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「がっかりだ！」。イアン・ライトが、チェルシーのスター獲得に失敗した末のアーセナルの今夏の移籍について、ミケル・アルテタは満足していないはずだと主張
エリート級の決定力を欠く
アーセナルはこの夏の移籍市場で実りある補強を進め、ブルーノ・ギマランイス、エズリ・コンサ、クリストス・ツォリスを獲得して戦力を厚くした。しかし、アルテタ監督が望んでいたエリート級のFW確保には苦戦した。そうした攻撃面の不十分さは、5月のチャンピオンズリーグ決勝でのパリ・サンジェルマン戦敗戦で露呈し、違いを生み出せる存在の確保へと動くきっかけになった。
広範囲にわたって動いたにもかかわらず、アーセナルは移籍市場で繰り返し断られた。レアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールはスペインでの新契約を優先して移籍を拒否し、一方でフリアン・アルバレスは、アーセナルがアトレティコ・マドリーと粘り強く交渉を続けたにもかかわらず、バルセロナ行きを待ち続けた。
だが、最も痛手となった取り逃がしはモーガン・ロジャーズだった。当初は最優先ターゲットの1人と見なされていた24歳は、アーセナルの手をすり抜けた。イングランドのワールドカップ敗退後、チェルシーが横取りする形で状況をひっくり返し、驚異の1億1700万ポンドでこのアタッカーを確保した。
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ライト、移籍市場への懸念を口にする
『Stick to Football』のポッドキャストで語ったライトは、アーセナルがトップクラスのアタッカー確保に失敗したことへの落胆を示した。特に、PSG戦で欧州の舞台から敗退した後に補強の必要性を明確に見極めていただけに、アルテタも同じく不満を抱いているはずだと示唆した。
「壊滅的な移籍市場だったわけではない。だが、もし自分がミケルなら、この移籍市場の推移には満足しないだろう。単純に言って、またしてもあのFWを獲得できないまま終わったからだ」とライトは語った。「ミケルは、チームをそのレベルまで引き上げる選手を加えたいと話していた。パリ戦の後にも再びそう言っていたが、あの試合では相手を崩せる選手がいなかった。ミケルが望んでいたのはそういう選手だ。彼らは地の果てまででもヴィニを追いかけ、その一方でモーガン・ロジャーズを宙づりにした」
元アーセナルFWはまた、アーセナルがヴィニシウス・ジュニオール獲得を非常に公然と追い求めたことで、ロジャーズを遠ざけてしまった可能性があるとの見方も示した。クラブが彼を優先していれば、そのチェルシー加入選手は喜んでエミレーツ・スタジアムへ移っていたはずだと考えている。
「アーセナルがヴィニ獲得に動いていたやり方には、何かあったと思う」とライトは続けた。「自分が選手で、あるチームが彼を狙っているのを見たら、『自分に興味があったんじゃないのか？』と思うはずだ。チェルシーは『そこが払わないなら、こちらが払う』と考えたんだろう。自分は本当にがっかりしているし、彼には来てほしかった」
違いを生み出す選手の獲得に失敗した代償
同じく解説者のギャリー・ネヴィルは、アーセナルにはすでに十分な攻撃力があると主張したが、ライトはロジャーズこそがアルテタ監督の求めるタイプの選手だと断固として譲らなかった。ブカヨ・サカ、マルティン・ウーデゴール、カイ・ハヴァーツが戦列に復帰したとしても、決定力不足が高くつく可能性はある。
「ロジャーズは必要だったと思う」とライトは続けた。「君は、ああいうタイプの選手はいると言うけど、それこそミケルが欲しがっていたものなんだ。あのポジションには、あの選手が必要なんだよ。かなり前から獲得候補として名前が挙がっていた選手だし、本人もぜひ来たかったはずだ。そう感じるよ」
アーセナルはロジャーズ、アルバレス、あるいはヴィニシウス・ジュニオールとの契約をまとめ切れず、既存の前線に大きく依存せざるを得ない状況となっている。今後は、すでに国内で成功を収めてきたこのスカッドから、アルテタ監督がさらに多くを引き出せるかが問われることになる。
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注目のロンドン・ダービーが待っている
移籍市場での痛手があったにもかかわらず、アーセナルは新たな国内シーズンを完璧な形でスタートさせた。アルテタ監督のチームは、開幕からの2試合でいずれも無失点のまま連勝を飾っている。
チームの選手層と攻撃オプションの真価が問われるのは、まもなくだ。アーセナルは今週日曜にチェルシーと対戦する。この大一番のロンドン・ダービーで、アーセナルは今夏の移籍市場序盤に獲得を逃した1億1700万ポンドのFWを目の当たりにすることになる。
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