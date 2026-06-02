「お前は伝説だ」――サウサンプトンのプレミアリーグ昇格を阻んだ「スパイゲート」騒動で流出したメッセージ。

サウサンプトンの控訴を棄却した仲裁委員会は、「スパイゲート」スキャンダルで若手従業員が大きな精神的負担を負ったと報告した。木の陰からミドルズブラの練習を撮影していたインターンのウィリアム・ソルト氏は「断る選択肢はなく、指示に従うしかなかった。クラブでの将来が不安だった」と証言した。

「私には選択肢がなく、断る機会も与えられませんでした。言われた通りにやっていただけです」とソルトは証言した。別のアナリストも、シーズン序盤に同僚が解雇されたことでスタッフ間に恐怖が広がっていたと語った。

12月のオックスフォード・ユナイテッド戦後にソルトに送られたメッセージには「お前はレジェンドだ。監督も大喜びだった！」とあり、称賛されていた。それでもサウサンプトンは、対戦相手を組織的に監視した規則違反を認めた。

委員会はサウサンプトンの主張をほとんど認めず、このスパイ行為を「周到かつ断固とした計画」で、コーチングスタッフ最高レベルが承認したものと結論付けた。



