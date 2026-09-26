Getty Images Sport
翻訳者：
お隣から引き抜きだ！マンチェスター・ユナイテッド、デイヴィッド・エゼがオールド・トラッフォードのアカデミーに加わり、1週間でマンチェスター・シティの逸材2人目を獲得
ユナイテッド、シティからの引き抜きを完了
公式声明で若手選手の加入が確認された
マンチェスター・ユナイテッドは、マンチェスター・シティからの移籍完了を受け、この若手を迎え入れた。ユナイテッド加入の契約後、16歳の同選手は、同じく新戦力のカシムに行われた歓迎と同様に、オールド・トラフォードの案内を受けた。
クラブの公式声明では、「才能あふれる若手のデイビッド・エゼがマンチェスター・ユナイテッドに加入した」と伝えられた。「このセントラルMFは、マンチェスター・シティ退団後にクラブへ加入した。
「シティのアカデミー組織で成長を遂げた16歳の同選手は、イングランドの世代別代表でもプレーしている。クラブ一同、デイビッドのユナイテッドでの幸運を祈るとともに、加入を歓迎する」
オールド・トラフォードにとって欧州からの関心は拒否された
エゼはこの夏の移籍市場で高い需要を集めた選手であり、欧州の複数のビッグクラブから具体的な関心を寄せられていた。ダブリン生まれであるため、このMFは欧州パスポートを保有しており、それによって海外移籍を完了させるための明確な法的選択肢が与えられていた。
それでも欧州には別の道があった中で、この若手は最終的にオールド・トラッフォードでキャリアを続けることを選んだ。エゼはすでに貴重な国際経験も備えており、育成年代を通じたステップアップの中で、イングランドのU-16代表とU-17代表の両方でプレーしていた。
ユナイテッドのアカデミーにおける戦略的補強の重点分野
ブレグジットの規則により、このクラブのアカデミーにおける補強対象の選定は、実質的にイギリス国内に限定されている。こうした規制上の制約があるため、ユナイテッドはここ数年、近隣クラブから優秀な若手選手を獲得する動きを特に積極的に進めてきた。エゼは今後、キャリントンで育成をスタートさせ、17歳の誕生日を迎えた時点で正式にプロ契約を結ぶことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。