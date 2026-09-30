プレミアリーグは、独立委員会がマンチェスター・シティに対し、9シーズンにわたる重大な財務違反と、調査への非協力があったと認定したと発表した。

その結果、その期間中にクラブが行ったすべての補強には厳しい視線が向けられている。もちろん、2011年7月に実現したセルヒオ・アグエロの大型加入もこれに含まれる。クラブ史上最多得点者である同選手は、その後390試合で260ゴールを記録し、プレミアリーグ5回、FAカップ1回、リーグカップ6回の優勝に貢献した。