「かなりすごい記録」――ワールドカップのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、USMNTのスター選手がジネディーヌ・ジダンやロナウジーニョに並ぶ活躍を見せた

米国はボスニア・ヘルツェゴビナを2－0で下し、2026年W杯ベスト16進出を決めた。モナコFWバログンは3点目を奪い同大会米国選手歴代2位タイとなった。

しかし64分、彼はレッドカードを受け、来週シアトルで行われるベルギーとのラウンド16に出場できなくなった。10人となったチームは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の采配とマリク・ティルマンの直接フリーキックで辛勝。ティルマンは1994年のエリック・ウィナルダ以来、大会で直接FKを決めた2人目の米国人となった。