拡散したうわさを明確に否定し、グラウンド滞在中のウインガーの模範的な振る舞いを称えるため、クラブ首脳陣は今回の訪問の真相を詳しく説明する全文声明を発表した。

フリクストンのオーナー、クリストファー・ガルシアは公式声明で次のように述べた。「ここ数日、ジェイドン・サンチョのフリクストンFC訪問に関して、多くの投稿やコメントが出回っているのを目にしてきた。

「明確にしておくと、ジェイドンはクラブの入団テストを受けていたわけではなく、いかなる移籍交渉にも関与していなかった。彼は次のキャリアの章に向けた準備を進める中でコンディションを維持するため、非公開のトレーニングセッションで単に我々の施設を使用しただけである。

「我々は、ピッチと施設の質によってフリクストンが彼ほどのレベルの選手にとって安心してトレーニングできる場所になったことを誇りに思っているし、彼が望むのであれば、ジェイドンはいつでもフリクストンFCでトレーニングすることができる」

ガルシアはさらにこう続けた。「訪問中のジェイドンは、終始プロフェッショナルで、謙虚かつ惜しみなく時間を割いてくれた。セッションを終えた後には、喜んで若いサポーターたちと交流し、写真撮影に応じ、サインを書き、彼に会う機会に恵まれたすべての人に長く残る印象を与えて去っていった。

「ジェイドンは、ほとんどの選手が夢見ることしかできないような実績をこの競技で成し遂げてきたワールドクラスのフットボーラーである。彼は、その功績と今回の訪問中の振る舞いの両方において敬意を払われるべきであり、その後に浴びせられた根拠のない批判を受けるべきではない」