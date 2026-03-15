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「お前は常識がない」――トッテナムがリヴァプールと引き分けた直後のインタビューで、イゴール・トゥドール監督が辛辣な発言
チューダー、将来の話に激怒
クロアチア人監督が、クラブをチャンピオンシップへの悲惨な降格から救い出すのに、自分が依然として適任なのかと厳しく追及されたとき、緊張は最高潮に達した。トゥドールの返答はきっぱりとしたものだった。「もういい。 「俺はいつも本音を言っている。一体どの質問に答えればいいのか？ 俺は監督だ。君たちは我々のプレーについて聞くべきだ。君たちはそう尋ね、俺は答えた。ジャーナリストたちが好んで投げかけるこうした質問は、意味のないものだ。」
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アンフィールドの緊張が高まる
暫定監督はそれにとどまらず、プレミアリーグの降格争いという重大な局面にもかかわらず、メディアが繰り返し無意味な質問を投げかけていると非難した。トッテナムは現在、ノッティンガム・フォレストとウェストハムにわずか1ポイント差で先行しているが、トゥドール監督は、この激戦の末の勝利を受けて、焦点は完全にピッチ上にあるべきだったと感じていた。
「監督に自身の立場について尋ねるなんて。まったく分別がない」と、トゥドールは生放送中に怒りを露わにした。「どの監督も同じことを言っているのに、君たちはいつもしつこく迫ってくる。『監督、答えてください』と言うのは、彼が記者会見に出席する義務があるからに過ぎない。そうでなければ、彼は家にいたいはずだ。君たちはいつも同じ質問ばかりを繰り返すんだ」
取材中の毅然とした態度
インタビューが進むにつれ、場の空気はますます気まずくなっていった。デイヴィソンが、今週初め、テュダーが「ファンは新しい監督がもたらす『希望』だけを望んでいる」と示唆した具体的な発言について再び触れようとしたところ、元マルセイユ監督はその質問を完全に遮り、そのセグメントを途中で打ち切ってしまった。
「いや、そんなことは言っていない。言っていない」と、明らかに動揺した様子のテュドルは主張した。「私は何と言ったんだ？ 今、何を聞いているんだ？ 今、何を伝えればいいんだ？ もう終わりなのか？ よし、ありがとう」
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スパーズのスター選手たちは集中力を切らさない
監督がマスコミと対立する中、トッテナムの選手たちは、ドミニク・ソボスライに先制点を許した後、同点に追いつくために見せたチーム精神を即座に称賛した。得点を挙げたリシャルリソンとDFペドロ・ポロはともに、チャンピオンズリーグの戦いがまだ控えている中、残留を目指すチームが結束を保ち続けていることを強調した。
ポロは次のように語った。「我々は常に信じている。いつも言っていることだが、試合前にもチームメイトに『俺たちはできる』と伝えた。今この瞬間、全員の力が必要だ。今日は良い試合ができた。今最も重要なのは、この勝ち点とポジティブな要素を糧に、チャンピオンズリーグとプレミアリーグに向けて前進し続けることだ。」
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