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「ここが自分の居場所だ」―ハンス・フリック監督、バルセロナとの契約延長を正式に表明
バルセロナ監督が長期的なコミットメントを表明
フリック監督は、バルセロナがリーグ優勝したことを受け、2028年までの契約延長を発表した。発表は、レアル・マドリードを2－0で下し優勝を決めた直後に行われた。今回の延長は、カタルーニャで2シーズン連続して成功を収めたことへの評価。元バイエルン監督は、国内タイトル獲得とクラブの安定を取り戻した。
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フリックが決定の理由を説明し、今後の抱負を語る
フリック監督は、新契約が急展開したことを認めつつ、クラブの信頼に感謝すると語った。
「すでに発表されたのか？ 申し訳ないが、頭の中がいろいろと忙しかった」と彼は記者団に語った。「2028年まで指揮を執る機会を与えてくれたクラブには大変感謝している。クラブには契約を解除する権利があり、私にもその権利がある」
オプションの1年については後で話し合う。ここ数日で、自分が正しい場所にいると確信した。今は勝ち続け、再びチャンピオンズリーグ制覇を目指す時だ。クラブの信頼に心から感謝している」
100ポイントの大台を目指す
14ポイント差で優勝を決めたが、フリック監督は残り3試合で油断を許さない。アラベス戦を前に「記録更新が最優先」と強調した。
「目標は100ポイント到達だ。残る3試合に勝ち、良いプレーを見せる」と語った。
ロッカールームのリーダーと怪我との戦い
成功と逆境が交錯した今シーズンを振り返り、フリック監督は選手たちのリーダーシップを称えた。特にガビとペドリがチームのレベルを引き上げた点を高く評価した。
フリック監督は「チームには多様なリーダーがいる。ガビは練習に復帰して以来、その強度を引き上げてくれた。彼はチームの心臓だ。ペドリはボールを持ったときのリーダーで、エリックもそうだ。フレンキー、ロナルド、ラフィーニャといったキャプテンたちもいる」と説明した。
負傷者については「何よりも人々を幸せにすることだ。その点は誇りに思う。怪我で厳しいシーズンだったが、選手たちにも伝えてきた」と語った。 ラミン［ヤマル］、ペドリ、ラフィーニャ、フレンキーなどの主力も時折欠場した。それでも今シーズンの成績、特に直近2か月の攻守での成長は驚くべきものがある。リーグ最少失点を記録したが、誰も予想していなかった」