このブラジル人選手は、2026-27シーズンのセリエAでデビューを果たし、ジャッロブルの守備陣の要としての地位を確立するため、迅速に試合勘を取り戻すことに集中する。
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