『Stick to Football』のポッドキャストで語ったライトは、アーセナルがトップクラスのアタッカー確保に失敗したことへの落胆を示した。特に、PSG戦で欧州の舞台から敗退した後に補強の必要性を明確に見極めていただけに、アルテタも同じく不満を抱いているはずだと示唆した。

「壊滅的な移籍市場だったわけではない。だが、もし自分がミケルなら、この移籍市場の推移には満足しないだろう。単純に言って、またしてもあのFWを獲得できないまま終わったからだ」とライトは語った。「ミケルは、チームをそのレベルまで引き上げる選手を加えたいと話していた。パリ戦の後にも再びそう言っていたが、あの試合では相手を崩せる選手がいなかった。ミケルが望んでいたのはそういう選手だ。彼らは地の果てまででもヴィニを追いかけ、その一方でモーガン・ロジャーズを宙づりにした」

元アーセナルFWはまた、アーセナルがヴィニシウス・ジュニオール獲得を非常に公然と追い求めたことで、ロジャーズを遠ざけてしまった可能性があるとの見方も示した。クラブが彼を優先していれば、そのチェルシー加入選手は喜んでエミレーツ・スタジアムへ移っていたはずだと考えている。

「アーセナルがヴィニ獲得に動いていたやり方には、何かあったと思う」とライトは続けた。「自分が選手で、あるチームが彼を狙っているのを見たら、『自分に興味があったんじゃないのか？』と思うはずだ。チェルシーは『そこが払わないなら、こちらが払う』と考えたんだろう。自分は本当にがっかりしているし、彼には来てほしかった」



