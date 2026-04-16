退場のきっかけは、レアル・マドリード戦終盤に中盤のエドゥアルド・カマヴィンガに提示された2枚目のイエローカードだった。カマヴィンガは62分にブラヒム・ディアスと交代で入り、相手選手を引っ張ったとして警告を受けた。そして試合終了間際、ヴィンチッチ主審から退場を命じられた。
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「お前のせいだ」：レアル・マドリードのスター選手、CLバイエルン戦敗退で審判ヴィンチッチに激怒
バイエルンのカウンター攻撃で、カマヴィンガがハリー・ケインに軽微なファウルを犯し、主審はバイエルンにフリーキックを与えた。その後、ボールを手に取ったレアルのスター選手が数メートル移動したため、試合進行を妨げたと判断したヴィンチッチ主審はカマヴィンガに2枚目のイエローカードを提示した。
この判定にレアルの選手数名は愕然とし、特にキャプテンのフェデリコ・バルベルデとヴィニシウス・ジュニアが激しく抗議。ベンチでも審判への非難が飛び交った。
ダニエル・カルバハルは「お前のせいだ、この野郎！」と叫び、試合後のミックスゾーンではジュード・ベリンガムが「冗談じゃない。2回のファウルで2枚のイエローカードだ」と怒りを露わにした。
アルベロアが審判を激しく非難：「試合を台無しにした」
アルヴァロ・アルベロア監督はスロベニア人選手に冷淡だった。試合後、スペイン人監督は「審判が試合を台無しにした」と断言し、怒りを露わにした。「誰にも理解できない判定だ。こんな試合で、こんなことで選手を退場させるなんて。まったく説明がつかない、不公平だ。 我々にとっては大きな損失だ！」
試合終了直後、複数のレアル選手がヴィンチッチに詰め寄った。その際、2得点を挙げたアルダ・ギュレルがまず警告を受けた。さらに、退散する直前の主審が、収まらないギュレルに退場処分を科した。