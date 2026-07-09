というのも、当時イッサ・ディオプが最後に国際試合に出場してから約7年半がたっていたからだ。彼は2018年11月、モロッコではなくフランスU-21代表でプレーしたのが最後だった。トゥールーズ生まれのこのDFは、フランス代表の「次世代のスーパースター」と目されていた。 各世代別代表を経て、2018年にはトゥールーズでの活躍が評価され、2500万ユーロの移籍金でウェストハムへ移籍した。

プレミアリーグでは2年目の活躍後に定位置を失い、2022年に移籍金約1800万ユーロでフルハムへ移籍したが、今もレギュラーを確保できていない。フランス代表でもウパメカノやサリバに序列で追い抜かれ、A代表デビューは実現しなかった。