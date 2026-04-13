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James Westwood

翻訳者：

「お前たちはもうヨーロッパの王者じゃない！」――パトリス・エヴラは、アトレティコ・マドリード戦でのチャンピオンズリーグ逆転勝利は「不可能」と断言し、痛烈に批判した。

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アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
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元マンチェスター・ユナイテッドとユヴェントスのサイドバック、パトリス・エヴラは、チャンピオンズリーグ準々決勝でバルセロナがアトレティコ・マドリードに2試合合計0-2のビハインドを覆すのは「不可能だ」と語った。 メトロポリターノでの第2戦で「レモンターダ」（逆転劇）が起こると語るバルサファンも多いが、エヴラは今のバルサが全盛期の強豪ではなくなったと感じている。

  • 「奇跡なんていらない」

    バルセロナは先週のホームでアトレティコに0-2と敗れ、チャンピオンズリーグベスト8敗退の危機に立たされている。ジュリアン・アルバレスとアレクサンダー・ソルロスのゴールでハンス・フリック率いるチームは苦杯をなめた。前半終盤にはパウ・クバルシが最終ラインでのファウルで一発退場し、チームは長時間にわたり10人で戦った。

    それでもフリック監督は、週末のリーガ・エスパニョーラでエスパニョールを4-1で下した後に「奇跡は必要ない。良い試合をすれば勝てる」と語り、逆転への自信を示した。

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  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    エブラ、バルサファンに「現実を受け入れろ」と訴える

    しかしエブラは懐疑的だ。バルセロナは2015年以降、チャンピオンズリーグで優勝していない。その年、リオネル・メッシ、ネイマール、ルイス・スアレスの「MSN」トリオは、エブラが所属するユヴェントスを3-1で破り決勝を制した。 さらに彼はマンチェスター・ユナイテッド時代にもバルセロナに2度決勝で敗れており、フリック監督率いる現チームが過去の偉大なチームに及ぶとは考えていない。

    「バルセロナファンは目を覚ませ。いたるところで『レモンターダ』のプロフィール写真を見かけるが、謙虚になって削除すべきだ」とエブラは『ディアリオ・スポルト』の取材に語った。「これは2015年のバルセロナではない。あのチームはもう存在しない。 大舞台で何度も崩れ落ちるのを目にしてきた。正直、もうそれを成し遂げる力はない」

  • エブラがシメオネ監督の「闘志あふれる選手たち」を支持する理由

    エブラは、今年初めにコパ・デル・レイでバルサを破ったアトレティコを支持する理由を説明した。「チャンピオンズリーグでは、彼らが勝つよりレッドカードを受ける可能性の方が高い。最近はそれが習慣だ」と語った。「私はディエゴ・シメオネと選手たちを信頼している。彼らは闘志あふれる準備万端のチームで、この流れを断ち切る」

    最後にバルサへ皮肉を添えた。「バルサのファンは静かにしていろ。ヨーロッパでは話は別だ。お前たちはもはや王者ではない。私はサッカーを愛しているが、真実をもっと愛している。」

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ヤマル要因

    エブラの指摘は一理ある。だが火曜のメトロポリターノでバルサが序盤に先制すれば、流れはすぐに変わる。18歳のラミネ・ヤマルも切り札だ。第1戦ではシュート4本、キーパス3本、ドリブル成功9回を記録した。

    ラ・マシア育ちの彼はゴール以外すべてをやり遂げた。アトレティコが再び彼を止められなければ、結果は変わるかもしれない。カンプ・ノウでの敗戦後、ファンに「まだ終わっていない。第2戦で全力を尽くす。一緒に戦おう」とメッセージを送ったヤマル。その言葉通り、彼はやる気に満ちている。

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