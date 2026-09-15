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「おそらく自分に合ったクラブではなかった」 元アトレティコ・マドリーの神童が悪夢の移籍について沈黙を破る
スペインでの苦しい時期
フェルメーレンは2024年、大きな期待を背負ってアトレティコに加入した。アクセル・ヴィツェルの後継者と呼ばれたこのベルギー人の若き逸材は、ディエゴ・シメオネ率いるチームの次代を担う中盤のビッグスターになると期待されていた。しかし、21歳はスペインの首都で地位を確立できなかった。
2023-24シーズン後半、フェルメーレンの公式戦出場はわずか5試合、リーガでのプレー時間も159分にとどまった。先発メンバーに定着できず、最終的にはRBライプツィヒとフランスを経て、少年時代を過ごした古巣アントワープへ復帰した。
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移籍の隠された事情
アントワープからの突然の退団を振り返り、フェルメーレンは物事が計画通りには進まなかったと認めた。アトレティコは同選手の獲得に2200万ユーロ（1850万ポンド）を支払ったが、この移籍金は当時のベルギーのクラブが抱えていた財政難に大きく左右されたものだった。MFは、スペインへの移籍はスポーツ面から見て欠陥があったと認めている。
「必ずしも自分が悪い決断をしたとは思っていない」と、フェルメーレンは『Het Nieuwsblad』に語った。「おそらくその中には間違った決断もあったのだろうが、ほとんど誰も知らない状況も影響していた。おそらくアトレティコは正しいクラブではなかったが、当時はそれが最善の選択肢に思えたし、自分も全面的に支持していた」
失望と向き合う
出場時間には恵まれなかったものの、フェルメーレンはマドリードでの在籍期間を、個人として大きく成長するうえで極めて重要な時期だったと捉えている。新しい国と新しい言語への適応に苦しみ、それが精神面に大きな負担を与えた。
「世間はそうは見ていないが、アトレティコでの時間こそ、僕が最も多くを学んだ時期だった」と説明した。「知り合いはほとんどいなかったし、言葉も話せなかった。そのうえプレーもできていなかった。そうして失望や怒りに変わり、何に対しても不満をこぼすようになった。まるで全部が他人のせいであるかのように」
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その経験を踏まえて今後へ
フェルメーレンのピッチ上での時間は印象の薄いものだった一方で、アトレティコは金銭面での損失を最小限に抑えることに成功した。スペインのクラブは、彼をライプツィヒへ送り出すことで利益の出る退団戦略を実現。ドイツのクラブはまず900万ユーロ（750万ポンド）のローン料を支払い、その後に1600万ユーロ（1350万ポンド）の買い取り義務が発生し、アトレティコは合計2500万ユーロ（2100万ポンド）を回収することになった。
今季、ライプツィヒは彼をアントワープへレンタル移籍させた。そこで彼はリーグ戦2試合に出場している。現在の焦点は、チームの2023年以来初となるベルギー王座獲得を助けることにある。
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