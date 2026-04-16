「お前のせいだ」：レアル・マドリードのスター選手、CLバイエルン戦敗退で審判ヴィンチッチに激怒

バイエルンのカウンター攻撃で、カマヴィンガがハリー・ケインに軽微なファウルを犯し、主審はバイエルンにフリーキックを与えた。その後、ボールを手に取ったレアルのスター選手が数メートル移動したため、試合進行を妨げたと判断したヴィンチッチ主審はカマヴィンガに2枚目のイエローカードを提示した。

この判定にレアルの選手数名は愕然とし、特にキャプテンのフェデリコ・バルベルデとヴィニシウス・ジュニアが激しく抗議。ベンチでも審判への非難が飛び交った。

ダニエル・カルバハルは「お前のせいだ、この野郎！」と叫び、試合後のミックスゾーンではジュード・ベリンガムが「冗談じゃない。2回のファウルで2枚のイエローカードだ」と怒りを露わにした。