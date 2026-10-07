ZUMA Press Wire
翻訳者：
かけがえのない存在だ！ リオネル・スカローニ、｢サッカー史上最高の選手｣の喪失に感極まる
スカローニ、夢のような監督在任期間を振り返る
アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、ベナンに3-0で勝利した試合後にメディア対応し、自国最高のアイコンを率いることについて感情のこもった思いを語った。スカローニ監督は、両者がともに成し遂げた功績を振り返る中で、この夜の感情は抑えきれないものだったと認めた。
指揮官は、伝説的な主将とともにアルゼンチンを4つの主要タイトル獲得へ導いた。
この夜は、歴史的な監督と主将のパートナーシップの終幕となった。
- AFP
指揮官が主将の唯一無二の輝きを称賛
スカローニ監督は、自身の在任期間を通じて世界王者のFWを指導する機会を得られたことに深い感謝を示した。「夢がかなったようなものだ。自分が史上最高のサッカー選手の監督になるとは、思ってもみなかった」とスカローニ監督は語った。「彼とともにいられる機会を与えてくれたことに、永遠に感謝している」
指揮官は、主将のいない未来を思うと感情を隠しきれなかった。
「涙が出るのは、いろいろなことが頭をよぎっているからだ」とスカローニ監督は認めた。「もう彼に会えなくなるのは悲しい」
集団としてのチームユニットを中心にした再建
今後前に進んでいく難しさについて問われたスカローニ監督は、メッシのように試合を一変させる力を持つ選手は誰一人として代わりを務められないと認めた。「我々は今、若い選手たちと取り組んでおり、それは続いていく。だが、彼が自分たちの側にいるという感覚は比べようがない」とスカローニ監督は語った。「ああしたオーラを持つ人物を、私は人生で他に見たことがない」
そして、個の天才を失った今、その穴はチームの結束で埋めなければならないと強調した。
「その輝きで試合をこじ開けられる選手は、もういない」と同監督は付け加えた。
- AFP
スカローニは新世代に焦点を当てる
感情のこもった別れにもかかわらず、スカローニ監督は今後に向けた代表チーム全体の力に自信を示している。「彼の不在を補う唯一の方法は、全員が貢献する素晴らしいチームをつくることだ」とスカローニ監督は締めくくった。「我々には、共に多くのことを成し遂げられるチームがある」
「ピッチ上で彼のような存在は二度と現れないだろう。彼が残すレガシーは信じられないほど大きい」
スカローニ監督は今後、これからの国際舞台に向けて台頭する才能の融合に目を向けることになる。
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