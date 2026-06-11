スペイン紙『AS』によると、2027年1月1日以降に結ばれるサッカーのすべての契約に解約条項の記載が義務付けられる。これは木曜21時のワールドカップ開幕戦（メキシコ対南アフリカ）を前に、メキシコシティで開かれたFIFA幹部会議で決定された。
これにより、契約当事者は全員このオプションに同意が必要となり、選手は移籍金5％を受け取れる。
スペイン紙『AS』によると、2027年1月1日以降に結ばれるサッカーのすべての契約に解約条項の記載が義務付けられる。これは木曜21時のワールドカップ開幕戦（メキシコ対南アフリカ）を前に、メキシコシティで開かれたFIFA幹部会議で決定された。
これにより、契約当事者は全員このオプションに同意が必要となり、選手は移籍金5％を受け取れる。
UEFAは新しい移籍規則に合意したと報じられた。未成年選手に関する規定も改定され、2027年からはU-18選手も最長3年を超える契約を結べるようになる見込みだ。
スペインのラ・リーガではすでに、労働法に基づき、労働者がいつでも雇用関係を解消できる「強制的な解約条項」が導入されている。
このためレアル・マドリードやバルセロナでは、移籍や契約更新時に巨額の違約金が設定される。ラミン・ヤマルの契約解除条項は10億ユーロに上る。
カタルーニャのクラブが契約解除条項に巨額を設定するのは、過去にその退団オプションが問題となったからだ。2016年のネイマール契約延長時、バルサは2億2200万ユーロという“発動不可能な”解除条項を定めた。 しかし、カタールの政府系ファンドを背景に持つパリ・サンジェルマンが参入し、その金額を支払いネイマールを獲得。この記録は今も破られていない。
現在、ブンデスリーガでも契約交渉に解除条項は当たり前だ。 2013年にゲッツェが契約解除条項でバイエルンへ移籍し、怒ったドルトムントは二度と条項を設けないと誓った。しかしハーランド獲得のため、数年後にその方針を軟化した。
ニコ・シュロッターベックの退団条項は夏に3クラブで有効となり波紋を呼んだ。バイエルンでもハリー・ケインやダヨ・ウパメカノに退団オプションがあると言われている。