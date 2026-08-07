史上最高クラスのスーパースターであるロナウドとリオネル・メッシは、それぞれ41歳と39歳で前回のワールドカップに出場したが、彼らは常に例外的な存在だった。ケインもその輝かしい足跡をたどり、同じような息の長さを示せるだろうか？

その問いがワドルに投げかけられ、さらに4年のサイクルも考慮に入れた上で、元イングランド代表の同氏は、BetBrainとの提携の一環として、GOALにこう語った。「フィットネスは非常に大きな武器だ。年齢を重ねるにつれて成長し、より良くなる選手もいる。順応しやすい選手もいる。簡単になるわけじゃないが、やれるんだ。

「2年後に彼の脚がどうなっているか見てみよう。ユーロの時点ですらね。人々はそこを疑問視するだろう。ハリーの強みは、彼が非常にコンディションのいい選手だということだ。それは分かっている。彼はスピードに頼るタイプではない。非常に優れたフットボールIQを持っている。

「時には大会で選手を見て、『もう脚がきているな』と思うことがある。例としてロナウドを見ている。ワールドカップでのポルトガルを見たが、あのレベルのフットボールでは、私の目には彼の脚はもう終わっていた。リオネル・メッシは、チームメートの残りが国中の全員を蹴り出そうと決めるまでは、まだ brilliance を見せる場面があった。

「だから、こう考えなければならない時と場所があると思うんだ。『ああ、彼はまだプレーできる。メッシがマイアミでやっているように、彼にとって良いレベルではまだプレーできる』とね。ロナウドもサウジアラビアではまだ十分にやれている。そしてハリーにも、いずれブンデスリーガは速すぎると思う時が来る。そこから先はどこへ行くんだ？

「次のワールドカップは、彼にとってそこでプレーするのはかなり厳しい要求だと思う。こうした選手たちの中には、『ああ、まだフットボールは続けている。でもあのレベルはもう自分にはないし、十分に楽しんだ』と考えられる者もいると思う。長くプレーしすぎて、あまり良く見えなくなる選手もいると思う。だがハリーなら、『いや、もうイングランドではプレーできない』と言うべき適切な時を分かっているはずだ。」