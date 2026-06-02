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「お前は伝説だ」――サウサンプトンのプレミアリーグ昇格を阻んだ「スパイゲート」騒動で流出したメッセージ。
若手社員へのプレッシャーが浮き彫りに
サウサンプトンの控訴を棄却した仲裁委員会は、「スパイゲート」スキャンダルで若手従業員が大きな精神的負担を負ったと報告した。木の陰からミドルズブラの練習を撮影していたインターンのウィリアム・ソルト氏は「断る選択肢はなく、指示に従うしかなかった。クラブでの将来が不安だった」と証言した。
「私には選択肢がなく、断る機会も与えられませんでした。言われた通りにやっていただけです」とソルトは証言した。別のアナリストも、シーズン序盤に同僚が解雇されたことでスタッフ間に恐怖が広がっていたと語った。
12月のオックスフォード・ユナイテッド戦後にソルトに送られたメッセージには「お前はレジェンドだ。監督も大喜びだった！」とあり、称賛されていた。それでもサウサンプトンは、対戦相手を組織的に監視した規則違反を認めた。
委員会はサウサンプトンの主張をほとんど認めず、このスパイ行為を「周到かつ断固とした計画」で、コーチングスタッフ最高レベルが承認したものと結論付けた。
エッカートはオーナーの支持を維持している
騒動の渦中にあるエッカート監督だが、サウサンプトンのオーナー、ドラガン・ソラック氏から公に信任された。ドイツ人監督は8分の動画で謝罪し、「すべてについてお詫び申し上げます。 ヘッドコーチとして責任がある以上、私はその責任を認めます」とエッカートは述べた。 また「私はまだ若い監督であり、過ちを犯しました。その責任を全面的に負います」と告白した。
ソラック氏は「欧州の他のリーグではよくあることだ」と語り、33歳の若き監督を擁護。再起の機会を与える価値があると主張した。
欺瞞と隠蔽
報告書によると、スパイ活動発覚後、クラブは隠蔽を試みた。最高経営責任者（CEO）のフィル・パーソンズ氏は「映像は撮影も共有もされていない」と主張し、調査を誤導したとされる。
内部では公式写真からソルト氏の姿を削除しようという動きもあった。一方、調査員はミドルズブラの試合後にもエッカート氏に違法撮影に基づく戦術分析が提示されていたことを確認した。
調査委員会は、この隠蔽が情報隠しを超えたと結論付けた。パーソンズ氏は「インターンは上級スタッフから指示を受けていなかった」と説明したが、委員会はこれを虚偽と判断した。
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パネルの信頼性が疑問視されている
サウサンプトンはその後、遺憾の意を表明した。「当クラブは、当初の対応の一部が十分な精査なく処理されたことを認める。最初から異なる対応を取ればよかったと後悔している。」
その上でクラブは、プレーオフ決勝でサウサンプトンを破ったミドルズブラと委員2人に歴史的つながりがあるとして、仲裁委員会の公平性に疑問を投げかけた。
デビッド・ウィニーは数十年前にミドルズブラで短期間プレーし、リディア・バネルジーは同クラブが以前利用した法律事務所に勤務している。サウサンプトンはこれらのつながりが「一貫性、印象、独立性の基準に疑問を投げかける」と主張した。