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かつてプレミアリーグで優勝経験のあるカスパー・シュマイケルは、痛ましい怪我による不運に見舞われ、キャリアの終わりを懸念している
ヨーロッパリーグでの敗戦がベテラン選手を窮地に追い込む
シュマイケルは、複数回の手術を必要とする重度の肩の負傷により、輝かしいキャリアに幕を下ろす可能性があると認めた。デンマーク代表の同選手は昨年からこの問題に悩まされてきたが、先日のヨーロッパリーグのシュトゥットガルト戦で事態は決定的な局面を迎えた。セルティックでの直近5試合を欠場した後、月曜日に専門医の診察を受けた結果、このベテランGKにとって最悪の懸念が現実のものとなった。
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「痛手」――肩の負傷の程度が判明
診断結果は肩関節のほぼすべての主要な部位に及んでおり、元プレミアリーグ王者である彼は大きな衝撃を受けている。CBSスポーツ・ゴラゾ・ネットワークの取材に対し、シュマイケルは損傷の程度について次のように詳しく語った。「肩を治すために、今は2回の手術が必要になる。これはかなり大きな打撃だ。 上腕二頭筋の断裂、回旋筋腱板の断裂、肩の脱臼、関節唇の断裂――すべてがダメになってしまった。リハビリには10～12ヶ月かかりそうだ。」
最後のカーテンコールへの不安
39歳という年齢を考えると、この回復までの期間は特に残酷であり、シュマイケルは41歳近くになるまでプレーできない可能性がある。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ピーター・シュマイケルの息子は、20年以上にわたりトップレベルでプレーしてきたため、望まぬ引退を余儀なくされるという現実は、受け入れがたいものとなっている。長きにわたりプロのゴールマウスを守り続けてきた彼にとって、この突然の休止は、サッカー選手としての将来について深く考えさせられるきっかけとなった。
彼はこう付け加えた。「この事態にどう反応すればいいのか、正直わからない。これが僕にとって最後の試合だったかもしれない。生まれてからずっとサッカー選手だった。そんな考えは胸が張り裂けるようだ。今のところ、頭で整理するのが本当に、本当に難しい。」
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逆転勝利をかけた最後の戦い
もしこれが本当に引退となるなら、シュマイケルは現代のゴールキーパーの中でも最も尊敬される経歴の一つを残して去ることになるだろう。彼は2015-16シーズンにプレミアリーグ優勝を果たし、究極の番狂わせ劇を成し遂げたレスター・シティの要であり、その5年後にはFAカップ優勝メダルも手中に収めた。 キング・パワー・スタジアムを去ってからは、ニースやアンデルレヒトでプレーした後、2024年にグラスゴーへ移り、マーティン・オニール監督率いるセルティックに加入した。
シュマイケルは今週金曜日に最初の手術を受ける予定で、これは復帰に向けた長く困難な道のりの始まりとなる。彼の年齢でこれほど深刻な怪我から復帰するのは極めて困難だが、彼はゴールマウスでの最後の活躍への希望を捨てていない。 「復帰できるかどうか、できる限りのことを尽くすつもりだ。このような怪我から復帰できれば、おそらくキャリアの中で最も偉大な偉業の一つになるだろう。戦うつもりだ。できることはすべて試すつもりだ」と彼は締めくくった。
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