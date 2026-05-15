「彼のオーラや雰囲気は、やはり恋しくなるものだ」とムシアラはスカイのインタビューで語った。2人は2020年から2025年までバイエルンのトップチームでプレーし、ムシアラが14歳年上のミュラーから出場機会を奪ったものの、強い絆を育んだ。 「チームに加入したとき、彼は親切に助けてくれ、常にアドバイスをくれた。長く一緒にプレーでき、とても幸せだ」とムシアラは語った。
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「こうした時期を経て、彼とはたくさん話したい」。ジャマル・ムシアラがFCバイエルンの元チームメイトを懐かしむ。
23歳の攻撃的選手は最近苦難の時期を過ごしていた。昨夏のクラブワールドカップ準々決勝パリ・サンジェルマン戦は、ミュラーにとってバイエルンでの756試合目にして最後の試合となり、腓骨を骨折して数カ月戦線離脱した。 復帰への道は平坦ではなく、再び戦線離脱も経験。CL準決勝PSG戦でも本領を発揮できなかった。
ミュラーは今の彼にとって良い相談相手になるだろう。「私も同じ時期を過ごした後は、彼とたくさん話したいと思うだろうね」
FCバイエルン：ジャマル・ムシアラがマイケル・オリゼを絶賛
復帰以来、ムシアラは「良い時期も悪い時期もあったが、それは普通のことだ」と語った。彼は「まだ改善すべき点がある」と認識している。「それでも、数ヶ月前に期待していた位置と今の自分を比べれば、とても満足している」
将来や代表でのW杯を見据え、今は「忍耐が最も大切。先を考えすぎず、小さな一歩を踏み出すことが重要だ」と語った。
また、チェルシー時代からを知るチームメイト、マイケル・オリゼについて「彼はあらゆる面で成長しており、素晴らしい」と絶賛。「今シーズン、彼は最高の選手の一人、いや、もしかしたら最も優れた選手かもしれない」と語った。