AFP
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「ここでは60年間勝っていない」 クリスティアン・キヴは、ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリー戦でもインテルがアイデンティティーを維持すると強調
ベルナベウでの歴史的な挑戦
クリスティアン・キヴは、火曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるレアル・マドリー戦を前に、インテルはクラブの「歴史に重要な1ページを書き加える」決意だと強調した。インテルは欧州で考え得る限り最も厳しい開幕戦の一つに臨むことになり、ジョゼ・モウリーニョが2010年にクラブを3度目、そして直近のチャンピオンズリーグ制覇へ導いたスタジアムに戻る。
インテルの歴史的なトレブル達成シーズンにモウリーニョの下でプレーしたキヴは、かつての指揮官と今も強い絆で結ばれているとしながら、自身の戦術的ビジョンはあくまで異なるものだと強調した。欧州の舞台でインテルを率いることに伴う計り知れない重圧を十分に理解しているルーマニア人指揮官は、自らの肩にかかる責任の重さを訴えた。「私たちには、このクラブの歴史に重要な1ページを書き加える義務がある。近年、このクラブは重要な基準に到達しており、私たちはその歴史に新たなページを書かなければならない。このスタジアムでの私の感情？ さらに美しくなった。今では以前にも増してモダンになり、誰にとってもこのスタジアムで試合をする機会を得られるのは喜びだ」と、キヴは試合前日の記者会見で記者団に語った。
- Getty Images Sport
スペシャル・ワンに敬意を払う
キヴとモウリーニョの絆は、間もなく訪れるタッチラインでの対決を前にしても揺るがない。サン・シーロでの黄金期、キヴはポルトガル人指揮官の下でセリエAを2度、コッパ・イタリア、イタリア・スーパーカップ、そしてチャンピオンズリーグを制した。共に築いた成功と深い個人的なつながりを振り返り、ルーマニア人はかつての恩師をすぐさま称賛した。「モウリーニョは私にとって特別な人だ。彼に出会えたのは幸運だった。人生で最も困難な時期に彼は私を助けてくれたし、そのことを私は決して忘れない」
モウリーニョと深い結びつきがある一方で、キヴはベテラン指揮官が自身の戦術的な枠組みを形作ったという考えを明確に否定し、自らの指導スタイルは個人的な経験に基づいていると主張した。「私は誰かをまねしたことは一度もない」と説明した。「自分自身のフットボールの考えがある。それは選手として、そして育成年代で過ごした年月の中で築いたものだ。そこではさまざまなことを試す機会があり、それがここ数年の自分を助けてくれている」
60年続いたジンクスを打ち破る
インテルはスペインで非常に難しい戦いに臨む。ベルナベウでは60年間勝利がなく、両者の直近4度の対戦はいずれもレアル・マドリーが勝利。インテルがこのスペインの強豪を最後に破ったのは1998-99シーズンまでさかのぼる。キヴはその難しさを認めつつも、自分たちのスタイルを曲げることはないと強調した。「ベルナベウで戦うのは、どのチームにとっても決して簡単ではない。インテルがここで勝ってから60年が経っている」と同監督は語った。「多くのチームがここで勝つのに苦しんできた。私たちもベストを尽くすが、自分たちが何者であるかを変えることはない。主導権を握りたいし、自分たちが成長したことを示したい。そして、レアル・マドリーに挑む完璧な方法などない」
近年のインテルはチャンピオンズリーグをもう1度制していてもおかしくなかったというモウリーニョの主張について問われると、キヴは鋭さをにじませながらも冷静にこう返した。「彼に問うべきなのは、彼がインテルに勝ってほしかったのかどうかということだ。私たちは、ここ8年間にわたって重要なものを示してきた選手たちの力、そしてフロントの有能さによってここまで来た。アイデアと仕事、功績と能力によって、多くの人が私たちにはそれができると考える状況にいる。チャンピオンズリーグは残酷だ。優勝するチームでさえ、ある種の局面を乗り越え、少しの運も必要になる。私たちはただ、競争力のあるチームでありたい。この大会にふさわしく、そして近年クラブが成し遂げてきたことに見合う存在でありたいだけだ」
- Getty Images Sport
キブ、レアル・マドリーの過小評価に警鐘
レアル・ベティス戦で直近のつまずきを喫したにもかかわらず、キヴは依然としてレアル・マドリーを警戒しており、新戦力には適応に向けた当然の時間が必要だと指摘した。「シーズンのスタートは決して簡単ではなく、まだ序盤だ。レアル・マドリーでプレーすることの意味に、まだ慣れなければならない選手たちがいる。それは決して簡単なことではない。ここまでのスタートは拮抗している。彼らは直近の試合に敗れたが、それは不当なものだった。どう物事を進めるべきかを知っている重要な監督と、最高レベルの選手たちがいる」とキヴは説明した。
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