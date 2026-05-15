復帰以来、ムシアラは「良い時期も悪い時期もあったが、それは普通のことだ」と語った。彼は「まだ改善すべき点がある」と認識している。「それでも、数ヶ月前に期待していた位置と今の自分を比べれば、とても満足している」

将来や代表でのW杯を見据え、今は「忍耐が最も大切。先を考えすぎず、小さな一歩を踏み出すことが重要だ」と語った。

また、チェルシー時代からを知るチームメイト、マイケル・オリゼについて「彼はあらゆる面で成長しており、素晴らしい」と絶賛。「今シーズン、彼は最高の選手の一人、いや、もしかしたら最も優れた選手かもしれない」と語った。