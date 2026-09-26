マンチェスター・ユナイテッドは、マンチェスター・シティからの移籍完了を受け、この若手を迎え入れた。ユナイテッド加入の契約後、16歳の同選手は、同じく新戦力のカシムに行われた歓迎と同様に、オールド・トラフォードの案内を受けた。

クラブの公式声明では、「才能あふれる若手のデイビッド・エゼがマンチェスター・ユナイテッドに加入した」と伝えられた。「このセントラルMFは、マンチェスター・シティ退団後にクラブへ加入した。

「シティのアカデミー組織で成長を遂げた16歳の同選手は、イングランドの世代別代表でもプレーしている。クラブ一同、デイビッドのユナイテッドでの幸運を祈るとともに、加入を歓迎する」







