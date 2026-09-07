AFP
翻訳者：
「おそらく試合日程を組んだ人物はイタリア人だったのだろう」 ジョゼ・モウリーニョ監督が日程編成を批判、インテルのチャンピオンズリーグ優勝からの遠ざかりに驚きも認める
モウリーニョが日程に疑問、インテルの安定感を称賛
モウリーニョ監督は再び、レアル・マドリーの日程に外的要因が影響している可能性を示唆したが、当面の焦点は因縁深い相手との一戦に向いている。ポルトガル人指揮官は2008年から2010年までインテルを率い、2010年には歴史的な3冠達成に導いた。そこにはインテルにとって3度目で、現在まで最後となっているチャンピオンズリーグ制覇も含まれており、その後は2023年と2025年にいずれも決勝で敗れている。
日程への不満を抱えながらも、“スペシャル・ワン”は古巣の戦術的継続性を高く評価した。2010年の歴史的な3冠達成以降の歩みを振り返りつつ、このイタリアの強豪にある安定性に言及。また、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバ、エドゥアルド・カマヴィンガを出場停止で欠くことも認めた。「インテルは6年間、素晴らしいチームであり続けている。（アントニオ）・コンテから（シモーネ）・インザーギ、そして（クリスティアン）・キブまで、プレーモデルは同じだ。目を閉じていてもプレーできるチームだよ。ここ数年で唯一の驚きは、彼が一度もチャンピオンズリーグで優勝していないことだ。明日は出場停止の選手が3人いるが、ピッチの上では常に11人対11人だ。もしかすると、日程表を作った人物はイタリア人だったのかもしれない」
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うわさや選手間の関係性について言及
試合に向けた盛り上がりの中では、モウリーニョと現在のインテル関係者、特にキヴとの関係をめぐる疑問も浮上していた。ルーマニア人のキヴは、スタディオ・メアッツァでともに過ごした時期にモウリーニョの下でプレーし、その後は指導者の道に進んで、昨季はインテルを国内リーグとカップ戦の二冠に導いた。2人の間に確執があるとのうわさもあったが、モウリーニョは試合前会見でこうした憶測を即座に否定し、かつての教え子との強い絆を強調した。
「彼は私の選手だったし、一緒に仕事をしてきた」と、2人の関係について問われたモウリーニョは『Marca』を通じて答えた。「私たちは良い時も悪い時も、本当に多くのことをともに経験してきた。私が彼と悪い関係にあると知るために、誰に話を聞いたんだ？ 誰に？」
国内での失望からの巻き返し
レアル・マドリーはこの欧州の一戦を前に、ラ・リーガでのつまずきを抱えている。敵地でのレアル・ベティス戦に敗れたためだ。モウリーニョ監督は、セビージャ遠征で欠けていた決定力をチームに求めている。「私は［明日］勝ちたい。良いプレーをしたいとは言えるが、レアル・ベティス戦のように良いプレーをして、それで負けるのは望んでいない」。
指揮官は、欧州で最も成功を収めてきたクラブに高まりつつあるプレッシャーを痛感している。チャンピオンズリーグ最多15回の優勝を誇り、直近では2023-24シーズンに同トロフィーを掲げたレアル・マドリーだが、その後の2シーズンはいずれもアーセナル、バイエルン・ミュンヘンを相手に準々決勝で敗退した。「我々は8試合を戦う局面にあり、目標は［次のフェーズに］進出することだ。この1試合に集中したい」とモウリーニョ監督は付け加えた。
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ロッカールームの反応とチャンピオンズリーグでの目標
モウリーニョはまた、ラ・リーガ開幕から3連勝していた流れがレアル・ベティス戦で止まり、今季初黒星を喫した後のロッカールーム内の雰囲気についても明かした。2010年から2013年までの最初の在任期間に続く2度目の指揮官就任で、無冠に終わった昨季の後にタイトル獲得を取り戻すべく復帰したポルトガル人指揮官は、チームの即座の反応に満足していた。「私が見たかった通りの彼らを見た。セビージャのロッカールームでは打ちひしがれていて、その後、日曜日のトレーニングでは準備ができていた」と述べた。
ここ最近のパフォーマンスにいくつか技術的な欠点があることを認めつつも、モウリーニョは自チームが最高レベルで戦える力に自信を示している。「我々は良い試合をしたと確信している。決められなかったゴールは普段あるようなものではない。よく知られた問題はあるが、現状はこうだ。我々は戦うためにプレーする。私はレアル・マドリーの監督であり、明日は非常に重要なチャンピオンズリーグの試合がある。両チームとも突破すると私は思っているし、将来的に両方にいる可能性もある。勝ち点1つひとつが重要だ。インテルは勝ち点を求めてここに来る」
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