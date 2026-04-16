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うんざりしたマルセル・デサイーがロベルト・サンチェスを痛烈に批判し、チェルシーに「ミスをしない」GKの獲得を求めた。
ケパからメンディ、そしてサンチェスへ：チェルシーのGK問題
ケパ・アリサバラガは2018年、7200万ポンド（9800万ドル）の移籍金で西ロンドンのクラブへ。史上最高額ゴールキーパーとなった。2020年にはエドゥアール・メンディが正ゴールキーパーの座を引き継ぎ、翌年チャンピオンズリーグ制覇の功績でFIFA最優秀男子ゴールキーパー賞を受賞した。
2021年にはブライトンからスペイン人GKサンチェスが加入し、彼の序列はさらに下がった。この移籍には2500万ポンド（3400万ドル）が投じられたが、スタンフォード・ブリッジの最終防衛ラインにはいまだ疑問が残る。
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サンチェスはボールを持つと周囲を緊張させる。
現代のゴールキーパーには、バックラインからのビルドアップが求められる。手でキャッチするように足元でもボールを扱えることが期待されるが、サンチェスはグラウンドでのパス配球でまだ説得力不足だ。
彼にボールが戻るたび、ピッチもスタンドも緊張が走る。これは誰にとっても好ましくない。最終ラインの選手たちは、背後のGKに全幅の信頼を置かなければならないのだ。
チェルシーは2026年に新しいゴールキーパーが必要なのか？
チェルシーはそうではなく、元主将のデサイーも認めている。新正GKが必要かと問われたワールドカップ優勝経験のあるフランス人選手は、BetVictorオンラインカジノとの提携インタビューでGOALに語った。「プレミアリーグ直近4試合中3敗だ。安定感がない」。
終盤に追い上げてマンチェスター・ユナイテッドを抜き返す可能性もある。何が起こるか分からない。好調でも突然転落するときは転落する。逆もまた然りだ。
GKのレベルが低く、守備に安定感がない。彼はミスを犯し、フォファナや他のDFに安心感を与えない。フォファナは代表でもなく、フランス代表の正選手でもない。彼のレベルが落ちたわけではないが、現状はそうだ。
ほとんどのポジションで代表級を揃えるべきだ。それがチェルシーの問題だ。ゴールキーパーは経験豊富な選手に代えるべきだ。トップクラスでなくてもいいが、ミスをしないことが大切だ。」
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ブルーズ、次の移籍市場でも大型投資へ
チェルシーは過去最大の赤字を計上しても、今夏は補強に資金を投入できる見込みだ。土曜にスタンフォード・ブリッジで対戦するマンチェスター・ユナイテッドを倒し、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を得れば、その可能性はさらに高まる。
6月15日に始まる次期移籍市場では、新ゴールキーパーが補強リストの重要なポジションを占めるはずだ。