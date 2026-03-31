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「お前はネイマールじゃない！」――ヴィニシウス・ジュニオールに、ブラジル代表の背番号10を巡る厳しい警告
伝説の重くのしかかる影
レアル・マドリードではクラブレベルで世界屈指の破壊力を持つアタッカーとしての地位を確立したにもかかわらず、ヴィニシウスはブラジル代表ではその爆発的なパフォーマンスを発揮できていない。2019年9月の代表デビュー以来、25歳の彼は46試合に出場してわずか8ゴール、7アシストにとどまっており、この成績は母国で激しい議論を巻き起こしている。 先日のフランスとの親善試合では、このウインガーは名誉ある背番号10を背負ったが、欠場したネイマールと同様の影響力を発揮できなかったことから、戦術的・精神的な負担が単に大きすぎるのではないかという指摘が浮上している。
- AFP
重荷を手放す
ESPNブラジルの番組『Resenha da Rodada』に出演した元ブラジル代表DFファビオ・ルチアーノは、ヴィニシウスが最高のコンディションを取り戻すためには、代表チームが彼をネイマールのプレイメーカーとしての役割を直接引き継ぐ存在として扱うのをやめるべきだと主張した。ルチアーノは、現在の戦術的布陣では、マドリードで享受しているサポート体制に比べ、このウインガーが孤立し、過度な負担を強いられることが多いと考えている。
ルチアーノは次のように述べた。「代表チームは、レアル・マドリードで彼が経験しているような1対1の状況を作り出せていないと思う。ブラジルは他のチームと同様にボールを回すが、ボールがヴィニに届くと、多くの選手が彼にマークを付けてくる。それが戦術的な問題だ。 もう一つは、残念ながらネイマールがいない時、彼は自分がネイマールにならなければならないと思い込んでしまうことだ。それは彼にとって大きな責任であり、その重荷を肩から下ろす必要がある。代表チームもその重荷を取り除き、『君はネイマールじゃない』、『君一人で解決する必要はない』、『俺たちが助ける』と伝えるべきだ。」
戦術的な不整合
ヴィニシウスは、戦術上の役割が不適切に割り当てられた犠牲者であるという見方が強まっており、プレイメーカーという役割の重圧から逃れるために、以前着用していた背番号に戻すべきだという意見も出ている。
このウインガーが背負う背番号10の重圧について、ルチアーノは次のように述べた。「ヴィニが背番号10のユニフォームを着ているのを見た時、本当に腹が立った。 彼は背番号10ではプレーできないと思う。代表でヴィニが背番号10を着てプレーするのは想像もできない。なぜなら、私たちは彼を常に比較し続けてしまうからだ。彼は背番号10ではない。彼はウインガーであり、ミッドフィルダーでもなければ、天才でもなく、頭脳派でもない。彼の持ち味はスピードとドリブルだ。
「ヴィニはネイマールではない。代表チームのスターとしての責任を負う必要はない。彼はチームの一員だ。チームが機能すれば、彼も結果を出せる。もしヴィニに一つだけアドバイスできるとしたら、『背番号10は選ばないほうがいい』ということだ。」
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フロリダ州における試金石
ブラジルは4月1日（水）、オーランドでクロアチアとの厳しい親善試合に臨む。注目されるのは、ヴィニシウスが背番号10のユニフォームを維持し、代表での得点不振を打破できるかどうかだ。直近4試合で得点を挙げられていないこのウイングは、昨年10月の韓国との親善試合（5-0で勝利）以来、セレソンでの得点がない。そのため、カルロ・アンチェロッティ監督は、このスターFWの得点力を引き出すという大きな戦術的課題に直面している。