「今回のワールドカップでは、セットプレーの重要性がさらに高まると予想している」とユリアン・ナーゲルスマンは語る。その理由は2つ。1つ目は、プレミアリーグのアーセナルFCを筆頭に世界中に広まったこのトレンドを各代表チームも追随するとドイツ代表監督が考えているため。2つ目は、現地の酷暑を考えるとそれ以外の選択肢がないからだ。

「気候は過酷だ。そんな中、セットプレーは試合の突破口になる」とナゲルスマンは言う。2014年準々決勝フランス戦（1-0）のように――リオデジャネイロでのその試合では、トニ・クロースのフリーキックをマッツ・フンメルスがヘディングで決め、ドイツを勝利に導いた。 アーセナルのカイ・ハヴェルツも「現代サッカーではセットプレーが極めて重要で、マッズはその専門家だ」と話す。

マッズとは、セットプレー担当のマッズ・ブットゲライト氏を指す。招聘したのはハンジ・フリック前監督で、ナゲルスマンは彼にさらに裁量を与えている。3月にはアルフレッド・シュロイダー氏をアシスタントコーチに迎え、ブットゲライト氏がセットプレーに集中できる体制を整えた。