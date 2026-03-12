「くそっ、なんてこった！」 - アーセナルとバイエル・レバークーゼンのチャンピオンズリーグの引き分けの試合で、マーティン・キーオウンが重要な場面について「偏った」解説をしたことで非難を浴びた。

ドイツ側のベンチでも同様の悔しさが渦巻いていた。カスパー・ユルマン監督は試合終了の笛が鳴った後、物議を醸した後半終了間際のPK判定を激しく非難した。レバークーゼンの指揮官は、89分の判定が下る前には勝利を確かなものにするだけの働きを見せていたと主張した。「複雑な気持ちだ」と彼は説明した。「トップチーム相手に非常に良い試合運びだった。もちろん最後の場面には失望している。 1-0で終われば1-1より明らかに良かった。あの場面でPKは認められないが、結果が全てだ」

この騒動の中心人物であるマドゥエケは、倒れた行為の正当性について一切の疑念を抱いていなかった。試合後、彼はこう語った。「スタメンであれベンチであれ、常に影響を与えられると思っている。ボールを拾った時、本能的にペナルティエリアへ入るべきだと感じた。だからただ進んだだけだ」