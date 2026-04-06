「ここが僕の夢のクラブだ」――ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードとの契約延長を誓う

現在25歳のこのフォワードは、マドリードでの契約期間の残り12ヶ月に差し掛かっており、こうした状況は往々にして激しい移籍の憶測を呼ぶものだ。しかし、レアル・マドリードにとって重要なチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、バイエルン・ミュンヘンとの一戦を控えて、ヴィニシウスは退団説を一蹴した。

「このクラブに長く在籍したいと思っています。契約はあと1年残っていますが、私はとても落ち着いています。会長の信頼も得ています。適切な時期が来れば契約を更新し、このクラブに長く留まるつもりです。ここが私の夢のクラブだからです」とビニシウスは語った。