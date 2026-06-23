アルゼンチンがオーストリアに2-0で勝った試合の57分、ロメロは右膝の怪我が再発し、ニコラス・オタメンディと交代した。彼はこの試合で決勝トーナメント進出を決めた。ロメロは以前、トッテナムのGKアントニン・キンスキーとの衝突で右膝を負傷し、プレミアリーグ最終6試合を欠場していた。

本大会ではアルジェリア戦に80分出場し、回復を示した。オーストリア戦は12分で再負傷したが、深刻なけがではないと本人らは強調した。