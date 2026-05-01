「人生と同じで、意見は至る所にある。すべての意見を尊重する必要はない。くだらない意見は尊重しなくてもいい」とエンリケは金曜日の記者会見で語った。「かつてのようにプレーされるサッカーを好む人々がいる。それが大多数であり、私もその一人だ。だが、それを好まない人々もいる。」
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「くだらない意見は尊重する必要がない」。PSGのルイス・エンリケ監督は、バイエルン戦での派手なプレーを批判された。
チャンピオンズリーグ準決勝で史上最多得点が生まれた。多くのファンや専門家、国際メディアはこれを称賛した。しかしクラレンス・セードルフやウェイン・ルーニーなどの元選手たちは批判的な意見を述べた。
エンリケは「両チームの攻撃陣が何度も守備を突破し、非常に見応えがあった。だがそれは守備が弱かったわけではない。特に攻撃陣のレベルは信じられないほど高かった」と反論した。
ヴィンセント・コンパニ：「PSGは決してそのスタイルを変えないだろう」
エンリケ監督は試合直後、「監督として経験した中で最高の試合」と語った。しかしロタール・マテウスは『キッカー』誌で「彼の発言はファンとしての本音だ。監督として、あの守備に満足するはずがない」と首をかしげた。
来週水曜日のアリアンツ・アレーナでの第2戦でも、両チームとも戦術変更はなさそうだ。バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は金曜日、「重要なのは、この戦術で勝てるという信念だ。我々は負けたくない。それが強さだ」と語った。PSGも昨年チャンピオンズリーグを制したスタイルを変えることはないだろう。
PSGは昨年インテル・ミラノを5-0で破りチャンピオンズリーグを制した。バイエルンは現在欧州で最も得点力のあるチームだ。