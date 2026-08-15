共同会長のジョシュ・クロエンケが5月の時点で契約延長は最優先事項だと述べていたものの、アルテタはカーディフで行われるマンチェスター・シティとのシーズン開幕戦を前に、慌てるような状況ではないと強調した。

試合前記者会見で、このスペイン人指揮官はサポーターの不安を和らげるようにこう語った。「彼ら（ファン）はそんなことを何も心配する必要はない。なぜなら、私はここにいたいからだ。私は非常に幸せだし、一緒に仕事をしている人たちと働けることにとても感謝している。機会があれば、その件は解決する。それだけだ」

そして、最優先は引き続き移籍市場への対応だと説明した。「優先事項というのは、いつだって他にもあるものだと思う！ そして、私たちはずっとそういう形でこれを扱ってきた。契約の残り期間が問題になることはないと、みんなが心地よく感じているからだと思う」

さらにアルテタは、クラブ首脳陣と完全に足並みがそろっていることを改めて強調した。「私自身の意思としては、間違いなくここにいたいし、ここでとても幸せだ。クラブから感じるものも同じだ。だからこそ、みんなが本当に自然な形で物事を進めている」