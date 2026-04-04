リヴァプールの監督は、エルリング・ハーランドのハットトリックとアントワーヌ・セメニョのゴールに勢いづいた猛攻を仕掛けるマンチェスター・シティに対し、20分間にわたる守備の崩壊で4失点を喫したことに激怒した。今回の敗北により、先にカラバオ・カップで敗退していたリヴァプールにとって、国内カップ戦での望みは事実上絶たれた。これにより、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた厳しい戦いを強いられる中、リヴァプールはますます厳しいシーズンを乗り切らなければならない。

「結果に失望しているし、敗退したことにも失望している。そして、20分間で4失点したことに非常に失望している」とスロット監督はBBCスポーツに語った。「あの時間帯の守備の仕方では、サッカーの試合に勝つことなど到底できないだろう。 繰り返される課題は多い。一つは決定機を逃すこと、もう一つは全体的に失点は少ないものの、与えたわずかなチャンスを確実に決められてしまうことだ。それは我々が投入している戦力の多さによるものかもしれない。ペナルティエリア内の守備を改善しなければならないが、それも今日明らかになった」

厳しい評価を述べたものの、監督はこの試合からいくつかの前向きな点も見出しており、次のように付け加えた。「今日見たプレーの多くは気に入った。ボールの有無にかかわらず非常に良いプレーができ、いくつかの好機も作り出した。相手を危険なエリアから遠ざけることもできた。あのPKの瞬間までは、評価できる点が多かった。その後の20分間は、リヴァプールというチームに期待される水準からすれば、守備面では到底及ばないものだった。」