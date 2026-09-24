クワラツヘリアが、バロンドール争いで世界最高峰の選手たちの一人に名を連ねた意義について語った。パリ・サンジェルマンの最近の大陸制覇で中心的な役割を果たした25歳のウインガーは、30人の最終候補入りは、この12カ月で自分が遂げた成長の証しだと考えている。2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ年間最優秀選手に選ばれたこのアタッカーは、10月26日に受賞者が発表される際、世界最高の選手としての地位を確固たるものにすることを目指している。

この成果を振り返り、クワラツヘリアは競技界のビッグネームたちと並んで評価された喜びを口にした。「バロンドール候補になること、そしてこの争いでこうした選手たちの中に入ることは、すでに喜びだ」とクワラツヘリアは語った。「この1年で自分は特別なことを成し遂げたとすでに感じているし、本当にうれしい。何が起こるか見てみたい。小さな国であるジョージアを代表していることもうれしい。小さな国の出身でも、子どもたちはこうしたことを達成できると分かるはずだ」