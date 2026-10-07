アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、ベナンに3-0で勝利した試合後にメディア対応し、自国最高のアイコンを率いることについて感情のこもった思いを語った。スカローニ監督は、両者がともに成し遂げた功績を振り返る中で、この夜の感情は抑えきれないものだったと認めた。

指揮官は、伝説的な主将とともにアルゼンチンを4つの主要タイトル獲得へ導いた。

この夜は、歴史的な監督と主将のパートナーシップの終幕となった。