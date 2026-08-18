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おかえり、ブシ！ バルセロナのレジェンド、セルヒオ・ブスケツが新たなコーチング職でカンプ・ノウに復帰へ
ブスケツ、指導者としてバルセロナに復帰
ブスケツが、リザーブチームのバルセロナ・アトレティックでアシスタントコーチに就任し、指導者キャリアへの第一歩を正式に踏み出した。元スペイン代表の伝説的MFは、インテル・マイアミでのプレーを経て昨年末に現役を引退していた。
発表は8月17日月曜日に行われ、クラブ復帰が確認された。ブスケツは今後、ピッチ上ではなくタッチライン際でカタルーニャの名門のために働くことになる。この動きは、クラブを離れてからわずか3年でのバルセロナ復帰という、感慨深い帰還を意味する。
サバティカルはベレッチとの提携で終わる
10月にニューイングランド・レボリューション戦後、引退を表明したセルヒオ・ブスケツは、ミックスゾーンで指導者の道に進む考えがあるかと問われていた。
ブスケツは当時、「将来的にはそうなると思う。でも今は、1年間のサバティカルを取りたい」と語っていた。競技から離れて数カ月の休養を取った後、このレジェンドは指導者の道へと踏み出した。
ブスケツは、現監督ベレッチのテクニカルスタッフに加わる。ベレッチを補佐しながら、トップチームの監督資格取得に向けてUEFAの指導者ライセンスの取得も進めていく。
次世代の才能を育成する
バルサ・アトレティックは、ラ・マシアの育成アカデミーではなく、バルセロナの公式な「Bチーム」に当たるリザーブチームだ。現在はスペイン4部のセグンダ・フェデラシオンで戦っており、かつて所属していた2部への復帰を目指している。
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スペインの象徴の今後の展開
ブスケツは今後すぐに、バルセロナの次世代の才能育成に向けてベレッティを補佐する職務を開始する。主な役割は、スペインのリーグ構造で再び上位を目指すリザーブチームを導くことにある。
同時に、この元MFはUEFAの指導者ライセンス取得に向けてコーチング講習も進めていく。この任命は、将来的にトップチームのヘッドコーチへとステップアップするという本人の野望の土台となる。
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