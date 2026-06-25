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「お前は頭がおかしい！」――ジョゼ・モウリーニョ、選手に証明するため鎮痛剤を注射されたと明かす
モウリーニョはポルトガル、イングランド、イタリア、スペインでタイトルを獲得した。
彼は周囲にも「何としても勝つ」という姿勢を求め、100％の献身を要求する。その手法と定評ある人材管理で、ポルトガル、イングランド、イタリア、スペインで主要タイトルを獲得してきた。
ポルト、チェルシー、インテル、マンチェスター・ユナイテッド、ローマ、そしてマドリードのスーパースターたちはその哲学に共鳴し、結果を残してきた。それでも、チームのために身を挺する覚悟が全選手にあったわけではない。
- Beast Mode On Podcast
モウリーニョはどのように自分のメッセージを伝えているのだろうか？
ポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワのインタビューに応じたモウリーニョ監督は、メッセージの伝え方についてこう語った。「クラブに着任して以来、私は多くを語らない。 自分のことは話さない。そもそも話すのが好きではない。選手たちを知りたいし、彼らにも「大事なのは世間の私がどう言われるかではなく、君たちが私の中で何を見るかだ」と理解してほしい。
重要なのは、メディアや前任者の言葉ではなく、新しい選手たちが私をどう見るかだ。まず互いをよく知ろう。私は奇跡を起こせない。だが、成長したい選手なら伸ばせる。そうでない選手には、そのままを受け入れるしかない。
モウリーニョ監督、負傷した選手の目の前で鎮痛注射を受けたと明かす
元チェルシーの主将ジョン・テリーをはじめ、多くの人々がモウリーニョのスタイルを支持している。一方で、まだ説得が必要な人もいる。チームの一体感を高め、ベンチとピッチの絆を強めるため、彼がどれほど手を尽くすかを説明し、モウリーニョはこう付け加えた。「2つの簡単な例を示そう。1つ目は名前を明かす。ジョン・テリーだ。 プレミアリーグ優勝を争っていた当時、ジョンは怪我に悩んでいた。それでも優勝が決まるまで手術は受けなかった。
もう一つ、面白いようで笑えない話がある。ある選手に出場してもらわなければならず、彼は中指の小さな骨折を抱えていた。医師は「問題ない、痛みだけだ。プレーできる」と言った。しかし彼は「痛みがある状態ではプレーできない」と言った。 『痛くてもプレーできる』。でも彼は『痛みがあるとできない』と言う。だから軽い麻酔を打てば痛みも後遺症もない。楽だろう？それでも彼は拒んだ。
そこで私は靴と靴下を脱ぎ、医者の目の前に足を差し出し「私に注射を打ってくれ」と頼んだ。医者は私の親指に注射をした。 つま先は完璧だった。そして僕は彼に『ほら、君もできる』と言った。彼は『お前は頭がおかしい。僕は違う』と拒んだ。結局、その選手は注射を受けず、その後ほとんど僕と試合に出ていない」
ホセ・モウリーニョをゲストに迎えた「Beast Mode On」ポッドキャストの全編をご覧ください
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ジョゼ・モウリーニョはコカ・コーラとの提携で同ポッドキャストに出演。コカ・コーラの「Jose vs Mourinho」プロジェクトでは、彼のAIが毎日ワールドカップの話題を議論しています。