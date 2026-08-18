10月にニューイングランド・レボリューション戦後、引退を表明したセルヒオ・ブスケツは、ミックスゾーンで指導者の道に進む考えがあるかと問われていた。

ブスケツは当時、「将来的にはそうなると思う。でも今は、1年間のサバティカルを取りたい」と語っていた。競技から離れて数カ月の休養を取った後、このレジェンドは指導者の道へと踏み出した。

ブスケツは、現監督ベレッチのテクニカルスタッフに加わる。ベレッチを補佐しながら、トップチームの監督資格取得に向けてUEFAの指導者ライセンスの取得も進めていく。







