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「お前たちは絶対に試合に勝てない！」――アーネ・スロット監督、FAカップでの大敗に前向きな面を見いだしつつも、マンチェスター・シティ戦での崩壊ぶりを激しく批判
エティハドでの惨敗後、スロットは容赦なく批判を浴びせる
リヴァプールの監督は、エルリング・ハーランドのハットトリックとアントワーヌ・セメニョのゴールに勢いづいた猛攻を仕掛けるマンチェスター・シティに対し、20分間にわたる守備の崩壊で4失点を喫したことに激怒した。今回の敗北により、先にカラバオ・カップで敗退していたリヴァプールにとって、国内カップ戦での望みは事実上絶たれた。これにより、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた厳しい戦いを強いられる中、リヴァプールはますます厳しいシーズンを乗り切らなければならない。
「結果に失望しているし、敗退したことにも失望している。そして、20分間で4失点したことに非常に失望している」とスロット監督はBBCスポーツに語った。「あの時間帯の守備の仕方では、サッカーの試合に勝つことなど到底できないだろう。 繰り返される課題は多い。一つは決定機を逃すこと、もう一つは全体的に失点は少ないものの、与えたわずかなチャンスを確実に決められてしまうことだ。それは我々が投入している戦力の多さによるものかもしれない。ペナルティエリア内の守備を改善しなければならないが、それも今日明らかになった」
厳しい評価を述べたものの、監督はこの試合からいくつかの前向きな点も見出しており、次のように付け加えた。「今日見たプレーの多くは気に入った。ボールの有無にかかわらず非常に良いプレーができ、いくつかの好機も作り出した。相手を危険なエリアから遠ざけることもできた。あのPKの瞬間までは、評価できる点が多かった。その後の20分間は、リヴァプールというチームに期待される水準からすれば、守備面では到底及ばないものだった。」
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退団するサラーにとって忘れたい一日
今夏リヴァプールを退団すると発表して以来、初の試合に臨んだモハメド・サラーは、悔しい試合運びとなった。このフォワードは、決定的なチャンスを何度も逃し、後半にはジェームズ・トラフォードにPKを難なく防がれた。この決定機を逃したことは、直近の代表戦中断直前にチャンピオンズリーグのガラタサライ戦でPKを失敗した場面を彷彿とさせるものだった。こうした明らかな調子の落ち込みにもかかわらず、スロット監督はエース選手を名指しで批判することはせず、代わりにチャンスを活かせなかったチーム全体の不振に焦点を当てた。
「特定の選手に焦点を当てるのではなく、チーム全体に注目したい。それが今日の我々を象徴しているし、おそらく今シーズンの大部分もそうだろう」とスロット監督は説明した。 「彼が外したのはこれで2度目だし、ドミニク・ソボスライもすでにPKを外している。つまり、決定的なチャンスを逃しているだけでなく、今シーズンはPKを何度か外しているということだ。前半には、素早いカウンター攻撃からモにチャンスがあった。残念ながらそれは決まらなかったが、試合に勝つチャンスを得るためには、ゴールを決めなければならない。」
リヴァプールがまたも大会から敗退し、プレッシャーが高まっている
FAカップ敗退により、リヴァプールがタイトル獲得の望みを託せるのはチャンピオンズリーグのみとなった。そこで彼らは、パリ・サンジェルマンとの厳しい準々決勝アウェイ戦に臨むことになる。スロット監督は、国内リーグでのこの意気消沈するような敗北の後、欧州のエリートたちと渡り合うためには、チームに大きな精神的な後押しが必要であることを認識している。
スロット監督は次のように締めくくった。「それがリヴァプールの選手たちに求められることだ。我々は今回の敗北と、この失望に満ちたシーズンに反応しなければならない。水曜日にはチャンスがある。今日、わずか35分間ではあるが、我々が戦えることを示した。 その35分間からは前向きな要素を引き出せるが、その後の20分間のような守備をしていては大きな問題になる。そこが我々が取り組まなければならない点だ。これまで高いクオリティを見せてきた選手たちには、PSG戦で再びそれを証明する絶好のチャンスが巡ってきている。」
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スロット、PSGへのリベンジに燃える
試合後、TNTスポーツの取材に応じたスロット監督は、チャンピオンズリーグの極めて重要な意義を強調し、今シーズンの対戦は、昨シーズンにパリ・サンジェルマンに敗れて敗退したリヴァプールにとって、リベンジの機会となると述べた。現在の困難を乗り越えるために必要な精神的な強さを強調しつつ、スロット監督は今シーズンを成功させる上でチャンピオンズリーグがいかに重要であるかについて、次のように語った。「非常に大きく、非常に重要な意味を持ちます。なぜなら、チャンピオンズリーグの準々決勝に出場できるのは、毎シーズンあることではないからです。」