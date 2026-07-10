その後、44歳のスペイン人選手は文法的にやや拙い英語でアクセル・ヘルマンを攻撃した。「お前の名前（私が2回しか会ったことのない人物）は挙げない。お前は無名で、何の功績もないからだ」とリエラは記した。 「今日に至るまで、お前はなぜクラブから給料をもらっているのかさえ、おそらく分かっていないだろう。お前が俺について語ると決めた以上、俺も同様に語ってやる」

この発言の背景には、ヘルマンが最近『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙のインタビューで元アイントラハト監督を批判したことがある。ヘルマンは「彼がブンデスリーガやクラブ、その環境にどれほど向き合う意思がなかったかに驚いた」と語った。