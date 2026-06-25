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Jose Mourinho smileGetty
Chris Burton

翻訳者：

「お前は頭がおかしい！」――ジョゼ・モウリーニョ、選手に証明するため鎮痛剤を注射されたと明かす

ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー
チェルシー
プレミアリーグ
J. Terry
ラ・リーガ

レアル・マドリードの新監督、ジョゼ・モウリーニョ氏はポッドキャスト「Beast Mode On」の独占インタビューで、負傷中の選手に主張を証明するため鎮痛剤の注射を受けようとしたと明かした。しかし選手は注射を拒み、元チェルシー監督に「頭がおかしい」と言ったという。

  • モウリーニョはポルトガル、イングランド、イタリア、スペインでタイトルを獲得した。

    彼は周囲にも「何としても勝つ」という姿勢を求め、100％の献身を要求する。その手法と定評ある人材管理で、ポルトガル、イングランド、イタリア、スペインで主要タイトルを獲得してきた。

    ポルト、チェルシー、インテル、マンチェスター・ユナイテッド、ローマ、そしてマドリードのスーパースターたちはその哲学に共鳴し、結果を残してきた。それでも、チームのために身を挺する覚悟が全選手にあったわけではない。

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  • Jose Mourinho Beast Mode On PodcastBeast Mode On Podcast

    モウリーニョはどのように自分のメッセージを伝えているのだろうか？

    ポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワのインタビューに応じたモウリーニョ監督は、メッセージの伝え方についてこう語った。「クラブに着任して以来、私は多くを語らない。 自分のことは話さない。そもそも話すのが好きではない。選手たちを知りたいし、彼らにも「大事なのは世間の私がどう言われるかではなく、君たちが私の中で何を見るかだ」と理解してほしい。

    重要なのは、メディアや前任者の言葉ではなく、新しい選手たちが私をどう見るかだ。まず互いをよく知ろう。私は奇跡を起こせない。だが、成長したい選手なら伸ばせる。そうでない選手には、そのままを受け入れるしかない。

  • モウリーニョ監督、負傷した選手の目の前で鎮痛注射を受けたと明かす

    元チェルシーの主将ジョン・テリーをはじめ、多くの人々がモウリーニョのスタイルを支持している。一方で、まだ説得が必要な人もいる。チームの一体感を高め、ベンチとピッチの絆を強めるため、彼がどれほど手を尽くすかを説明し、モウリーニョはこう付け加えた。「2つの簡単な例を示そう。1つ目は名前を明かす。ジョン・テリーだ。 プレミアリーグ優勝を争っていた当時、ジョンは怪我に悩んでいた。それでも優勝が決まるまで手術は受けなかった。

    もう一つ、面白いようで笑えない話がある。ある選手に出場してもらわなければならず、彼は中指の小さな骨折を抱えていた。医師は「問題ない、痛みだけだ。プレーできる」と言った。しかし彼は「痛みがある状態ではプレーできない」と言った。 『痛くてもプレーできる』。でも彼は『痛みがあるとできない』と言う。だから軽い麻酔を打てば痛みも後遺症もない。楽だろう？それでも彼は拒んだ。

    そこで私は靴と靴下を脱ぎ、医者の目の前に足を差し出し「私に注射を打ってくれ」と頼んだ。医者は私の親指に注射をした。 つま先は完璧だった。そして僕は彼に『ほら、君もできる』と言った。彼は『お前は頭がおかしい。僕は違う』と拒んだ。結局、その選手は注射を受けず、その後ほとんど僕と試合に出ていない」

  • ホセ・モウリーニョをゲストに迎えた「Beast Mode On」ポッドキャストの全編をご覧ください

    「Beast Mode On」ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

    Spotifyでも全エピソードを配信中。

    ジョゼ・モウリーニョはコカ・コーラとの提携で同ポッドキャストに出演。コカ・コーラの「Jose vs Mourinhoプロジェクトでは、彼のAIが毎日ワールドカップの話題を議論しています。