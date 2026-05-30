「お前のプレーは最悪だ！」――元PSGとバルセロナのスター選手は、ルイス・エンリケ監督の下で過ごした“軍隊式”シーズンを免れたことを幸運だと語った。その過酷な指導法が明らかになった。

試合終盤に相手を圧倒したいというエンリケの強い思いが、この過酷なアプローチの背景にあった。ラフィーニャは、2014年のトップチーム就任以前から、バルセロナの下部組織でその考え方を植え付けられたと振り返る。

「バルサBでプレーし始めた頃、彼がこう言っていたのを今でも覚えています。『僕の求める最高のフィジカルレベルに達していれば、70分頃に落ちても勢いを取り戻せる』と。実際、その通りでした」とラフィーニャは語った。

厳しい練習量にもかかわらず、このMFはエンリケが戦術を伝える能力を称え、こう語った。「試合の理解と表現において、彼は常に非常に優れていた。そして、とても率直で明快だった」