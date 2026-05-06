「お前は恥さらしだ、出て行け」――メイソン・グリーンウッドが元マルセイユFWクリストフ・デュガリーから激しい非難を受けた。

今シーズン、全大会通算43試合で25ゴール10アシストを記録しながら、このフォワードの最近の不調は見る者を怒らせている。デュガリーは彼のパフォーマンスに苛立ちを爆発させた。「誇りを持て。彼は戦線離脱し、マルセイユが獲得する前に大きなミスを犯した。マルセイユはリスクを冒して彼を獲得した。彼は二度とサッカーができなかったかもしれない。 誰もが彼をベストな状態でプレーさせようと全力でサポートした。なのに最も重要な場面で彼はすべてを台無しにする。彼のために恥ずかしい。この男は恥知らずだ」とデュガリーは怒りを露わにした。