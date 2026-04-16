AFP
翻訳者：
「うわっ」――ポール・スコールズのマンチェスター・シティ対アーセナル戦のプレミアリーグ予想に、ゲイリー・ネヴィルは度肝を抜かれた。
スコールズ、エティハドでの大勝を予言
今週末、アーセナルがマンチェスターに乗り込み優勝争いは佳境を迎えるが、スコールズは多くの人の予想とは異なり、試合は一方的になると見ている。ポッドキャスト『Stick to Football』に出演した元名MFは、戦術的な接戦という見方を否定し、グアルディオラ率いるシティがアウェイチームを容易に圧倒すると予想した。
「シティが楽勝すると思うよ」と、驚いた表情のネヴィルにスコールズは語った。「余裕の勝利だ。退場者や大きなミスがなければね。2－0か3－0で勝つと思うよ」。この率直な予想に、ネヴィルは「うわぁ…」とだけ返し、言葉を失った。
- Getty Images
ネヴィル、引き分けを死守
ネヴィルは今シーズンのアーセナルの粘り強さを度々強調してきたが、予想スコアを問われると慎重になった。彼は、この大一番のプレッシャーがシティに優勝を譲るのではなく、タイトル争いを続ける引き分けをもたらすと語る。「日曜の試合は1-1の引き分けだ」
ネヴィルは接戦と見るが、データは厳しい。アーセナルは直近5試合1勝3敗。ボーンマスにも2-1で敗れた。この不振でシティは1試合少ないまま差を縮め、エティハド遠征の重圧は増している。
アルテタ監督、欧州での飛躍の足掛かりを模索
専門家たちが結果を論じる中、ミケル・アルテタ監督はチャンピオンズリーグ準決勝進出がマンチェスター・シティ撃破への精神的な後押しになると語る。スポルティングCPとの0-0の引き分けでベスト4進出を決めた後、スペイン人監督は「100%後押しになる」と断言した。
「100パーセントそうだ」と問われたスペイン人監督は答えた。「これはチャンピオンズリーグ準決勝を勝ち抜くための大きな後押しになる。極めて厳しい戦いだが、我々は自分たちが成し遂げたことを理解している。我々はそれに値する、完全に値するのだ。そして、それに値するからこそ、この喜びを存分に味わうつもりだ。 選手たちには「君たちの努力と献身を私は知っている。感謝している」と伝えた」と語った。
- AFP
ライス氏が強気の勝利宣言
スコールズの厳しい評価にもアーセナルは動じず、デクラン・ライスがチームを鼓舞している。彼は「日曜の試合に勝つため全力で臨む」と強調した。
「もちろん、すべての試合に勝たなければならないし、我々はプレミアリーグの全試合で勝ちたいと思っている」と27歳の彼は語った。「今年の我々の成績は、すべての大会を通じて素晴らしいものだ… 重要なのはどれだけ勝ちたいかだ。自分は準備ができているし、チームメイトもできている。さあ、行こう」この決意が、今季最大の試合でスコールズの予想を覆すか。まだ分からない。