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「こういう夜があるから残ったんだ！」 ニコ・パス、コモがRBライプツィヒを4-1で粉砕した歴史的なチャンピオンズリーグ勝利に反応
コモがチャンピオンズリーグの歴史を作る
コモはクラブ史上初のチャンピオンズリーグの一戦を、ホームでRBライプツィヒに4-1で勝利して飾った。この歴史的な試合は、新たに改修されたスタディオ・シニガーリャで行われた。同スタジアムは夏の間に、UEFAの厳格な基準を満たすためアップグレードされていた。
注目すべきことに、ラリアーニの4得点はすべて、クラブが昨季に欧州最高峰の舞台での地位を確保するのに貢献した選手たちによって生まれた。マルティン・バトゥリナ、タソス・ドゥヴィカス、アサネ・ディアオ、そして途中出場のマキシ・ペローネがそれぞれネットを揺らし、夢のような大陸大会デビューを締めくくった。
ライプツィヒはアンドリヤ・マクシモヴィッチが見事な1点を返したが、それでも歓喜の祝賀ムードがしぼむことはなかった。イタリア勢は熱狂的なサポーターの前で試合を完全に支配した。
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パス、移籍の決断に満足
レアル・マドリーの元有望株であるパスはコモの成功の中心的存在となり、試合終了のホイッスル後にはこの上ない喜びを口にした。アルゼンチン代表の同選手は、今夏に他クラブへ移るチャンスを断っており、こうした夜こそが自らの選択の正しさを証明していると強調した。
「歴史的な夜だった。信じられない試合ができたし、この試合を戦えることにとても興奮していた。本当にうれしい」と、パスは『Sky Sport Italia』に語った。「こういう夜のために残りたかったんだ。ここが最も成長できる場所だと分かっていたし、自分の決断には本当に満足している。正しい選択をした」
バトゥリナ、欧州の舞台で輝く
多くのコモの選手にとって、これが欧州大会での初出場だったことを考えれば、この一戦はいっそう特別なものだった。それでもトップレベルでの経験不足にひるむことなく、ホームのコモは大会の大きさに圧倒されることを拒んだ。先制点を決め、さらに重要なアシストも記録したバトゥリナには称賛が集まった。
「バトゥリナは信じられない選手だ。ライプツィヒにダメージを与えられるだけのスペースがあることを見抜き、見事な仕事をした」とパスは述べた。
さらにこう付け加えた。「3-1でリードしていたので、後半はより守備をしなければならなかった。あのアシストをした終盤に、どこからあれだけのエネルギーが出てきたのか自分でも分からないけれど、最後は気力を振り絞った！」
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イタリアのために戦う
コモの圧倒的な勝利は、国内のライバル勢が欧州の舞台で苦戦していることを踏まえると、なおさら際立つ。チャンピオンズリーグ第1節で勝利を挙げた唯一のイタリア勢となった。
強豪インテルとナポリがそろって失望の敗戦を喫し、ローマもフェネルバフチェと1-1で引き分けるにとどまった中、ライプツィヒのような欧州経験豊富な相手に対するコモの印象的な勝利は、いっそう見事なものとなっている。
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