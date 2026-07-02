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「かなりすごい記録」――ワールドカップのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で、USMNTのスター選手がジネディーヌ・ジダンやロナウジーニョに並ぶ活躍を見せた
バログンの記念すべき夜は、悔しい結果に終わった。
米国はボスニア・ヘルツェゴビナを2－0で下し、2026年W杯ベスト16進出を決めた。モナコFWバログンは3点目を奪い同大会米国選手歴代2位タイとなった。
しかし64分、彼はレッドカードを受け、来週シアトルで行われるベルギーとのラウンド16に出場できなくなった。10人となったチームは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の采配とマリク・ティルマンの直接フリーキックで辛勝。ティルマンは1994年のエリック・ウィナルダ以来、大会で直接FKを決めた2人目の米国人となった。
バログンがワールドカップのエリート仲間に加わる
バログンは、得点しながらも退場したことで、ワールドカップ史に名を刻んだ。同じ試合で得点とレッドカードを同時に受けたのは、史上4人目。24歳の彼は、ガリンチャ（1962年）、ロナウジーニョ（2002年）、ジダン（2006年）の仲間入りを果たした。
リチャーズ、出場停止中のチームメイトを擁護
バログンの退場で米国は次戦得点王を欠くが、選手層に自信を失っていない。クリスタル・パレスDFクリス・リチャーズも試合後、バログンのW杯での位置づけに触れた。
この記録についてリチャーズは「かなりすごい記録だよね？ 『今は俺たちが君を支えるよ』と伝えた。我々は26人のチームで、1人ではない。次の試合では彼の不在が痛手になるが、[リカルド]・ペピでもハジ[・ライト]でも、誰が出場しても同じように役割を果たすと確信している。」
- AFP
米国代表はベルギー戦でバログンの問題を解決しなければならない
米国代表はシアトルでのベルギーとのベスト16に集中している。ポチェッティーノ監督は得点王の穴埋めを探しており、ペピやライトが攻撃の候補だ。10人でボスニアを破ったように、選手層の厚さが再び鍵となることを期待している。