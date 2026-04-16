「うわっ」――ポール・スコールズのマンチェスター・シティ対アーセナル戦のプレミアリーグ予想に、ゲイリー・ネヴィルは度肝を抜かれた。

専門家たちが結果を論じる中、ミケル・アルテタ監督はチャンピオンズリーグ準決勝進出がマンチェスター・シティ撃破への精神的な後押しになると語る。スポルティングCPとの0-0の引き分けでベスト4進出を決めた後、スペイン人監督は「100%後押しになる」と断言した。

「100パーセントそうだ」と問われたスペイン人監督は答えた。「これはチャンピオンズリーグ準決勝を勝ち抜くための大きな後押しになる。極めて厳しい戦いだが、我々は自分たちが成し遂げたことを理解している。我々はそれに値する、完全に値するのだ。そして、それに値するからこそ、この喜びを存分に味わうつもりだ。 選手たちには「君たちの努力と献身を私は知っている。感謝している」と伝えた」と語った。