AFP
翻訳者：
「おめでとう、愛しい人」――ラミン・ヤマルは、スペインの2026年W杯開催決定の喜びを恋人のイネス・ガルシアと分かち合った。
パートナーからの「よくやったね」というメッセージ
スペインはニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでの決勝で、延長戦の末にアルゼンチンを1－0で破り、2度目のW杯優勝を果たした。試合終了のホイッスルが鳴ると、注目は優勝世代の顔となったヤマルに集まった。
ファッション・ライフスタイル系インフルエンサーのガルシアは、スペインの優勝が確定するとすぐにSNSにメッセージを投稿。スタジアムの熱気の中で撮った2人の写真を添え、「やったね。おめでとう、私の愛しい人。あなたは世界チャンピオンよ」と綴った。
ヤマル、心温まる賛辞に応える
初のワールドカップという大舞台で年齢を超えた冷静さを示した若手フォワードは、公の場でパートナーへの感謝を忘れなかった。試合後の祝賀会中、インスタグラムの投稿に「愛してるよ、マイ・ラブ」と短くも温かいメッセージを書き込んだ。2人はSNSで知り合い、2026年頭に交際を公表した。
インフルエンサーの影響力とファンの反応
ガルシアのインスタ投稿は公開から数分で数千件の反応を集め、多くのサポーターがカップルとスペイン代表に祝福を送った。 ファンはガルシアをヤマルの「幸運のお守り」と呼び、二人をサッカー界で注目の若手カップルと称えた。
- Getty Images Sport
20歳前に主要タイトル2つ獲得
スペインは延長戦でフェラン・トーレスが決勝点を挙げ、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンを破って優勝した。トーレスが脚光を浴びたが、ヤマルもゴールやアシストは少なかったものの、献身的なプレーでチームを支えた。 19歳6日で臨んだ彼は、2024年の欧州選手権に続きW杯でも優勝し、将来を期待される若手としての評価をさらに高めた。
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