かつてプレミアリーグで優勝経験のあるカスパー・シュマイケルは、痛ましい怪我による不運に見舞われ、キャリアの終わりを懸念している

39歳という年齢を考えると、この回復までの期間は特に残酷であり、シュマイケルは41歳近くになるまでプレーできない可能性がある。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ピーター・シュマイケルの息子は、20年以上にわたりトップレベルでプレーしてきたため、望まぬ引退を余儀なくされるという現実は、受け入れがたいものとなっている。長きにわたりプロのゴールマウスを守り続けてきた彼にとって、この突然の休止は、サッカー選手としての将来について深く考えさせられるきっかけとなった。

彼はこう付け加えた。「この事態にどう反応すればいいのか、正直わからない。これが僕にとって最後の試合だったかもしれない。生まれてからずっとサッカー選手だった。そんな考えは胸が張り裂けるようだ。今のところ、頭で整理するのが本当に、本当に難しい。」