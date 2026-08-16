マレスカはマンチェスター・シティでの指揮官就任後、壊滅的な立ち上がりを強いられた。アーセナルはキックオフ直後に前へ出ると、マイルズ・ルイス＝スケリーが見事なスルーパスを供給。ボールはカラフィオーリに渡り、開始わずか24秒でジャンルイジ・ドンナルンマの脇を抜くシュートを流し込んだ。

この電光石火の一撃は、公式にコミュニティ・シールド史上最速ゴールとなり、アーセナルのクラブ史全体でも4番目の速さに位置する。