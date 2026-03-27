「お互いに抱き合おう」――バルセロナとレアル・マドリードのスター選手たちが激突した「エル・クラシコ」の乱闘劇を受け、ラミネ・ヤマルとダニ・カルバハルの間の緊張にスペイン代表がどう対処しようとしているか

バルセロナとマドリードの古くからのライバル関係は、今シーズン初の「クラシコ」で最高潮に達した。この試合では、キリアン・ムバッペとジュード・ベリンガムのゴールにより、レアル・マドリードが2-1で勝利を収めた。試合終了のホイッスルが鳴ると、18歳のヤマルを巻き込んだ大規模な乱闘が勃発した。 ベテランDFのカルバハルがヤマルに詰め寄り、「お前は口が過ぎる」と罵ったと報じられている。これは、ヤマルが試合前にTwitchで「マドリードは試合を『盗む』」と発言したことへの反応とされる。その後、フレンキー・デ・ヨングが、10代のチームメイトに対するマドリード陣営の「過剰な」怒りを非難し、緊張をさらに高めた。