「おい、この笛は633日遅すぎだ！」　ドイツ戦、ARD解説者が審判を皮肉る

当時、テイラー主審は即座に「ハンドではない」と判定したが、アットウェル主審からはこの明らかな誤審について何の報告もなかった。この誤審については、当時UEFAも報告書の中で認めていたほどだ。ククレラの腕は体に密着しておらず、体の表面積が不自然に広がっていたため、PKが与えられるべきだった。その後、このスペイン人選手はドイツでの試合で激しいブーイングを浴びることとなった。

今、その運命はアットウェルにも降りかかった。ntvの報道によると、月曜日の夜、シュトゥットガルトのスタジアムで歓迎の挨拶をした際にも、この審判はブーイングを浴びたという。ちなみに、そのスタジアムこそ、633日前にドイツの「ホームでの悲劇」が繰り広げられた場所である。 「ようこそ、スチュアート・アットウェル」と、ガーナとの親善試合前にスタジアムのアナウンサーが呼びかけたが、その後、場内から多くのブーイングがはっきりと聞こえたという。

とはいえ、今回彼が下した正しい判定のおかげで、ドイツ代表は前半終了間際にようやくガーナに1-0でリードを奪った。カイ・ハヴェルツはベンジャミン・アサレに全くチャンスを与えず、堂々とゴールを決めた。

アットウェルは2008年にプレミアリーグ史上最年少の審判となり、2009年からはFIFA公認の審判を務めている。これまでにイングランド1部リーグで238試合の審判経験を持つ。しかし、チャンピオンズリーグではこれまで予選3試合しか担当していない。