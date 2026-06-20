「うわっ」――ロイ・キーン、WAGたちのワールドカップでの服装に激怒

「101号室に何を追放するか」と問われたキーンは即座にこう答えた。

「ワールドカップで選手家族の妻たちが、背中に名前を入れたユニフォームを着て試合を観戦するのが苦手だ。子どもたちが着るのはいいが、妻やパートナーが同じように着ているのを見ると、少し違和感がある」とキーンは語った。

ライトは「僕は気にならないよ」と反論した。

キーンはさらに「1年後には別れているのに、背中の『ジミー』や『ジョニー』を指さして写真撮影か。子どもならまだしも、パートナーが着る必要はない。ファミリー席で『私はジャージ着てるよ、君は？』なんて論外だ」と語気を強めた。

ライトは再び擁護し、「ロイ、俺は気にしてない。夫がプレーし、妻が彼を誇りに思い、シャツを着たいだけだ。それだけだよ」と語った。