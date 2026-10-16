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「ここから出してくれ！」マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが主張。シーズン序盤の悲惨なスタートで重圧が増す中、マイケル・キャリックはオールド・トラッフォードを去りたがっている
指揮官として苦戦するカリック
45歳の指揮官は1月から5月までの暫定監督期間中に好印象を残し、2026-27シーズンを前に正式契約を勝ち取った。しかし、当初の楽観ムードは完全に消え去った。マンチェスター・ユナイテッドは6試合でわずか1勝にとどまり、プレミアリーグで13位に沈んでいる。チームは試合中、長い時間にわたって相手のペースについていけない姿を繰り返し見せている。
ユナイテッドでは近年、シーズン途中の厳しい解任が続いており、2024年10月にエリック・テン・ハーグ、2026年初めにはルベン・アモリムを解任した。クラブ上層部は現監督の解任を当面見送る見通しだと報じられている。ただ、直ちに抜本的な措置を取る代わりに、10月から11月上旬にかけての重要な連戦で早急に成績を改善することを求めている。
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スコールズ、オールド・トラッフォードからの脱出の道を見いだす
ポッドキャスト番組 『ザ・グッド、ザ・バッド・アンド・ザ・フットボール』 で、ユナイテッドでかつてチームメイトだったスコールズは、監督の本心について懸念を示した。51歳のスコールズは、強い重圧と振るわない結果によって、ユナイテッドの指揮官はすでに退任へと傾き始めているかもしれないと示唆した。
「マイケルはミドルズブラで、手元にあった戦力を考えればまずまずやったと思う。ただ、あの予算なら、ミドルズブラはおそらくもっと期待していただろう」とスコールズは述べ、キャリックの監督としての手腕全体に疑問を呈した。「マイケルを見ていると、彼のことを知っているだけに少し思うところがある……。マイケルはいいやつだ。心のどこかで『ここから出してくれ。ここから出してくれ。少しばかり金をもらって出ていくよ』と思っているんじゃないか」
ブライトン指揮官の名前が浮上も、首脳陣に責任を問う声
ユナイテッドの取締役会が再び監督人事の危機に直面する可能性があるなか、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が後任候補の一人として挙がっている。ドイツ人指揮官は開幕からの好調を受け、ブライトンを3位に導いている。それでもスコールズは、マンチェスター・ユナイテッドでの重圧にヒュルツェラーが対応できるか疑問を抱いている。
「彼は素晴らしい仕事をしている。本物に見えるが、やはりマンチェスター・ユナイテッドは別だ」とスコールズは説明した。「毎週、厳しい目が向けられる。ブライトンがこの先10試合で一度も勝てなくても、それほど気にする人はいないだろう。ヒュルツェラーのような人物がマイケルより優れている点が一つあるとすれば、プレミアリーグで実績を積んでいることだ」
この伝説的MFは続いてクラブ幹部に矛先を向け、監督解任を繰り返す悪循環を批判した。「この3年間、ずっと同じことを繰り返している。見たところ、いや、聞こえてくる話からすると、また監督を代えるつもりのようだ。いつまでこんなことを続けるのか。シーズンが6試合終わったところで振り出しに戻っている。いつになったら監督を解任するのをやめて、上にいる人たち、おそらく選手を獲得している人たちや、マイケルに矛先を向けている人たちの責任を問うのか？」と付け加えた。
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マンチェスター・ユナイテッドにとって重要な1カ月が控える
カリックは今、マンチェスター・ユナイテッドがシーズンの正念場を迎える中、職を守るために戦っている。首脳陣は、夏にカリックを任命した判断を正当化し、今季を立て直すため、今後1カ月でチームのパフォーマンスが劇的に改善することを期待している。
チームがピッチ上で精彩を欠き続け、プレミアリーグの順位を上げられなければ、首脳陣は対応を迫られるかもしれない。しかし、スコールズが指摘したように、再び監督を交代させれば、オールド・トラッフォードで不安定な状況が続いていることを浮き彫りにするだけだ。選手の獲得や監督の任命を担う幹部に、最終的な厳しい目が向けられることになる。
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