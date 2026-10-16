ユナイテッドの取締役会が再び監督人事の危機に直面する可能性があるなか、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が後任候補の一人として挙がっている。ドイツ人指揮官は開幕からの好調を受け、ブライトンを3位に導いている。それでもスコールズは、マンチェスター・ユナイテッドでの重圧にヒュルツェラーが対応できるか疑問を抱いている。

「彼は素晴らしい仕事をしている。本物に見えるが、やはりマンチェスター・ユナイテッドは別だ」とスコールズは説明した。「毎週、厳しい目が向けられる。ブライトンがこの先10試合で一度も勝てなくても、それほど気にする人はいないだろう。ヒュルツェラーのような人物がマイケルより優れている点が一つあるとすれば、プレミアリーグで実績を積んでいることだ」

この伝説的MFは続いてクラブ幹部に矛先を向け、監督解任を繰り返す悪循環を批判した。「この3年間、ずっと同じことを繰り返している。見たところ、いや、聞こえてくる話からすると、また監督を代えるつもりのようだ。いつまでこんなことを続けるのか。シーズンが6試合終わったところで振り出しに戻っている。いつになったら監督を解任するのをやめて、上にいる人たち、おそらく選手を獲得している人たちや、マイケルに矛先を向けている人たちの責任を問うのか？」と付け加えた。



