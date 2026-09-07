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翻訳者：
「お前じゃ僕を動揺させられないよ、相棒！」 2本のPKを決めたGKロナルド・クーマンJrが心理戦を笑い飛ばす
歴史的な2得点で引き分けに持ち込む
テルスターのGKは、22分から数的不利の10人で戦うチームを勝ち点1獲得に導く劇的なPK2発を決め、エールディビジの歴史に名を刻んだ。後半に入って2点ビハインドを背負う中、クーマン・ジュニアは63分に1点を返し、さらに後半アディショナルタイム深くの101分に同点弾となるPKを沈めた。この活躍により、同選手はオランダ1部リーグの歴史で1試合で2得点を記録した初のGKとなった。
GK、プレッシャーを一蹴
元オランダ代表監督ロナルド・クーマンの息子は、2人目のキッカーとして蹴る前、相手の心理戦に直面しながらも自信をすぐに強調した。試合後に『ESPN』のカメラの前で、クーマンJrは「自分が一番手だってことは、もう見ただろう。いいPKを蹴れるし、自信もある。だから迷いはなかった」と語った。
事前に深呼吸をしていたことについて問われると、こう付け加えた。「こういうものだと分かっている。GKの［タイス・ヤンセン］とFWが話しかけてくるんだ。でも、そんなことで僕は動じないよ。少し自分の時間を取って、集中するだけだ」
必殺の技で節目を飾る
5月にテルスターの1部残留を守る決勝PKをFCフォレンダム戦で成功させていたこともあり、12ヤードからのクーマンJrの落ち着きぶりに驚きはなかった。
VARが介入し、当初のFKを2本目のPKに変更する前には、このGKはそのセットプレーを自ら蹴る準備までしていた。「FKも自分が蹴るかもしれないと思った。でもチームのみんなが、もうボックス内だと言っていた。
「本当にうれしい。責任を負うのは素晴らしいことだが、今日はみんながハードワークしてくれた。同じコースだったね。もしかしたら、いつか変えるべきかもしれない。でも強く蹴れば、相手は止められない」
過酷なアウェーでの試練が待ち受ける
テルスターは、この劇的な勢いを維持したまま、9月9日水曜日にアウェーでFCトゥウェンテと対戦することになる。一方のカンブールは、2点のリードを手放したあとだけに、土曜日にNECをホームで迎える前に素早く立て直さなければならない。コーマンJrの落ち着きと、10人で戦ったテルスターが示した粘り強さは、過密な国内日程の中で大きな自信となる。
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