UEFAは新しい移籍規則に合意したと報じられた。未成年選手に関する規定も改定され、2027年からはU-18選手も最長3年を超える契約を結べるようになる見込みだ。

スペインのラ・リーガではすでに、労働法に基づき、労働者がいつでも雇用関係を解消できる「強制的な解約条項」が導入されている。

このためレアル・マドリードやバルセロナでは、移籍や契約更新時に巨額の違約金が設定される。ラミン・ヤマルの契約解除条項は10億ユーロに上る。