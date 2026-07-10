リエラはスポーツディレクターのマルクス・クローシェとの写真を投稿し、「朝から晩までクラブに残り、内部も外部も混乱を収拾しようとしたのは私とクローシェだけだ。他には誰もいない」と書き込んだ。
Getty Images Sport
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「お前は無名だ」：アルバート・リエラがインスタグラムで激怒し、アイントラハト・フランクフルトの監督を攻撃
その後、44歳のスペイン人選手は文法的にやや拙い英語でアクセル・ヘルマンを攻撃した。「お前の名前（私が2回しか会ったことのない人物）は挙げない。お前は無名で、何の功績もないからだ」とリエラは記した。 「今日に至るまで、お前はなぜクラブから給料をもらっているのかさえ、おそらく分かっていないだろう。お前が俺について語ると決めた以上、俺も同様に語ってやる」
この発言の背景には、ヘルマンが最近『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙のインタビューで元アイントラハト監督を批判したことがある。ヘルマンは「彼がブンデスリーガやクラブ、その環境にどれほど向き合う意思がなかったかに驚いた」と語った。
アイントラハト・フランクフルトはシーズン終了後にアルベルト・リエラとの契約を解除した。
今年初めにディノ・トッップメラーの後任としてアイントラハトを率いたリエラ監督。しかし戦術面での成果より、過激な発言で注目を集めた。14試合で4勝のみ、欧州大会出場も逃し、クラブはシーズン後に契約を解除した。
在任中についてインスタグラムに「アイントラハトはゴーストタウンのようだった。会長も役員も姿を見せなかった。良い時だけ現れるのだろう。臆病者は事後になって陰で口を出す」と投稿した。 それでも、クラブがサッカーを理解し、成功の歴史を築く人材を見つけることを願っている」。来季はアディ・ヒュッターが指揮を執る。
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