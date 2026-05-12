「ここが自分の居場所だ」―ハンス・フリック監督、バルセロナとの契約延長を正式に表明

フリック監督は、新契約が急展開したことを認めつつ、クラブの信頼に感謝すると語った。

「すでに発表されたのか？ 申し訳ないが、頭の中がいろいろと忙しかった」と彼は記者団に語った。「2028年まで指揮を執る機会を与えてくれたクラブには大変感謝している。クラブには契約を解除する権利があり、私にもその権利がある」

オプションの1年については後で話し合う。ここ数日で、自分が正しい場所にいると確信した。今は勝ち続け、再びチャンピオンズリーグ制覇を目指す時だ。クラブの信頼に心から感謝している」