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かつてマンチェスター・ユナイテッドで期待外れに終わったジェイドン・サンチョ、オールド・トラッフォード退団を受けて10部クラブが奇妙な移籍声明を発表へ
フリクストンFC、サンチョの状況を明確化
フリクストンFCは、元ユナイテッドのウインガー、サンチョの獲得に向けた交渉を行っているわけではないと明確にするため、公式声明を出さざるを得なくなった。7月1日にフリーエージェントとなった26歳は、世界各地から届いている複数のプロクラブからのオファーを見極める中で、コンディション維持のためにグレーター・マンチェスターにある同10部クラブの施設を利用している。
この奇妙な状況は、サンチョがノンリーグクラブの設備の質を称賛する動画に登場したことで生まれた。それにより、衝撃的なカテゴリー降格を受け入れる可能性があるのではないかとの憶測が広がった。動画の中で元ユナイテッドのウインガーはこう語っている。「ここはいいレイアウトだね。このエリアに来るのは初めてだけど、［このエリアで］ユナイテッドとシティ以外でこんないいピッチを見たのは初めてだ」
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クラブオーナーが事実関係を明確化
拡散したうわさを明確に否定し、グラウンド滞在中のウインガーの模範的な振る舞いを称えるため、クラブ首脳陣は今回の訪問の真相を詳しく説明する全文声明を発表した。
フリクストンのオーナー、クリストファー・ガルシアは公式声明で次のように述べた。「ここ数日、ジェイドン・サンチョのフリクストンFC訪問に関して、多くの投稿やコメントが出回っているのを目にしてきた。
「明確にしておくと、ジェイドンはクラブの入団テストを受けていたわけではなく、いかなる移籍交渉にも関与していなかった。彼は次のキャリアの章に向けた準備を進める中でコンディションを維持するため、非公開のトレーニングセッションで単に我々の施設を使用しただけである。
「我々は、ピッチと施設の質によってフリクストンが彼ほどのレベルの選手にとって安心してトレーニングできる場所になったことを誇りに思っているし、彼が望むのであれば、ジェイドンはいつでもフリクストンFCでトレーニングすることができる」
ガルシアはさらにこう続けた。「訪問中のジェイドンは、終始プロフェッショナルで、謙虚かつ惜しみなく時間を割いてくれた。セッションを終えた後には、喜んで若いサポーターたちと交流し、写真撮影に応じ、サインを書き、彼に会う機会に恵まれたすべての人に長く残る印象を与えて去っていった。
「ジェイドンは、ほとんどの選手が夢見ることしかできないような実績をこの競技で成し遂げてきたワールドクラスのフットボーラーである。彼は、その功績と今回の訪問中の振る舞いの両方において敬意を払われるべきであり、その後に浴びせられた根拠のない批判を受けるべきではない」
サンチョのオールド・トラフォードでの苦闘
フリクストンでのこの奇妙な出来事は、サンチョにとって苦しい時期の新たな一幕となった。サンチョは2021年にボルシア・ドルトムントから驚異の7300万ポンドでユナイテッドに加入した。しかし、オールド・トラッフォードでの時間はついに軌道に乗らず、5年間で83試合12得点にとどまった。
サンチョの契約はついに7月1日に満了し、移籍市場で最も注目度の高いフリーエージェントの一人となった。昨季はローン移籍先であるウナイ・エメリ率いるビラでヨーロッパリーグ制覇に貢献したものの、イングランド代表のサンチョはしばしば脇役として起用され、シーズンを通して39試合のうち先発は18試合にとどまった。
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次章を待つ
ノンリーグ行きの話はあくまで憶測にすぎなかったが、このウインガーは将来を検討する中で、実際に海外からの関心を受けている。 カタールのアル・ラーヤンは、正式な問い合わせを行った数少ないクラブの一つとして浮上しており、26歳の同選手に中東で新たなスタートを切る可能性を提示している。
サンチョは、サウジ・プロリーグや、かつてドルトムントで成功を収めたブンデスリーガへの復帰を含め、さまざまな選択肢に前向きだと報じられている。現時点では無所属のままで、サッカー界の注目を一時的に10部のクラブへと集めた単独トレーニングを続けている。
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