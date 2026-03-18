かつては「犬のように扱われていた」が、今では手厚くもてなされている――ヴィクター・オシムヘンがガラタサライで意外な決断を下す見通し

ビクター・オシメンは、そのキャリアの中で極端な浮き沈みを経験してきた。ラゴスでの貧しい子供時代から、世界クラスのストライカーへの急激な台頭、そしてナポリとの痛ましい決裂に至るまで――このナイジェリア人選手は、同世代のどの選手よりも、プロサッカーの浮き沈みを身をもって知っている。

現在、彼はガラタサライ・イスタンブールで、全く異なる物語の中心に立っている。それは、現代サッカーでは稀となった、評価、忠誠心、そして選手とファンの絆についての物語だ。

だからこそ、ある異例の疑問が浮かび上がる。なぜヴィクター・オシムヘンは、そもそも再び移籍する必要があるのだろうか？おそらく、彼のキャリアにおいて最も意外な決断こそが、同時に最も理にかなったものになるだろう。それは、長期的に――いや、永遠にガラタサライに留まることだ。

競技面において、オシムヘンのナポリ時代は当初、成功物語だった。2022/23シーズン、彼は26ゴールを挙げ、SSCを33年ぶりのリーグ優勝に導き、セリエAの得点王にも輝いた。彼はチームのスーパースターであり、クラブ全体の象徴的存在だった。

しかし、そのわずか数ヶ月後、選手とクラブの関係は決裂した。きっかけとなったのは、ナポリがオシムヘンについて公開した、今や悪名高いTikTokの動画だった。その動画の中で、クラブ、あるいはそのソーシャルメディア部門は、このストライカーが外したPKを嘲笑していた。ナイジェリア人選手にとって、この瞬間が転機となった。

「ナポリがTikTokにこの動画を投稿した後、何かが壊れてしまった」と、27歳のオシムヘンは後に『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙に語った。

「誰でもPKを外すことはあるし、誰でもそのことで嘲笑されることはある。ナポリは私に対してだけそうした――しかも、特定の含みを持った形で。私は人種差別的な侮辱の犠牲となり、決断を下した。ここを去りたかった」