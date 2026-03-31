「お前はネイマールじゃない！」――ヴィニシウス・ジュニオールに、ブラジル代表の背番号10を巡る厳しい警告

ESPNブラジルの番組『Resenha da Rodada』に出演した元ブラジル代表DFファビオ・ルチアーノは、ヴィニシウスが最高のコンディションを取り戻すためには、代表チームが彼をネイマールのプレイメーカーとしての役割を直接引き継ぐ存在として扱うのをやめるべきだと主張した。ルチアーノは、現在の戦術的布陣では、マドリードで享受しているサポート体制に比べ、このウインガーが孤立し、過度な負担を強いられることが多いと考えている。

ルチアーノは次のように述べた。「代表チームは、レアル・マドリードで彼が経験しているような1対1の状況を作り出せていないと思う。ブラジルは他のチームと同様にボールを回すが、ボールがヴィニに届くと、多くの選手が彼にマークを付けてくる。それが戦術的な問題だ。 もう一つは、残念ながらネイマールがいない時、彼は自分がネイマールにならなければならないと思い込んでしまうことだ。それは彼にとって大きな責任であり、その重荷を肩から下ろす必要がある。代表チームもその重荷を取り除き、『君はネイマールじゃない』、『君一人で解決する必要はない』、『俺たちが助ける』と伝えるべきだ。」