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「うわっ」――ロイ・キーン、WAGたちのワールドカップでの服装に激怒
キーンがWAGsを批判
イングランドがクロアチアに4-2で勝ったことで、サポーターや選手家族は祝賀ムードに湧いた。しかし試合の翌日、キーンは別の問題に注目。番組『The Overlap』でゲイリー・ネヴィルと対談した元アイルランド代表のキーンは、サッカーへの最大の不満を語った。
彼は、選手の妻やパートナーが特注のユニフォームを着て応援する姿に疑問を投げかけた。この発言を受け、パネリストの間ではすぐに議論が勃発。ライトは「国際大会で家族が応援すること自体に問題はない」と反論した。
- AFP
キーンとライト、ユニフォームの伝統を巡って対立
「101号室に何を追放するか」と問われたキーンは即座にこう答えた。
「ワールドカップで選手家族の妻たちが、背中に名前を入れたユニフォームを着て試合を観戦するのが苦手だ。子どもたちが着るのはいいが、妻やパートナーが同じように着ているのを見ると、少し違和感がある」とキーンは語った。
ライトは「僕は気にならないよ」と反論した。
キーンはさらに「1年後には別れているのに、背中の『ジミー』や『ジョニー』を指さして写真撮影か。子どもならまだしも、パートナーが着る必要はない。ファミリー席で『私はジャージ着てるよ、君は？』なんて論外だ」と語気を強めた。
ライトは再び擁護し、「ロイ、俺は気にしてない。夫がプレーし、妻が彼を誇りに思い、シャツを着たいだけだ。それだけだよ」と語った。
キーンがワールドカップの風潮に疑問を呈する
キーンは、この現象が国際大会で目立つと指摘。クラブでは見かけないのに代表戦でだけパートナーが名前入りユニフォームを着る理由を疑問視した。
「ワールドカップの時だけだ。オールド・トラッフォードやアンフィールドで毎週見るか？」とキーンは語った。「ワールドカップって何なんだ？ 女性が『今日は夫の名前入りユニフォームを着ていくわ』と言うのを想像してみろ」
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イングランドはワールドカップを続ける
トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表キャンプの雰囲気は一変。報道によると、ガレス・サウスゲート監督時代にあった規制が一部緩和され、大会中でもパートナーが合宿地を訪れることが許された。クロアチア戦勝利後、選手たちは家族と祝福した。次は火曜、ボストン・スタジアムでのグループL第2節ガーナ戦へ集中する。