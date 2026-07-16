「こうした試合にはレベルがある」――ズラタン・イブラヒモビッチは、ワールドカップで「本物のチーム」アルゼンチンに敗れたイングランドの選手たちに「鏡を見てみろ」と語った。

2026年W杯準決勝でアルゼンチンに敗れたイングランド。主要大会制覇は60年越しに遠のいた。大会前は大いに期待されたが、「スリー・ライオンズ」はまたも候補と王者の壁を埋められず、1990年、2018年同様、決勝手前で散った。

ニューヨークのパネルディスカッションで、イブラヒモビッチはトーマス・トゥヘル監督率いるチームを厳しく批判した。 元マンチェスター・ユナイテッドとバルセロナのFWは、イングランドの準決勝進出は虚飾に過ぎず、最高峰の舞台でトップと渡り合う質が欠けていたと指摘。実際、彼らは決勝まであと数分と迫り、85分まで1－0でリードしていたが、エンツォ・フェルナンデスの同点弾、さらに92分にラウタロ・マルティネスの決勝点で逆転された。