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「こういうことになるかもしれないと分かっていた」――アルゼンチンがオーストリアに勝利したワールドカップの試合で、クリスティアン・ロメロが負傷の懸念について語った。
ロメロ、交代後の負傷状況を報告
アルゼンチンがオーストリアに2-0で勝った試合の57分、ロメロは右膝の怪我が再発し、ニコラス・オタメンディと交代した。彼はこの試合で決勝トーナメント進出を決めた。ロメロは以前、トッテナムのGKアントニン・キンスキーとの衝突で右膝を負傷し、プレミアリーグ最終6試合を欠場していた。
本大会ではアルジェリア戦に80分出場し、回復を示した。オーストリア戦は12分で再負傷したが、深刻なけがではないと本人らは強調した。
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ロメロはワールドカップに向けたコンディションについて楽観的な見方を維持している
ロメロはヨルダン戦までに回復できると楽観視している。
ロメロは記者団に「このようなことは起こり得ると分かっていた。少し違和感と痛みがあったが、3、4日で回復する。深刻なものではない。 気を落とさず、以前より強くなって戻ってくる」と語った。この怪我が懸念されるものの、ロメロは2022年カタールW杯でアルビセレステの優勝に貢献した、アルゼンチン代表にとって依然として不可欠な存在である。
スカローニ監督、ロメロの検査結果を待つ
アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、良い知らせを期待していると明かした。また、ロメロが膝の故障で苦しんでいることも認めた。
「クティ・ロメロの負傷程度は不明だ。彼は以前からこの問題を抱えている。 深刻でないことを願っている。代役はいるが、全員が揃うことが大切だ。明日か明後日に検査を受ける」と語った。スカローニ監督はノックアウトステージを見据え、ヨルダン戦で先発を輪番起用する見込みだ。
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アルゼンチンとロメロの次はどうなるのか？
ロメロは膝の負傷を把握するため医療検査を受ける。スカローニ監督はグループステージ最終戦のヨルダン戦でロメロを休ませ、回復時間を確保する見込みだ。アルゼンチン代表は今夏の大会全勝記録を維持するため、ディフェンスにオタメンディを起用する方針だ。