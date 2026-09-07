インテルはスペインで非常に難しい戦いに臨む。ベルナベウでは60年間勝利がなく、両者の直近4度の対戦はいずれもレアル・マドリーが勝利。インテルがこのスペインの強豪を最後に破ったのは1998-99シーズンまでさかのぼる。キヴはその難しさを認めつつも、自分たちのスタイルを曲げることはないと強調した。「ベルナベウで戦うのは、どのチームにとっても決して簡単ではない。インテルがここで勝ってから60年が経っている」と同監督は語った。「多くのチームがここで勝つのに苦しんできた。私たちもベストを尽くすが、自分たちが何者であるかを変えることはない。主導権を握りたいし、自分たちが成長したことを示したい。そして、レアル・マドリーに挑む完璧な方法などない」

近年のインテルはチャンピオンズリーグをもう1度制していてもおかしくなかったというモウリーニョの主張について問われると、キヴは鋭さをにじませながらも冷静にこう返した。「彼に問うべきなのは、彼がインテルに勝ってほしかったのかどうかということだ。私たちは、ここ8年間にわたって重要なものを示してきた選手たちの力、そしてフロントの有能さによってここまで来た。アイデアと仕事、功績と能力によって、多くの人が私たちにはそれができると考える状況にいる。チャンピオンズリーグは残酷だ。優勝するチームでさえ、ある種の局面を乗り越え、少しの運も必要になる。私たちはただ、競争力のあるチームでありたい。この大会にふさわしく、そして近年クラブが成し遂げてきたことに見合う存在でありたいだけだ」