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「ここが僕の夢のクラブだ」――ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードとの契約延長を誓う
ベルナベウへの献身
現在25歳のこのフォワードは、マドリードでの契約期間の残り12ヶ月に差し掛かっており、こうした状況は往々にして激しい移籍の憶測を呼ぶものだ。しかし、レアル・マドリードにとって重要なチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、バイエルン・ミュンヘンとの一戦を控えて、ヴィニシウスは退団説を一蹴した。
「このクラブに長く在籍したいと思っています。契約はあと1年残っていますが、私はとても落ち着いています。会長の信頼も得ています。適切な時期が来れば契約を更新し、このクラブに長く留まるつもりです。ここが私の夢のクラブだからです」とビニシウスは語った。
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シャビ・アロンソとの対立
ここに至るまでの道のりは決して平坦なものではなく、特に前監督のシャビ・アロンソの在任中はそうだった。ビニシウスは、前監督の指導方針に適応するのに苦労したことを認め、その結果、出場時間が減少し、ピッチサイドでは明らかな緊張感が漂っていた。
「試合には出場していたが、出場時間は多くなかった。しかし、どの監督にもそれぞれの指導法があり、私は彼が望むような形で彼と意思疎通ができなかった」と、ビニシウスはアロンソとの関係について語った。アロンソの在任中は移籍の噂が絶えなかったが、元バイエル・レバークーゼン監督の後任としてアルバロ・アルベロアが招聘されて以来、ビニシウスはマドリードの主力選手としての地位を再び確立している。
アルベロアの影響
新監督は、このブラジル人選手の最高のパフォーマンスを再び引き出したようだ。ホームサポーターの一部から標的にされていると感じていた時期を経て、選手の自信を取り戻させたのである。ヴィニシウスは、アルベロアと伝説的な元監督カルロ・アンチェロッティを同列に挙げ、明確なコミュニケーションの重要性を指摘した。 「アンチェロッティ監督の時と同じように、アルベロアとは特別な絆を感じています。彼は常に、私に何を求めているかを明確に伝えてくれます。私は常にベストを尽くしてきましたし、これからもそうしていくつもりです」と彼は語った。
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バイエルンを狙う
自信を取り戻し、クラブへの献身も揺るぎないものとなったヴィニシウスは、今週レアルがバイエルンをホームに迎えるにあたり、欧州制覇への執念を燃やしている。
「間違いなく、選手とファンの絆こそが、ホームゲームやチャンピオンズリーグの試合の雰囲気を常に変えるものです」とビニシウスは語った。「強豪チームがやって来ますが、我々にはこうした試合での経験があります。うまくやれることを願っています」