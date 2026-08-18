「うれしい」　ロドリがマンチェスター・シティへの大型移籍をまとめるためバルセロナに到着

ロドリの獲得を成立させるまでの道のりは、バルセロナにとって容易ではなかった。マンチェスター・シティはこの主力選手の価値を理解しており、最終的に日曜午後にゴーサインを出すまで、ブラウグラナからの正式オファー2度を拒否した。契約の規模は大きく、選手は2030年までの契約をバルセロナと結ぶことになる。

このMFは交渉の過程を通じて一貫してバルセロナからのオファーを優先し続け、他の欧州の強豪クラブや宿敵からの関心さえ断った。代理人は、レアル・マドリーが以前に「断ることが不可能なオファー」を出していたと認めたが、ロドリはバルセロナのプレースタイルに適応したいという希望を持っていた。さらに、この選手はパリ・サンジェルマンや欧州各地の他クラブからの高額オファーも早い段階で拒否した。