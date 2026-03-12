Getty Images Sport
「くそっ、なんてこった！」 - アーセナルとバイエル・レバークーゼンのチャンピオンズリーグの引き分けの試合で、マーティン・キーオウンが重要な場面について「偏った」解説をしたことで非難を浴びた。
キーオンが物議を醸したPKを擁護
ジョーダン、キーオンの偏向に激怒
この評論家の客観性の欠如は、クリスタル・パレスの元会長サイモン・ジョーダン氏の不快感を買いました。ジョーダン氏はソーシャルメディアで、アーセナルのアイコンであるこの人物に対して辛辣な評価を下しています。ジョーダン氏は X に「おいおい、マーティン、まったく。キーオウンは客観性に欠けると言ったか？まったく、彼は偏見の最高責任者だ」と書き込みました。
ギャビー・アグボンラホールも同様に感銘を受けず、この事件を「露骨なダイブ」と表現し、VAR が介入しなかったことを疑問視した。talkSPORT で、元アストン・ヴィラのストライカーは次のように語った。「マドゥエケはダイブした。露骨なダイブだ。昨夜の試合を解説していた偏見の塊、マーティン・キーオウン氏は、これは明らかにペナルティだと言った。彼のアーセナルに対する偏見は、今や少しばかばかしくなっている。 VARがこれを覆さなかったことにただただ驚いている。アーセナルは非常に幸運だったし、見ていてつまらなかった」
レバークーゼンの監督が審判の判定を激しく非難
ドイツ側のベンチでも同様の悔しさが渦巻いていた。カスパー・ユルマン監督は試合終了の笛が鳴った後、物議を醸した後半終了間際のPK判定を激しく非難した。レバークーゼンの指揮官は、89分の判定が下る前には勝利を確かなものにするだけの働きを見せていたと主張した。「複雑な気持ちだ」と彼は説明した。「トップチーム相手に非常に良い試合運びだった。もちろん最後の場面には失望している。 1-0で終われば1-1より明らかに良かった。あの場面でPKは認められないが、結果が全てだ」
この騒動の中心人物であるマドゥエケは、倒れた行為の正当性について一切の疑念を抱いていなかった。試合後、彼はこう語った。「スタメンであれベンチであれ、常に影響を与えられると思っている。ボールを拾った時、本能的にペナルティエリアへ入るべきだと感じた。だからただ進んだだけだ」
エミレーツ・カップ第2戦を前に、タイは大きくリードしている
合計スコアが1-1で並んだ今、すべての注目は来週火曜日に北ロンドンで行われる第2戦に集まっている。ユルマン監督は、ホームサポーターの前で優位に立つことが求められるアーセナルに、心理的な負担が完全に移ったと確信している。 レバークーゼンの指揮官は、自チームが再び力強いパフォーマンスを発揮できると確信している。ただし、決勝戦となるイングランドの首都に戻る前に、まず国内リーグでバイエルン・ミュンヘンとの一戦を乗り切らねばならない。アルテタ監督にとっての焦点は、エミレーツ・スタジアムでの仕事を完遂することにある。今季を通じて、彼のチームはホームで圧倒的な強さを見せている。
