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「ここでとても幸せだ」 ミケル・アルテタがコミュニティー・シールドを前に、アーセナルのファンへ契約に関する明確なメッセージを送った
アーセナル指揮官、不安を和らげる
アルテタは、エミレーツ・スタジアムでの現行契約が最終年に入る中、自身の契約状況について心配する必要はないとサポーターを安心させた。2019年12月に指揮官に就任して以来、44歳の戦術家はFAカップ1回、コミュニティー・シールド2回をもたらし、前季には22年ぶりとなるプレミアリーグ優勝の空白を終わらせた。その成功はさらに、アーセナルをクラブ史上2度目となるチャンピオンズリーグ決勝へ導いたことで裏付けられた。
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監督が契約延長に向けた方針を示す
共同会長のジョシュ・クロエンケが5月の時点で契約延長は最優先事項だと述べていたものの、アルテタはカーディフで行われるマンチェスター・シティとのシーズン開幕戦を前に、慌てるような状況ではないと強調した。
試合前記者会見で、このスペイン人指揮官はサポーターの不安を和らげるようにこう語った。「彼ら（ファン）はそんなことを何も心配する必要はない。なぜなら、私はここにいたいからだ。私は非常に幸せだし、一緒に仕事をしている人たちと働けることにとても感謝している。機会があれば、その件は解決する。それだけだ」
そして、最優先は引き続き移籍市場への対応だと説明した。「優先事項というのは、いつだって他にもあるものだと思う！ そして、私たちはずっとそういう形でこれを扱ってきた。契約の残り期間が問題になることはないと、みんなが心地よく感じているからだと思う」
さらにアルテタは、クラブ首脳陣と完全に足並みがそろっていることを改めて強調した。「私自身の意思としては、間違いなくここにいたいし、ここでとても幸せだ。クラブから感じるものも同じだ。だからこそ、みんなが本当に自然な形で物事を進めている」
タイトル獲得の実績が楽観論を後押しする
その落ち着きは見事な監督成績にも裏打ちされている。アルテタはアーセナル監督として公式戦353試合を指揮し、そのうち213勝を挙げているほか、2020年と2023年の過去2度のコミュニティ・シールドでも、いずれもPK戦の末に勝利している。こうした成功は選手時代の実績にもつながっており、2014年と2015年には2年連続で同タイトルを手にした。
ノースロンドンのクラブは現在、18度目のコミュニティ・シールド制覇を狙っている。イングランド・サッカーの歴史で、これを上回る回数このトロフィーを獲得しているのはマンチェスター・ユナイテッドだけだ。
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カーディフでの大一番が王者を試す
アーセナルは日曜日にカーディフで行われるコミュニティ・シールドでマンチェスター・シティと対戦し、その優位性の継続を狙う。アーセナルは直近5回のコミュニティ・シールド出場でいずれも勝利しており、1998年、2002年、2004年にはリーグ王者として臨んだ3大会でも全勝を記録している。この一戦は、アルテタ監督のチームがプレミアリーグ連覇に向けた戦いを始める前に、仕上がり具合を測る重要な早期の指標となる。
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