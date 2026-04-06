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Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

「ここが僕の夢のクラブだ」――ヴィニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードとの契約延長を誓う

ヴィニシウス・ジュニオール
レアル・マドリー
ラ・リーガ
レアル・マドリー 対 バイエルン
チャンピオンズ リーグ

ヴィニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリードでの長期的な将来について明確な声明を発表し、ベルナベウで新契約を結ぶ意向を明らかにした。現在の契約が重要な局面を迎えているこのブラジル人スーパースターは、ピッチ内外で波乱のシーズンを過ごしているにもかかわらず、このスペインの強豪クラブへの献身的な姿勢を貫くことを強調している。

  • ベルナベウへの献身

    現在25歳のこのフォワードは、マドリードでの契約期間の残り12ヶ月に差し掛かっており、こうした状況は往々にして激しい移籍の憶測を呼ぶものだ。しかし、レアル・マドリードにとって重要なチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、バイエルン・ミュンヘンとの一戦を控えて、ヴィニシウスは退団説を一蹴した。

    「このクラブに長く在籍したいと思っています。契約はあと1年残っていますが、私はとても落ち着いています。会長の信頼も得ています。適切な時期が来れば契約を更新し、このクラブに長く留まるつもりです。ここが私の夢のクラブだからです」とビニシウスは語った。 

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  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    シャビ・アロンソとの対立

    ここに至るまでの道のりは決して平坦なものではなく、特に前監督のシャビ・アロンソの在任中はそうだった。ビニシウスは、前監督の指導方針に適応するのに苦労したことを認め、その結果、出場時間が減少し、ピッチサイドでは明らかな緊張感が漂っていた。

    「試合には出場していたが、出場時間は多くなかった。しかし、どの監督にもそれぞれの指導法があり、私は彼が望むような形で彼と意思疎通ができなかった」と、ビニシウスはアロンソとの関係について語った。アロンソの在任中は移籍の噂が絶えなかったが、元バイエル・レバークーゼン監督の後任としてアルバロ・アルベロアが招聘されて以来、ビニシウスはマドリードの主力選手としての地位を再び確立している。

  • アルベロアの影響

    新監督は、このブラジル人選手の最高のパフォーマンスを再び引き出したようだ。ホームサポーターの一部から標的にされていると感じていた時期を経て、選手の自信を取り戻させたのである。ヴィニシウスは、アルベロアと伝説的な元監督カルロ・アンチェロッティを同列に挙げ、明確なコミュニケーションの重要性を指摘した。 「アンチェロッティ監督の時と同じように、アルベロアとは特別な絆を感じています。彼は常に、私に何を求めているかを明確に伝えてくれます。私は常にベストを尽くしてきましたし、これからもそうしていくつもりです」と彼は語った。

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    バイエルンを狙う

    自信を取り戻し、クラブへの献身も揺るぎないものとなったヴィニシウスは、今週レアルがバイエルンをホームに迎えるにあたり、欧州制覇への執念を燃やしている。 

    「間違いなく、選手とファンの絆こそが、ホームゲームやチャンピオンズリーグの試合の雰囲気を常に変えるものです」とビニシウスは語った。「強豪チームがやって来ますが、我々にはこうした試合での経験があります。うまくやれることを願っています」 

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