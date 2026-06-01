アーセナルは2025-26シーズンプレミアリーグ優勝記念パレードを実施した。アルテタ監督率いるチームは午後2時15分にエミレーツ・スタジアムを出発し、約9キロのコースを行進した。 「Champions 25-26」と飾られたバスには、プレミアリーグのトロフィーを抱えたキャプテン、マルティン・オデゴールが最初に乗り込んだ。 リーグ制覇に続き、クラブ創設140年目で初のチャンピオンズリーグ制覇とダブル優勝を狙ったが、決勝ではカイ・ハヴァルツの先制も、パリ・サンジェルマンに追いつかれ、PK戦で敗れた。

ブダペストの決勝ではカイ・ハヴェルツが早々に先制したが、パリ・サンジェルマンにウスマン・デンベレのPKで追いつかれ、PK戦ではエベレチ・エゼとガブリエルが失敗。ガブリエルは「辛い」としながらもインスタグラムで「このチームと成し遂げたすべてを誇りに思う」と綴った。