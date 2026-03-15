「お前は常識がない」――トッテナムがリヴァプールと引き分けた直後のインタビューで、イゴール・トゥドール監督が辛辣な発言

暫定監督はそれにとどまらず、プレミアリーグの降格争いという重大な局面にもかかわらず、メディアが繰り返し無意味な質問を投げかけていると非難した。トッテナムは現在、ノッティンガム・フォレストとウェストハムにわずか1ポイント差で先行しているが、トゥドール監督は、この激戦の末の勝利を受けて、焦点は完全にピッチ上にあるべきだったと感じていた。

「監督に自身の立場について尋ねるなんて。まったく分別がない」と、トゥドールは生放送中に怒りを露わにした。「どの監督も同じことを言っているのに、君たちはいつもしつこく迫ってくる。『監督、答えてください』と言うのは、彼が記者会見に出席する義務があるからに過ぎない。そうでなければ、彼は家にいたいはずだ。君たちはいつも同じ質問ばかりを繰り返すんだ」