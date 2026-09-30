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お買い得価格のクラブレジェンド：アトレティコ・マドリーが2011年、セルヒオ・アグエロの移籍でマンチェスター・シティに値引きをした理由
調査とアグエロのレガシー
プレミアリーグは、独立委員会がマンチェスター・シティに対し、9シーズンにわたる重大な財務違反と、調査への非協力があったと認定したと発表した。
その結果、その期間中にクラブが行ったすべての補強には厳しい視線が向けられている。もちろん、2011年7月に実現したセルヒオ・アグエロの大型加入もこれに含まれる。クラブ史上最多得点者である同選手は、その後390試合で260ゴールを記録し、プレミアリーグ5回、FAカップ1回、リーグカップ6回の優勝に貢献した。
- AFP
レアル・マドリーのより高額なオファーが拒否される
スペインメディア『Mundo Deportivo』によると、アトレティコ・マドリーは驚くべきことに、レアル・マドリーが以前に提示していたオファーを下回る金額でアグエロをマンチェスター・シティへ売却していたという。イングランドのクラブが支払ったのは3600万ユーロで、これに加えて変動条項400万ユーロが含まれていた。
しかし、レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長は、選手の違約金4500万ユーロの全額を支払う用意があったと報じられている。一方で、アグエロ自身は同じ街のライバルへの移籍に完全に前向きだったものの、アトレティコ・マドリーの最高経営責任者ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが介入。最大のライバルに売却すれば、サポーターから激しい抗議を招くと理解していたため、その移籍を断固として阻止した。
テーブルクロスの上で成立した契約
大規模なファンの反発を避けるため、ヒル・マリンはハルドゥーン・アル・ムバラク・マンチェスター・シティ会長、そして元スポーツディレクターのブライアン・マーウッドと会うべく、アメリカへ渡った。
レストランでの会談の中で、彼らは移籍交渉をまとめることに成功した。公式文書がない中、当初の合意は有名な話としてテーブルクロスの切れ端に書かれた。したがって、アグエロの移籍金が減額されたのは、アトレティコ・マドリーが内部の混乱を避ける必要に厳しく突き動かされていたためである。ヒル・マリンは最近も同様の姿勢を示し、直接のライバルを強化することを避けるため、フリアン・アルバレスをバルセロナに売却することを拒否した。
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クラブにとって次に何が起こるのか？
マンチェスター・シティは、独立委員会による壊滅的な裁定に対して金曜日までに控訴しなければならない。アグエロの移籍については、売却側による違法な資金操作はなかった可能性が高いものの、規制当局が10年にわたる財務違反に対する正確な処分を決定する中、クラブは激しい法廷闘争に備える必要がある。
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