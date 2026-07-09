モロッコは苦境に立たされていた。ワールドカップ16強戦のオランダ戦は91分、2022年準決勝進出国のモロッコが0－1でリードを許していた。敗退が目前に迫る中、左サイドからハーフウェイライン付近へのクロスがペナルティエリア内に飛び込んだ。 そこへ後方の守備を振り切ったDFが完璧な飛び込み。オランダのスター、ファン・ダイクをかわし、イッサ・ディオプがヘディングで同点弾を叩き込んだ。延長を経てPK戦を制し、モロッコはオランダを破った。 ディオプがいなければ、モロッコがフランスとの準々決勝（木曜22時）に臨むことはなかっただろう。しかし5か月前まで、彼がW杯に出場し、しかもヒーローになるなど想像もできなかった。
翻訳者：
かつてバイエルンのスター、ダヨット・ウパエムカノと対戦した。このモロッコのW杯ヒーローは、本来フランスでスーパースターになるはずだった。
というのも、当時イッサ・ディオプが最後に国際試合に出場してから約7年半がたっていたからだ。彼は2018年11月、モロッコではなくフランスU-21代表でプレーしたのが最後だった。トゥールーズ生まれのこのDFは、フランス代表の「次世代のスーパースター」と目されていた。 各世代別代表を経て、2018年にはトゥールーズでの活躍が評価され、2500万ユーロの移籍金でウェストハムへ移籍した。
プレミアリーグでは2年目の活躍後に定位置を失い、2022年に移籍金約1800万ユーロでフルハムへ移籍したが、今もレギュラーを確保できていない。フランス代表でもウパメカノやサリバに序列で追い抜かれ、A代表デビューは実現しなかった。
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イッサ・ディオプ：「モロッコ代表としてプレーできることを大変誇りに思う」
北米開催のW杯に出場できたのは、ワリド・レグラギ監督のおかげだ。 今年3月のアフリカネイションズカップ後に電撃辞任したため、後任のモハメド・ウアビはW杯までに短期間でチームを再構築する必要があった。センターバックにはキャプテンのロマン・サイスが引退、ナエフ・アゲルドが恥骨炎で長期離脱と課題山積だった。
そこでウアビ監督はディオプを説得。母国モロッコ代表としてプレーするよう促した。ディオプは3月に代表デビューし、「モロッコ代表としてプレーでき、とても嬉しく誇りに思う」と語った。
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イッサ・ディオプ：「なぜ我々がタイトルを獲ってはいけないのか？」
準々決勝の相手はフランスだ。相手には、ディオプが最後にU-21代表でフル出場した試合で途中出場だったセンターバックのダヨ・ウパメカノがいる。
ディオプは、フランス代表との直接対決を自身の強みを示す好機と捉えている。フランス代表としてのキャリアはもうないとしてもだ。 それでもディオプにはより大きな目標がある。「大会に出るからには優勝したい。なぜ我々がタイトルを取ってはいけないのか？」と彼はW杯前に語った。木曜日、フランスがその答えを示すかもしれない。
2025/26シーズン、フルハムのイッサ・ディオプ：
ゲーム： 18 出場時間： 1264 得点: 1 アシスト： 0
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