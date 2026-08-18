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「うれしい」 ロドリがマンチェスター・シティへの大型移籍をまとめるためバルセロナに到着
マンチェスター・シティとの契約
ロドリの獲得を成立させるまでの道のりは、バルセロナにとって容易ではなかった。マンチェスター・シティはこの主力選手の価値を理解しており、最終的に日曜午後にゴーサインを出すまで、ブラウグラナからの正式オファー2度を拒否した。契約の規模は大きく、選手は2030年までの契約をバルセロナと結ぶことになる。
このMFは交渉の過程を通じて一貫してバルセロナからのオファーを優先し続け、他の欧州の強豪クラブや宿敵からの関心さえ断った。代理人は、レアル・マドリーが以前に「断ることが不可能なオファー」を出していたと認めたが、ロドリはバルセロナのプレースタイルに適応したいという希望を持っていた。さらに、この選手はパリ・サンジェルマンや欧州各地の他クラブからの高額オファーも早い段階で拒否した。
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ロドリが興奮を語る
マドリード生まれのMFは、家族に付き添われてエル・プラット空港のプライベートフライトターミナルに到着した。空港に姿を見せたロドリは、集まったメディアの前で足を止め、この取引がようやくまとまりつつあることへの安堵を口にした。報道陣に対し、そのプロセスは負担の大きいものだったが、報われるものでもあったと認めている。「到着できてとてもうれしい。ここ数日は慌ただしかったが、すべてが解決してうれしい」と語った。
「バルサでプレーすることは僕にとって夢だ。代表で既に知っている選手も多く、チームメートに会うのが本当に楽しみだ。今は仕事をして、自分のベストを尽くす時だ。チャンピオンズリーグ、そして目の前に来るすべてを勝ち取りにいこう」
メディカルチェックと正式契約締結
移籍が正式に世界へ発表されるまでに残されているのは、最後の事務手続きのみだ。空港を後にしたロドリは、ホテルに向かった後、バルセロナの関係者と正式な夕食会に臨む見通しとなっている。クラブ側の代表団はジョアン・ラポルタ会長とデコSDが率いる見込みで、ロドリは契約正式発表の前に会長とスポーツディレクターに面会する機会を得ることになる。
ロドリは朝一番にクラブのトレーニング施設でメディカルチェックを受ける見通しだ。身体検査が問題なく進めば、その後に必要書類の手続きを済ませ、クラブ首脳陣とともに新契約にサインすることになる。バルセロナの法務部門と弁護士は、ロドリを明日午後1時ごろにお披露目できることを前提に、すでに作業を進めている。これにより、ファンはクラブカラーをまとった新たなヒーローを初めて目にすることができる見込みだ。
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コンディション面への懸念がデビューを遅らせる
バルセロナは、新たなスターのお披露目日程について、ファンへのインパクトを最大化する形で調整している。マンチェスターからの書類移管に関して官僚的な遅れがなければ、クラブは今後数時間以内に契約を完了させ、ロドリを水曜日にお披露目する予定だ。理想的な機会となるのは、第61回ジョアン・ガンペール杯で、チームはエジプトのアル・アハリと対戦する。ただし、ファンがピッチ上で彼のプレーを見るには、もう少し待つ必要がある。まだチーム練習に合流していないため、アル・アハリ戦でデビューすることはない。
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