Getty/GOAL
翻訳者：
「お前たちはもうヨーロッパの王者じゃない！」――パトリス・エヴラは、アトレティコ・マドリード戦でのチャンピオンズリーグ逆転勝利は「不可能」と断言し、痛烈に批判した。
「奇跡なんていらない」
バルセロナは先週のホームでアトレティコに0-2と敗れ、チャンピオンズリーグベスト8敗退の危機に立たされている。ジュリアン・アルバレスとアレクサンダー・ソルロスのゴールでハンス・フリック率いるチームは苦杯をなめた。前半終盤にはパウ・クバルシが最終ラインでのファウルで一発退場し、チームは長時間にわたり10人で戦った。
それでもフリック監督は、週末のリーガ・エスパニョーラでエスパニョールを4-1で下した後に「奇跡は必要ない。良い試合をすれば勝てる」と語り、逆転への自信を示した。
- Getty Images Sport
エブラ、バルサファンに「現実を受け入れろ」と訴える
しかしエブラは懐疑的だ。バルセロナは2015年以降、チャンピオンズリーグで優勝していない。その年、リオネル・メッシ、ネイマール、ルイス・スアレスの「MSN」トリオは、エブラが所属するユヴェントスを3-1で破り決勝を制した。 さらに彼はマンチェスター・ユナイテッド時代にもバルセロナに2度決勝で敗れており、フリック監督率いる現チームが過去の偉大なチームに及ぶとは考えていない。
「バルセロナファンは目を覚ませ。いたるところで『レモンターダ』のプロフィール写真を見かけるが、謙虚になって削除すべきだ」とエブラは『ディアリオ・スポルト』の取材に語った。「これは2015年のバルセロナではない。あのチームはもう存在しない。 大舞台で何度も崩れ落ちるのを目にしてきた。正直、もうそれを成し遂げる力はない」
エブラがシメオネ監督の「闘志あふれる選手たち」を支持する理由
エブラは、今年初めにコパ・デル・レイでバルサを破ったアトレティコを支持する理由を説明した。「チャンピオンズリーグでは、彼らが勝つよりレッドカードを受ける可能性の方が高い。最近はそれが習慣だ」と語った。「私はディエゴ・シメオネと選手たちを信頼している。彼らは闘志あふれる準備万端のチームで、この流れを断ち切る」
最後にバルサへ皮肉を添えた。「バルサのファンは静かにしていろ。ヨーロッパでは話は別だ。お前たちはもはや王者ではない。私はサッカーを愛しているが、真実をもっと愛している。」
- Getty Images Sport
ヤマル要因
エブラの指摘は一理ある。だが火曜のメトロポリターノでバルサが序盤に先制すれば、流れはすぐに変わる。18歳のラミネ・ヤマルも切り札だ。第1戦ではシュート4本、キーパス3本、ドリブル成功9回を記録した。
ラ・マシア育ちの彼はゴール以外すべてをやり遂げた。アトレティコが再び彼を止められなければ、結果は変わるかもしれない。カンプ・ノウでの敗戦後、ファンに「まだ終わっていない。第2戦で全力を尽くす。一緒に戦おう」とメッセージを送ったヤマル。その言葉通り、彼はやる気に満ちている。