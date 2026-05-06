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「お前は恥さらしだ、出て行け」――メイソン・グリーンウッドが元マルセイユFWクリストフ・デュガリーから激しい非難を受けた。
イングランド代表FWのハネムーン期間は終わった。
RMC Sportによると、マルセイユがナントに0-3で敗れた後、グリーンウッドは激しい批判にさらされている。クラブは2024年7月、マンチェスター・ユナイテッドから彼を獲得したが、その過程で大きなリスクを負った。最近の精彩を欠くプレーは、元スター選手たちの怒りも買っている。 1998年W杯優勝経験者のデュガリーはポッドキャスト『Rothen s’enflamme』で、彼のプレー姿勢と献身性に疑問を投げかけ、辛辣な批判を展開した。
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素晴らしいシーズン成績にもかかわらず、厳しい評決が下された
今シーズン、全大会通算43試合で25ゴール10アシストを記録しながら、このフォワードの最近の不調は見る者を怒らせている。デュガリーは彼のパフォーマンスに苛立ちを爆発させた。「誇りを持て。彼は戦線離脱し、マルセイユが獲得する前に大きなミスを犯した。マルセイユはリスクを冒して彼を獲得した。彼は二度とサッカーができなかったかもしれない。 誰もが彼をベストな状態でプレーさせようと全力でサポートした。なのに最も重要な場面で彼はすべてを台無しにする。彼のために恥ずかしい。この男は恥知らずだ」とデュガリーは怒りを露わにした。
恥をかいてピッチを歩き回る
元ストライカーは怒りを露わにした。マルセイユはリーグ・アンで53ポイントの7位。グリーンウッドの才能はもっと努力に表れるべきだ。「君はチームのリーダーだ。みんなに頼られている。君がいないと皆が不在を感じる。それだけの犠牲を払った後、何をお返しするんだ？ これか？ 恥さらしだ、出て行け。 クラブは金を手にしても、君のために泣く者はいない。ナント戦での彼は恥ずべきだった。ただふらふらと歩き、気にする素振りさえ見せなかった」と解説者は語った。
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決定的な結末を見据えて
リーグ戦残り2節。マルセイユは日曜にル・アーヴルとのアウェイ戦、続いて5位レンヌとのホーム最終戦に臨む。グリーンウッドは批判を静め、欧州カップ戦出場へ向けクラブを支えるため、早く得点を奪う必要がある。