エンリケ監督は試合直後、「監督として経験した中で最高の試合」と語った。しかしロタール・マテウスは『キッカー』誌で「彼の発言はファンとしての本音だ。監督として、あの守備に満足するはずがない」と首をかしげた。

来週水曜日のアリアンツ・アレーナでの第2戦でも、両チームとも戦術変更はなさそうだ。バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は金曜日、「重要なのは、この戦術で勝てるという信念だ。我々は負けたくない。それが強さだ」と語った。PSGも昨年チャンピオンズリーグを制したスタイルを変えることはないだろう。

PSGは昨年インテル・ミラノを5-0で破りチャンピオンズリーグを制した。バイエルンは現在欧州で最も得点力のあるチームだ。