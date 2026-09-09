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「うれしい！」。クリスティアン・キヴが、ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーにチャンピオンズリーグで惜敗したにもかかわらず、インテルの勇気を称賛
敗戦に直面しても示した勇気
インテルはチャンピオンズリーグ初戦で、世界サッカーでも屈指の難敵との対戦を強いられた。スペインの首都へ乗り込み、欧州最多優勝クラブと対戦したのである。 2-1という結果で勝ち点を得られなかったものの、キヴはベルナベウの大舞台で選手たちが示した精神的な粘り強さに目を向けた。
試合後に話したキヴは、90分間の内容は最終スコアだけでは語れないと強調した。
「怒ってはいない。見せてくれた勇気と個性、そしてチームが難しい時間帯をどう乗り越えたかに満足している」と、元DFはクラブ公式サイトで語った。「私にとって大事なのは、ある種のミスに対する反応やボディーランゲージ、そして自分たちのやっていることをどれだけ信じているかだ。私たちは主導権を握り、自分たちのゲームプランをうまく遂行しようとした。それが、このチームの未来に楽観的になれる理由だ」
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強豪相手に示した戦術的な勇敢さ
インテルの指揮官は、とりわけ世界最高レベルの相手に対しても自分たちのアイデンティティーを保った戦いぶりを評価していた。レアル・マドリーの攻撃を封じるために守備的な構えを取るのではなく、インテルは前向きな姿勢で試合に入り、ラ・リーガのクラブを相手に真っ向から挑み、いくつもの決定機を生み出した。
キヴは、このような高い強度でプレーすれば当然リスクも伴うと認めつつも、チームの成長という点でその代償を払う価値はあったと感じていた。「相手のクオリティーは分かっていたし、自分たちがミスをする可能性も理解していた」とキヴは認めた。「引いて様子を見るような戦い方はしなかった。レアル・マドリーと真っ向から渡り合ったし、それこそがこの試合から持ち帰るべきパフォーマンスだ」
モウリーニョとの感動的な再会
この一戦は感傷的な背景も持っていた。チヴは、今季にレアル・マドリーの監督に復帰したかつての恩師ジョゼ・モウリーニョと相対したからだ。両者はサン・シーロで歴史的な時代をともに過ごしたことで知られ、とりわけ2009-10シーズンには伝説的な3冠達成を成し遂げている。
この再会を振り返り、10年以上前に自身をチャンピオンズリーグ制覇へ導いた指揮官について、チヴは温かい言葉を口にした。「私生活の困難な時期も含め、一緒に成し遂げたすべてのこと、そして彼が偉大な人物として振る舞ってくれたことに対して、モウリーニョにはとても大きな愛情を抱いている」とチヴは語った。「再会して抱擁を交わせたのはうれしかったし、今季の幸運を祈っている」
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国内重視と欧州復帰
インテルは今後、素早く意識をセリエAに戻さなければならない。月曜日にウディネーゼとの一戦を控えているためだ。国内では、この落胆をベルナベウでの失望のままリーグ戦に持ち込まないよう、現在の好調を維持することが求められている。
インテルの欧州での戦いは、代表ウィークに入ることでひとまず中断となり、チームは開幕戦を振り返る時間を得ることになる。チャンピオンズリーグでの次の試練は、ベルギーの強豪クラブ・ブルージュとの対戦だ。
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