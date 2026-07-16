(C)Getty Images
翻訳者：
「こうした試合にはレベルがある」――ズラタン・イブラヒモビッチは、ワールドカップで「本物のチーム」アルゼンチンに敗れたイングランドの選手たちに「鏡を見てみろ」と語った。
イブラヒモビッチ、イングランドのビッグマッチでの実力を疑問視
2026年W杯準決勝でアルゼンチンに敗れたイングランド。主要大会制覇は60年越しに遠のいた。大会前は大いに期待されたが、「スリー・ライオンズ」はまたも候補と王者の壁を埋められず、1990年、2018年同様、決勝手前で散った。
ニューヨークのパネルディスカッションで、イブラヒモビッチはトーマス・トゥヘル監督率いるチームを厳しく批判した。 元マンチェスター・ユナイテッドとバルセロナのFWは、イングランドの準決勝進出は虚飾に過ぎず、最高峰の舞台でトップと渡り合う質が欠けていたと指摘。実際、彼らは決勝まであと数分と迫り、85分まで1－0でリードしていたが、エンツォ・フェルナンデスの同点弾、さらに92分にラウタロ・マルティネスの決勝点で逆転された。
- Getty Images Sport
「理想的なチーム」という幻想への現実的な検証
イブラヒモビッチは、イングランドがこれまで戦った相手とアルゼンチンとの間の質の違いを強調した。彼は、イングランドは格下には辛勝できている――32強でコンゴ民主共和国に2-1、16強でメキシコに3-2、準々決勝でノルウェーに延長2-1――だが、ノックアウトステージの強豪にはいつも苦戦していると指摘した。
「イングランドは過去にワールドカップで優勝しているが、本物の強豪を何敗させたのか。昨日、彼らはアルゼンチンという真の強豪と戦った。ノルウェーには敬意を示すが、彼らは強豪ではない。俺はスウェーデン人として、この結果は皮肉だ」とmypartner.comのパネルで語った。
国際大会への道
このスウェーデン人選手は、イングランドメディアの代表チーム描写を批判。過剰な期待が技術や精神の欠点を覆い隠すと指摘した。イブラヒモビッチは、現世界王者に敗れたことが、2020年と2024年の欧州選手権で決勝に進出しつつも自国を過大評価するこの国に必要な警鐘だと語った。
「だがアルゼンチンは本物のチームだ。イングランドも闘志とメンタリティを示した。しかし正直、彼らはまだ本物のチームを倒していない」とイブラヒモビッチは付け加えた。「本物のチームを倒して初めて大口を叩ける。英国のマスコミはゴシップやプロパガンダが好きで、自分たちを大きく見せようとする。 昨日は現実を突きつけられた。こうした試合にはレベルがある。レベルだ。そこが違いだ。鏡を見て、自分たちはどれほど優れているのか自問してみろ」
- AFP
プレミアリーグに関する誤解
「プレミアリーグの強さが代表の成功につながる」という主張に対し、2016～2018年にマンチェスター・ユナイテッドでリーグカップ、FAコミュニティ・シールド、ヨーロッパリーグを制したイブラヒモビッチは、リーグの質の高さはイングランド人選手や国内指導力ではなく、世界中の才能が集まることにあると指摘した。 クラブの資金力を代表チームの才能の物差しにすることにも警鐘を鳴らした。
「人々は自分たちが一番優れていると思い込んでいる。だが現実には、プレミアリーグはイングランド人選手だけではない。外国人選手たちがいるからこそ強いのだ」と結論づけた。
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