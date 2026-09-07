モウリーニョ監督は再び、レアル・マドリーの日程に外的要因が影響している可能性を示唆したが、当面の焦点は因縁深い相手との一戦に向いている。ポルトガル人指揮官は2008年から2010年までインテルを率い、2010年には歴史的な3冠達成に導いた。そこにはインテルにとって3度目で、現在まで最後となっているチャンピオンズリーグ制覇も含まれており、その後は2023年と2025年にいずれも決勝で敗れている。

日程への不満を抱えながらも、“スペシャル・ワン”は古巣の戦術的継続性を高く評価した。2010年の歴史的な3冠達成以降の歩みを振り返りつつ、このイタリアの強豪にある安定性に言及。また、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバ、エドゥアルド・カマヴィンガを出場停止で欠くことも認めた。「インテルは6年間、素晴らしいチームであり続けている。（アントニオ）・コンテから（シモーネ）・インザーギ、そして（クリスティアン）・キブまで、プレーモデルは同じだ。目を閉じていてもプレーできるチームだよ。ここ数年で唯一の驚きは、彼が一度もチャンピオンズリーグで優勝していないことだ。明日は出場停止の選手が3人いるが、ピッチの上では常に11人対11人だ。もしかすると、日程表を作った人物はイタリア人だったのかもしれない」