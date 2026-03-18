ヴィクター・オシムヘンがSSCナポリとの決別を正式に表明し、イスタンブールへ移籍した際、当初ヨーロッパでは驚きが広がった。 欧州で最も注目を集めるストライカーの一人が、プレミアリーグでもなければスペインのトップクラブでもなく、ガラタサライを選んだのだ。多くの関係者にとって、この移籍は世界クラスのストライカーのキャリアにおける意外な回り道のように映った。しかし、今となっては、これこそがオシムヘンに必要な決断だったのかもしれないことが明らかになりつつある。
翻訳者：
かつては「犬のように扱われていた」が、今では手厚くもてなされている――ヴィクター・オシムヘンがガラタサライで意外な決断を下す見通し
ビクター・オシメンは、そのキャリアの中で極端な浮き沈みを経験してきた。ラゴスでの貧しい子供時代から、世界クラスのストライカーへの急激な台頭、そしてナポリとの痛ましい決裂に至るまで――このナイジェリア人選手は、同世代のどの選手よりも、プロサッカーの浮き沈みを身をもって知っている。
現在、彼はガラタサライ・イスタンブールで、全く異なる物語の中心に立っている。それは、現代サッカーでは稀となった、評価、忠誠心、そして選手とファンの絆についての物語だ。
だからこそ、ある異例の疑問が浮かび上がる。なぜヴィクター・オシムヘンは、そもそも再び移籍する必要があるのだろうか？おそらく、彼のキャリアにおいて最も意外な決断こそが、同時に最も理にかなったものになるだろう。それは、長期的に――いや、永遠にガラタサライに留まることだ。
競技面において、オシムヘンのナポリ時代は当初、成功物語だった。2022/23シーズン、彼は26ゴールを挙げ、SSCを33年ぶりのリーグ優勝に導き、セリエAの得点王にも輝いた。彼はチームのスーパースターであり、クラブ全体の象徴的存在だった。
しかし、そのわずか数ヶ月後、選手とクラブの関係は決裂した。きっかけとなったのは、ナポリがオシムヘンについて公開した、今や悪名高いTikTokの動画だった。その動画の中で、クラブ、あるいはそのソーシャルメディア部門は、このストライカーが外したPKを嘲笑していた。ナイジェリア人選手にとって、この瞬間が転機となった。
「ナポリがTikTokにこの動画を投稿した後、何かが壊れてしまった」と、27歳のオシムヘンは後に『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙に語った。
「誰でもPKを外すことはあるし、誰でもそのことで嘲笑されることはある。ナポリは私に対してだけそうした――しかも、特定の含みを持った形で。私は人種差別的な侮辱の犠牲となり、決断を下した。ここを去りたかった」
ナポリとの決別：オシムヘンにとってすべてが崩れ去った時
クラブ側の自分に対する扱いを語る際、彼の口調はさらに鋭さを増した。責任者たちは、彼を大切にするどころか、あちこちと転々させようとしたという。「彼らは僕をどこかに送り込んでプレーさせようとしたが、まるで犬のように扱った。『あっちへ行け、こっちへ行け、あれをやれ、これをやれ』。僕はキャリアを築くために必死に努力してきたのに、そんな扱いは受け入れられなかった。 私は操り人形ではない。」
歴史的な優勝を成し遂げたばかりの選手が、このように扱われたと感じたという事実は、現代のプロサッカー界の力学を如実に物語っている。ナポリからの去就は、結局のところ時間の問題に過ぎなかった。
オシムヘンがイスタンブールに移籍した際、この移籍は当初、ヨーロッパでは懐疑的に見られていた。多くのオブザーバーにとって、この移籍は世界クラスのストライカーのキャリアにおいて、異例の回り道のように映った。しかし、今では明らかになっている。オシムヘンにとって、これほどふさわしい場所はないだろうということだ。
競技面でも、彼は安定したパフォーマンスを見せている。ガラタサライでの在籍期間中、このナイジェリア人選手は公式戦68試合で55ゴール、15アシストという印象的な成績を残しており、その数字は彼を欧州で最も生産性の高いストライカーの一人にしている。
体調さえ良ければ、彼は必ずゴールを決める。キャリアを通じて度重なる怪我に悩まされてきたが、ピッチに立つやいなや、オシムヘンは欧州で最も危険なアタッカーの一人となる。
