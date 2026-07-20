スペインはニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでの決勝で、延長戦の末にアルゼンチンを1－0で破り、2度目のW杯優勝を果たした。試合終了のホイッスルが鳴ると、注目は優勝世代の顔となったヤマルに集まった。

ファッション・ライフスタイル系インフルエンサーのガルシアは、スペインの優勝が確定するとすぐにSNSにメッセージを投稿。スタジアムの熱気の中で撮った2人の写真を添え、「やったね。おめでとう、私の愛しい人。あなたは世界チャンピオンよ」と綴った。