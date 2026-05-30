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「お前のプレーは最悪だ！」――元PSGとバルセロナのスター選手は、ルイス・エンリケ監督の下で過ごした“軍隊式”シーズンを免れたことを幸運だと語った。その過酷な指導法が明らかになった。
エンリケの軍事トレーニング
ラフィーニャは、ルイス・エンリケ監督が選手に課す過酷なフィジカルトレーニングを「軍隊式」と表現した。セルタ・ビーゴからバルセロナに戻ったこのMFは、就任1年目の厳しい練習を回避できたことを幸運だったと語った。
アルベルト・エジョゴ＝オウォノとのインタビューでラフィーニャはこう明かした。「2年目に合流できて幸運だった。1年目は山登りやフィジカルトレーニングの連続で正気とは思えなかった。 兄から聞いたが、まさに軍隊式のフィジカルトレーニングだった。その後、ラファエル・ポル監督になって方法は少し変わったが、ルイス・エンリケの求める強度は変わっていない」と、元PSGの選手は語った。
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その狂気じみた行動の背後にある戦略
試合終盤に相手を圧倒したいというエンリケの強い思いが、この過酷なアプローチの背景にあった。ラフィーニャは、2014年のトップチーム就任以前から、バルセロナの下部組織でその考え方を植え付けられたと振り返る。
「バルサBでプレーし始めた頃、彼がこう言っていたのを今でも覚えています。『僕の求める最高のフィジカルレベルに達していれば、70分頃に落ちても勢いを取り戻せる』と。実際、その通りでした」とラフィーニャは語った。
厳しい練習量にもかかわらず、このMFはエンリケが戦術を伝える能力を称え、こう語った。「試合の理解と表現において、彼は常に非常に優れていた。そして、とても率直で明快だった」
ロッカールームでの容赦ない正直さ
肉体的な負担に加え、ルイス・エンリケは率直な批判で知られる。彼は定型句に逃げず、ラフィーニャによると、パフォーマンスが不十分、またはバルセロナの基準に達していないと判断すると、躊躇なくスター選手を厳しく叱責する。
ラフィーニャは、頻繁に受けたフィードバックについて次のように明かした。「『ひどいプレーだ』『もっと上手くできるはずだ』『このままじゃどこにも行けない』といった、目を覚まさせるような言葉…偉大な監督なら言うようなことを何度も言われた。彼の性格上、摩擦が生じることもあるが、それはごく普通のことだ」。この率直な姿勢は、チームが競争力を維持するための絶え間ない原動力となっていた。
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デンベレがエンリケ監督の哲学を語る
「軍隊のような」規律はルイス・エンリケの代名詞であり、現在もパリで率いるチームに完璧さを求める。この戦術について語ったPSGのスター、ウスマン・デンベレは、チームのバランスを保つ「秘訣」を明かすことは拒んだ。だが、エンリケがトップレベルで明確なビジョンを持つと断言した。
29歳のフォワードは、その核は「皆で攻め、皆で守る」という集団責任だと強調。守備を苦手とする攻撃陣にも、ルイス・エンリケは厳しいワークレートを浸透させている。
この環境で成長できたと語るデンベレは、ルイス・エンリケが内省を促し、ピッチ内外で模範となることを求めたことに感謝を示した。そして、この厳格でバランスの取れた枠組みこそが成功への唯一の道だと結論づけ、「この方法は機能している。今後も続けていく」と語った。