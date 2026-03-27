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「お互いに抱き合おう」――バルセロナとレアル・マドリードのスター選手たちが激突した「エル・クラシコ」の乱闘劇を受け、ラミネ・ヤマルとダニ・カルバハルの間の緊張にスペイン代表がどう対処しようとしているか
ベルナベウで緊張が高まる
バルセロナとマドリードの古くからのライバル関係は、今シーズン初の「クラシコ」で最高潮に達した。この試合では、キリアン・ムバッペとジュード・ベリンガムのゴールにより、レアル・マドリードが2-1で勝利を収めた。試合終了のホイッスルが鳴ると、18歳のヤマルを巻き込んだ大規模な乱闘が勃発した。 ベテランDFのカルバハルがヤマルに詰め寄り、「お前は口が過ぎる」と罵ったと報じられている。これは、ヤマルが試合前にTwitchで「マドリードは試合を『盗む』」と発言したことへの反応とされる。その後、フレンキー・デ・ヨングが、10代のチームメイトに対するマドリード陣営の「過剰な」怒りを非難し、緊張をさらに高めた。
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共生のメッセージ
デ・ラ・フエンテ監督は冷静かつバランスの取れた姿勢を示し、この摩擦はスペイン最大の国内対決が抱える感情的な重みから必然的に生じる副産物だと捉えている。彼は、両選手ともクラブへの忠誠心と代表チームへの責任を明確に区別できるほどプロフェッショナルであると信じている。
DAZNのインタビューで、スペイン代表監督は次のように説明した。「クラシコでは特定のユニフォームを守り、大きな責任が伴う。一方、代表チームでは異なる状況下で戦うことになるが、ここでもその場にふさわしい振る舞いができるよう努めなければならない。彼らはそれを実践している。そして、彼らが顔を合わせた時、間違いなく互いに抱き合いたがるだろうと私は確信している。その瞬間、私も彼らと共に喜びを分かち合うつもりだ。」
ライバル意識はひとまず置いておいて
ヤマルとカルバハルは代表チームでも同じ右サイドでプレーしているため、両者の連携は社会的側面だけでなく戦術的な側面からも不可欠である。彼らの息の合ったプレーは、スペインが優勝を果たしたユーロ2024における見どころの一つであり、特にグループステージのクロアチア戦（3-0）では、バルセロナのウインガーであるヤマルがアシストを供給し、マドリードのキャプテンであるカルバハルが代表通算唯一のゴールを決めた場面が印象的だった。
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結束の試練
デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表が、今週末の親善試合2連戦に向けて準備を進める中、チームの結束力への注目は依然として高い。ラ・ロハは今週金曜日、エスタディオ・デ・ラ・セラミカでセルビアを迎え撃ち、火曜日にはRCDEスタジアムでエジプトと対戦する。この2試合は、チームの成熟度と戦術的な連携力を測る重要な試金石となるだろう。 カルバハルとヤマルがライバルからチームメイトへと円滑に復帰できれば、今後の挑戦に向けてチームを準備する中で、監督がたゆまぬ努力を重ねて築き上げてきた結束の文化がさらに強固なものとなるだろう。