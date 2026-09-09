インテルの指揮官は、とりわけ世界最高レベルの相手に対しても自分たちのアイデンティティーを保った戦いぶりを評価していた。レアル・マドリーの攻撃を封じるために守備的な構えを取るのではなく、インテルは前向きな姿勢で試合に入り、ラ・リーガのクラブを相手に真っ向から挑み、いくつもの決定機を生み出した。

キヴは、このような高い強度でプレーすれば当然リスクも伴うと認めつつも、チームの成長という点でその代償を払う価値はあったと感じていた。「相手のクオリティーは分かっていたし、自分たちがミスをする可能性も理解していた」とキヴは認めた。「引いて様子を見るような戦い方はしなかった。レアル・マドリーと真っ向から渡り合ったし、それこそがこの試合から持ち帰るべきパフォーマンスだ」