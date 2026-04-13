「お前たちはもうヨーロッパの王者じゃない！」――パトリス・エヴラは、アトレティコ・マドリード戦でのチャンピオンズリーグ逆転勝利は「不可能」と断言し、痛烈に批判した。

バルセロナは先週のホームでアトレティコに0-2と敗れ、チャンピオンズリーグベスト8敗退の危機に立たされている。ジュリアン・アルバレスとアレクサンダー・ソルロスのゴールでハンス・フリック率いるチームは苦杯をなめた。前半終盤にはパウ・クバルシが最終ラインでのファウルで一発退場し、チームは長時間にわたり10人で戦った。

それでもフリック監督は、週末のリーガ・エスパニョーラでエスパニョールを4-1で下した後に「奇跡は必要ない。良い試合をすれば勝てる」と語り、逆転への自信を示した。