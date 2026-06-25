「お前は頭がおかしい！」――ジョゼ・モウリーニョ、選手に証明するため鎮痛剤を注射されたと明かす

元チェルシーの主将ジョン・テリーをはじめ、多くの人々がモウリーニョのスタイルを支持している。一方で、まだ説得が必要な人もいる。チームの一体感を高め、ベンチとピッチの絆を強めるため、彼がどれほど手を尽くすかを説明し、モウリーニョはこう付け加えた。「2つの簡単な例を示そう。1つ目は名前を明かす。ジョン・テリーだ。 プレミアリーグ優勝を争っていた当時、ジョンは怪我に悩んでいた。それでも優勝が決まるまで手術は受けなかった。

もう一つ、面白いようで笑えない話がある。ある選手に出場してもらわなければならず、彼は中指の小さな骨折を抱えていた。医師は「問題ない、痛みだけだ。プレーできる」と言った。しかし彼は「痛みがある状態ではプレーできない」と言った。 『痛くてもプレーできる』。でも彼は『痛みがあるとできない』と言う。だから軽い麻酔を打てば痛みも後遺症もない。楽だろう？それでも彼は拒んだ。

そこで私は靴と靴下を脱ぎ、医者の目の前に足を差し出し「私に注射を打ってくれ」と頼んだ。医者は私の親指に注射をした。 つま先は完璧だった。そして僕は彼に『ほら、君もできる』と言った。彼は『お前は頭がおかしい。僕は違う』と拒んだ。結局、その選手は注射を受けず、その後ほとんど僕と試合に出ていない」