コモはクラブ史上初のチャンピオンズリーグの一戦を、ホームでRBライプツィヒに4-1で勝利して飾った。この歴史的な試合は、新たに改修されたスタディオ・シニガーリャで行われた。同スタジアムは夏の間に、UEFAの厳格な基準を満たすためアップグレードされていた。

注目すべきことに、ラリアーニの4得点はすべて、クラブが昨季に欧州最高峰の舞台での地位を確保するのに貢献した選手たちによって生まれた。マルティン・バトゥリナ、タソス・ドゥヴィカス、アサネ・ディアオ、そして途中出場のマキシ・ペローネがそれぞれネットを揺らし、夢のような大陸大会デビューを締めくくった。

ライプツィヒはアンドリヤ・マクシモヴィッチが見事な1点を返したが、それでも歓喜の祝賀ムードがしぼむことはなかった。イタリア勢は熱狂的なサポーターの前で試合を完全に支配した。