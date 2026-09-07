5月にテルスターの1部残留を守る決勝PKをFCフォレンダム戦で成功させていたこともあり、12ヤードからのクーマンJrの落ち着きぶりに驚きはなかった。

VARが介入し、当初のFKを2本目のPKに変更する前には、このGKはそのセットプレーを自ら蹴る準備までしていた。「FKも自分が蹴るかもしれないと思った。でもチームのみんなが、もうボックス内だと言っていた。

「本当にうれしい。責任を負うのは素晴らしいことだが、今日はみんながハードワークしてくれた。同じコースだったね。もしかしたら、いつか変えるべきかもしれない。でも強く蹴れば、相手は止められない」



