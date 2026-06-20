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Yosua Arya

翻訳者：

「うわっ」――ロイ・キーン、WAGたちのワールドカップでの服装に激怒

ワールドカップ
イングランド
R. Keane

ロイ・キーンは、ワールドカップで選手たちのパートナーが名前入りシャツを着用することを「ばかげている」と批判。元マンチェスター・ユナイテッド主将のキーンに対し、イアン・ライトは「愛する人を応援するだけだ」と擁護した。

  • キーンがWAGsを批判

    イングランドがクロアチアに4-2で勝ったことで、サポーターや選手家族は祝賀ムードに湧いた。しかし試合の翌日、キーンは別の問題に注目。番組『The Overlap』でゲイリー・ネヴィルと対談した元アイルランド代表のキーンは、サッカーへの最大の不満を語った。

    彼は、選手の妻やパートナーが特注のユニフォームを着て応援する姿に疑問を投げかけた。この発言を受け、パネリストの間ではすぐに議論が勃発。ライトは「国際大会で家族が応援すること自体に問題はない」と反論した。

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    キーンとライト、ユニフォームの伝統を巡って対立

    「101号室に何を追放するか」と問われたキーンは即座にこう答えた。

    「ワールドカップで選手家族の妻たちが、背中に名前を入れたユニフォームを着て試合を観戦するのが苦手だ。子どもたちが着るのはいいが、妻やパートナーが同じように着ているのを見ると、少し違和感がある」とキーンは語った。

    ライトは「僕は気にならないよ」と反論した。

    キーンはさらに「1年後には別れているのに、背中の『ジミー』や『ジョニー』を指さして写真撮影か。子どもならまだしも、パートナーが着る必要はない。ファミリー席で『私はジャージ着てるよ、君は？』なんて論外だ」と語気を強めた。

    ライトは再び擁護し、「ロイ、俺は気にしてない。夫がプレーし、妻が彼を誇りに思い、シャツを着たいだけだ。それだけだよ」と語った。

  • キーンがワールドカップの風潮に疑問を呈する

    キーンは、この現象が国際大会で目立つと指摘。クラブでは見かけないのに代表戦でだけパートナーが名前入りユニフォームを着る理由を疑問視した。

    「ワールドカップの時だけだ。オールド・トラッフォードやアンフィールドで毎週見るか？」とキーンは語った。「ワールドカップって何なんだ？ 女性が『今日は夫の名前入りユニフォームを着ていくわ』と言うのを想像してみろ」

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    イングランドはワールドカップを続ける

    トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表キャンプの雰囲気は一変。報道によると、ガレス・サウスゲート監督時代にあった規制が一部緩和され、大会中でもパートナーが合宿地を訪れることが許された。クロアチア戦勝利後、選手たちは家族と祝福した。次は火曜、ボストン・スタジアムでのグループL第2節ガーナ戦へ集中する。

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