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「ここで最初に聞いた」――プレミアリーグに続きチャンピオンズリーグ制覇を逃したデクラン・ライス。アーセナルにトロフィーをもたらすと誓った。
アーセナル、欧州での敗戦から立ち直る
アーセナルは2025-26シーズンプレミアリーグ優勝記念パレードを実施した。アルテタ監督率いるチームは午後2時15分にエミレーツ・スタジアムを出発し、約9キロのコースを行進した。 「Champions 25-26」と飾られたバスには、プレミアリーグのトロフィーを抱えたキャプテン、マルティン・オデゴールが最初に乗り込んだ。 リーグ制覇に続き、クラブ創設140年目で初のチャンピオンズリーグ制覇とダブル優勝を狙ったが、決勝ではカイ・ハヴァルツの先制も、パリ・サンジェルマンに追いつかれ、PK戦で敗れた。
ブダペストの決勝ではカイ・ハヴェルツが早々に先制したが、パリ・サンジェルマンにウスマン・デンベレのPKで追いつかれ、PK戦ではエベレチ・エゼとガブリエルが失敗。ガブリエルは「辛い」としながらもインスタグラムで「このチームと成し遂げたすべてを誇りに思う」と綴った。
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ライス氏が大胆な誓いを掲げ、祝賀の先頭に立つ
ライスはオープンバスで『Ice Ice Baby』をラップし、アーセナルのプレミアリーグ優勝を祝った。22年ぶりの栄冠に、北ロンドンの街には何千人ものガンナーズファンが詰めかけた。イングランド代表MFは「来シーズンもタイトルを獲る」と誓った。
わずか24時間前、チャンピオンズリーグのPK戦でパリ・サンジェルマンに敗れ悲劇的な結末を迎えていたが、祝賀ムードは最高潮に達していた。ライスはスカイ・スポーツに対し「このチームも監督も大好きだ。僕たちが人々にこれほどの喜びを与えられるなんて信じられない。でも、来年はさらに上を目指しに戻ってくる。ここで最初に宣言しておく。ついてくるか、取り残されるかだ」と語った。
ミケル・アルテタ体制下の新時代
一方、マイレス・ルイス＝スケリーは、アーセナルが前回タイトルを獲得した2004年にはまだ生まれていなかった。チャンピオンズリーグ決勝で先発した19歳の彼はスカイ・スポーツにこう語った。「何よりもチームメイトに感謝しています。 厳しいシーズンだったが、ここまで来られたのはクラブ組織のおかげであり、誇りに思う。シーズンが終わり、私たちはイングランドの王者になった」
「夢や目標まであと一歩及ばなかったのは残念ですが、ミケルの言葉通り、それが原動力になりました。この気持ちを活かします。 家族とも会えるので、感動的な時間になると思う。この2週間は信じられないほど充実していた。愛するチームメイトと戦った日々、そしてあの瞬間を共有できたことが何よりも幸せだ。 僕にとって未来は明るい。 新しい時代の始まりを感じます。私たちは夢を叶える準備ができていると思います。アルテタ監督は常に支えてくれました。心から感謝しています。ありがとう。まだ終わっていません！」
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歴史的なパレードにファンがロンドンに殺到
前夜の苦戦にもかかわらず、ガブリエルとエゼはバスの中で上機嫌だった。アルテタ監督は群衆に手を振り、満面の笑み。スタッフは2台目のバス、女子チームは3台目のバスで2月に獲得したFIFAチャンピオンズカップを掲げてパレードした。推定50万人のサポーターが集まり、数百本のフレアが赤い煙を上げた。