ゲイリー・リネカーは嫌悪感を露わにした。「ワールドカップ史上最悪のフリーキックだ」とイングランドのストライカーはドイツの非効率さを激しく非難した。 2014年ワールドカップのアルジェリア戦（ラウンド16）で、トーマス・ミュラーが躓きながら蹴ったフリーキックは「笑いもの」（バーゼル・ツァイトゥング紙）と呼ばれた。だが最終的に笑ったのは、優勝したドイツ代表だった。そして12年後の今、5つ目の星を目指す戦いでも、セットプレーが再び鍵を握る。
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かつてドイツは「笑いもの」と揶揄された。しかしユリアン・ナーゲルスマン監督は、W杯で秘密の切り札を温存している。
「今回のワールドカップでは、セットプレーの重要性がさらに高まると予想している」とユリアン・ナーゲルスマンは語る。その理由は2つ。1つ目は、プレミアリーグのアーセナルFCを筆頭に世界中に広まったこのトレンドを各代表チームも追随するとドイツ代表監督が考えているため。2つ目は、現地の酷暑を考えるとそれ以外の選択肢がないからだ。
「気候は過酷だ。そんな中、セットプレーは試合の突破口になる」とナゲルスマンは言う。2014年準々決勝フランス戦（1-0）のように――リオデジャネイロでのその試合では、トニ・クロースのフリーキックをマッツ・フンメルスがヘディングで決め、ドイツを勝利に導いた。 アーセナルのカイ・ハヴェルツも「現代サッカーではセットプレーが極めて重要で、マッズはその専門家だ」と話す。
マッズとは、セットプレー担当のマッズ・ブットゲライト氏を指す。招聘したのはハンジ・フリック前監督で、ナゲルスマンは彼にさらに裁量を与えている。3月にはアルフレッド・シュロイダー氏をアシスタントコーチに迎え、ブットゲライト氏がセットプレーに集中できる体制を整えた。
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ブトゲライト監督率いるDFB代表チームは、セットプレーで既にいくつかの印象的なプレーを見せている。
ブットゲライトが代表チームにとって重要な存在であることは、これまでも何度も示されてきた。 2024年3月のフランス戦では、キックオフ直後にフロリアン・ヴィルツが国際試合史上最速ゴールを決め、EURO熱を呼び込んだ。アメリカとの最終調整試合では、ジョシュア・キミッヒのFKをハーヴェルツがヘディングで叩き込んだ。ネーションズリーグのイタリア戦ではジャマル・ムシアラが奇妙なゴールを決めた。
2025年3月のイタリア戦ではキミッヒのショートコーナーがGKドンナルンマを惑わせ、3月のスイス戦でもこの戦術で2得点を奪った。 ナゲルスマン監督は「ショートコーナーを好む。常にクロスを上げるより、相手をかく乱できる」と語る。彼は「積極的に意見を言う」が、ブットゲライトは「責任を持って実行している」と強調する。
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ナゲルスマン監督、ブトゲライトにW杯出場を約束
ニコ・シュロッターベックは「マッズには彼なりの考えがある」と語る。 「でも選手が『ここが気に入らない』と言えば、彼と話し合う」。 攻撃だけでなく守備も「両方の局面を細かく練習している」とシュロッターベックは説明する。 攻撃では「流れ」が大切で、守備では「自分のゾーンに立ち、そこをカバーする」と説明する。
これは現代サッカーの大きな課題だ。アーセナルが好例だ。「ボールがゾーンに入り、5人の長身選手が迫ってきたら、1対1を制した者が得点する」と彼は言う。GKは以前ほど守られておらず、「彼らにとっては極めて厳しい」と語る。
ナゲルスマン監督は、W杯に向けてブットゲライトがさらに多くのアイデアを用意したと明かした。2014年のような混乱も、起こり得るかもしれない。