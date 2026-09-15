出場時間には恵まれなかったものの、フェルメーレンはマドリードでの在籍期間を、個人として大きく成長するうえで極めて重要な時期だったと捉えている。新しい国と新しい言語への適応に苦しみ、それが精神面に大きな負担を与えた。

「世間はそうは見ていないが、アトレティコでの時間こそ、僕が最も多くを学んだ時期だった」と説明した。「知り合いはほとんどいなかったし、言葉も話せなかった。そのうえプレーもできていなかった。そうして失望や怒りに変わり、何に対しても不満をこぼすようになった。まるで全部が他人のせいであるかのように」