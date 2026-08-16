Getty Images Sport
翻訳者：
「お前は朝にはクビだ」 アーセナルのファンが、リッカルド・カラフィオーリの歴史的偉業の中でエンツォ・マレスカを容赦なく嘲笑
カラフィオーリが新記録を樹立
マレスカはマンチェスター・シティでの指揮官就任後、壊滅的な立ち上がりを強いられた。アーセナルはキックオフ直後に前へ出ると、マイルズ・ルイス＝スケリーが見事なスルーパスを供給。ボールはカラフィオーリに渡り、開始わずか24秒でジャンルイジ・ドンナルンマの脇を抜くシュートを流し込んだ。
この電光石火の一撃は、公式にコミュニティ・シールド史上最速ゴールとなり、アーセナルのクラブ史全体でも4番目の速さに位置する。
- Getty Images Sport
ハフェルツがリードを広げる
アーセナルは引き続きボールを支配し、優位性を押し広げると、28分に2点目を奪った。マルティン・ウーデゴールが右サイドから危険なインスイングのクロスを送り、守備陣をかわした。デビュー戦のクリストス・ツォリスがファーでうまくボールを落とし、ハフェルツがゴール前6ヤードから落ち着いてヘディングで押し込んだ。
ロンドンのクラブは主審が笛を吹くまで試合を完全に支配し、前半を余裕のある2-0リードで終えた。7500万ポンドで加入したブルーノ・ギマランイスを加えた中盤はシティを完全に圧倒し、ミケル・アルテタが擁する強力な攻撃陣の厚みを示した。
不振のマレスカをファンが容赦なく嘲笑
マンチェスターのチームが見せた苦戦ぶりは、スタジアム内で歓喜に沸くアーセナルのサポーターたちにも見逃されなかった。試合がマレスカのチームからさらに遠ざかる中、アウェーのファンは容赦なく相手ベンチをやゆし始めた。
31分までには、「おまえは朝にはクビだ」という大音量でそろったチャントが会場に響き渡り、マレスカを直接標的にした。シティはかつての面影を失ったかのようで、パスをつなぐことも、ダビド・ラヤを脅かすこともできずに苦しんでいた。欠場した重要な選手たちを欠く中、チームは完全にアイデアを失っているように見え、新監督は屈辱的で敵意に満ちた反応に耐えることになった。
- Getty Images Sport
両クラブの今後を見据えて
後半を迎えるにあたり、マレスカは反撃を促し、プレミアリーグ開幕前に打ち砕かれたチームの士気を立て直すという極めて大きな課題に直面している。シーズン序盤の危機を避けるためにも、自身の戦術的青写真を早急に浸透させなければならない。一方のアーセナルは、残る45分で仕上げにかかり、この圧倒的な勢いをプレミアリーグ王座防衛の成功へとつなげたい考えだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。