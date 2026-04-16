うんざりしたマルセル・デサイーがロベルト・サンチェスを痛烈に批判し、チェルシーに「ミスをしない」GKの獲得を求めた。

チェルシーはそうではなく、元主将のデサイーも認めている。新正GKが必要かと問われたワールドカップ優勝経験のあるフランス人選手は、BetVictorオンラインカジノとの提携インタビューでGOALに語った。「プレミアリーグ直近4試合中3敗だ。安定感がない」。

終盤に追い上げてマンチェスター・ユナイテッドを抜き返す可能性もある。何が起こるか分からない。好調でも突然転落するときは転落する。逆もまた然りだ。

GKのレベルが低く、守備に安定感がない。彼はミスを犯し、フォファナや他のDFに安心感を与えない。フォファナは代表でもなく、フランス代表の正選手でもない。彼のレベルが落ちたわけではないが、現状はそうだ。

ほとんどのポジションで代表級を揃えるべきだ。それがチェルシーの問題だ。ゴールキーパーは経験豊富な選手に代えるべきだ。トップクラスでなくてもいいが、ミスをしないことが大切だ。」