したがって、ガラタサライにとって彼は、もはや単なる得点源以上の存在となっている。彼はチームプロジェクト全体の要である。
ガラのファンが演出でオシムヘンを感動させ、涙を誘う
オシムヘンとサポーターとの絆がいかに深まっているかは、リヴァプールとのチャンピオンズリーグ戦（1-0）前のひとコマが物語っていた。
RAMSパークにチャンピオンズリーグのアンセムが響き渡る中、ガラタサライのファンたちは巨大な横断幕を掲げた。その横断幕には、オシムヘンと彼の子供たち、そして亡き母の肖像が描かれていた。その下には「私たちは家族であり、家族こそがすべてだ」という一文が記されていた。
この瞬間は、ストライカーにとって圧倒的な感動をもたらした。その光景を目の当たりにした彼は、涙をこらえることができなかった。背景を知れば、このシーンはさらに胸を打つものとなる。オシムヘンは幼い頃に母を亡くしている。「母が亡くなったのは、私が2、3歳の頃でした。まだ幼すぎて、母が私を抱きしめてくれたこと以外、何も覚えていません」と、彼は『ザ・プレイヤーズ・トリビューン』に掲載されたエッセイで綴っている。
スタジアム全体がこの個人的な物語に共感することは、今日のプロサッカーにおいて決して当たり前ではない。しかし、この攻撃的選手は感情に留まらなかった。リヴァプール戦の開始7分、彼はファンの信頼にプレーで応えた。ヘディングでのパスで、1-0とする決勝点をアシストしたのだ。
これは、ガラタサライにおける彼の役割を象徴する完璧なシーンだった。感情的なリーダーであり、同時に試合の行方を左右する決定的な選手でもあるのだ。試合後には、選手とクラブの特別な関係を如実に物語るもう一つの瞬間が訪れた。オシムヘンは娘を連れてピッチに現れ、スタジアムのファンたちと共に踊り始めた。
こうした光景は、このナイジェリア人選手とサポーターたちの絆がいかに強固なものになったかを物語っている。
「ナポリ条項」がオシムヘンのイタリア復帰を阻む
サッカー選手にとって最も活躍できる年齢にある世界クラスのストライカーは、通常、ヨーロッパのトップリーグのいずれかに移籍するものだ。しかし、現在のトップサッカー界の状況を見ると、オシムヘンがさらに移籍することは、突然、あまり理にかなっていないように思えてくる。大手クラブの主力ストライカーのポジションは、とっくに埋まっているからだ。
ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンで定位置を確保している。アーリング・ハーランドはマンチェスター・シティの要だ。パリ・サンジェルマンはウスマン・デンベレを中心に攻撃陣を構築している。アーセナルはカイ・ハヴェルツやヴィクトル・ギョケレスに期待を寄せている。
イタリアへの復帰でさえも複雑だ。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ナポリはガラタサライへの売却に際し、特別な条項を盛り込んだという。もしトルコのクラブがオシムヘンを短期間でセリエAのライバルクラブに売却した場合、最大7000万ユーロの違約金が支払われることになる。
したがって、ユヴェントス、インテル、あるいはミランへの移籍は極めて困難となる。経済的にも、オシムヘンはイスタンブールで万全の保障を得ている。メディアの報道によると、彼の年俸は手取りで約1500万ユーロであり、ボーナスを含めると収入は最大2100万ユーロにまで達する可能性がある。さらに、このストライカーはガラタサライで、現代サッカーでは稀となったもの、すなわち真の尊重と真の居場所を見出している。
彼はファンから愛されている。チームの中心人物だ。定期的にチャンピオンズリーグに出場している。そして、リーグ最大のスターである。多くの世界クラスの選手は、キャリアの次のステップを求めて、数年ごとにクラブを移籍する。
しかし、真のクラブのレジェンドになれるチャンスに恵まれる者はごくわずかだ。ヴィクター・オシムヘンには、イスタンブールでまさにその可能性がある。だからこそ、最も勇気あるキャリアの選択とは、次のビッグクラブに移籍することではないのかもしれない。
むしろ、自分が本来あるべき場所にすでにたどり着いていると気づくことにあるのかもしれない。
ガラタサライ・イスタンブールでのビクター・オシムヘンの成績：
公式戦 得点 アシスト イエローカード 69 56 15 16