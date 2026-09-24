AFP
翻訳者：
「うれしいし、誇りに思う！」。バロンドール候補入りを受け、PSGのスター、フヴィチャ・クヴァラツヘリアがジョージ・ベストとの比較に反応
ジョージアのスターにとって夢のようなノミネート
クワラツヘリアが、バロンドール争いで世界最高峰の選手たちの一人に名を連ねた意義について語った。パリ・サンジェルマンの最近の大陸制覇で中心的な役割を果たした25歳のウインガーは、30人の最終候補入りは、この12カ月で自分が遂げた成長の証しだと考えている。2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ年間最優秀選手に選ばれたこのアタッカーは、10月26日に受賞者が発表される際、世界最高の選手としての地位を確固たるものにすることを目指している。
この成果を振り返り、クワラツヘリアは競技界のビッグネームたちと並んで評価された喜びを口にした。「バロンドール候補になること、そしてこの争いでこうした選手たちの中に入ることは、すでに喜びだ」とクワラツヘリアは語った。「この1年で自分は特別なことを成し遂げたとすでに感じているし、本当にうれしい。何が起こるか見てみたい。小さな国であるジョージアを代表していることもうれしい。小さな国の出身でも、子どもたちはこうしたことを達成できると分かるはずだ」
- Getty Images Sport
ジョージ・ベストの足跡をたどって
今後行われるネーションズリーグのジョージア対北アイルランド戦では、クバラツヘリアと伝説的なジョージ・ベストの比較が必然的に注目を集めている。北アイルランドは、バロンドール受賞者を輩出した国としては人口最少の国であり、ベストは1968年にその偉業を成し遂げた。クバラツヘリアは、2005年に亡くなったマンチェスター・ユナイテッドのアイコンであるベストと、自身のドリブル能力にスタイル面での類似性があるとファンや識者から指摘されてきたことを、以前から認識していたと明かした。
この大きな称賛について問われると、PSGのスーパースターは、ベルファスト・ボーイと並べて語られることは非常に名誉なことだと認めた。クバラツヘリアはこの比較について、「ジョージ・ベストのことか？ もちろん知っている」とコメント。「かなり前から、僕がプレーしていた時でさえ彼に似ているように見えると話す人たちがいた。彼はフットボール史上最高の選手の一人だったので、僕には分からない。でも、そう比較されるのはうれしいし、誇りに思う」と語った。
オニール、ワールドクラスの脅威に警鐘を鳴らす
北アイルランド代表を率いるマイケル・オニール監督は、金曜日に自チームを待ち受ける任務の厳しさを十分に理解している。オニール監督は、ベストの伝説的な1968年の栄光の後に生まれた世代ではあるが、世界的スーパースターが発展途上のサッカー国家に与え得る影響を認識している。同監督は、クヴァラツヘリアが欧州サッカーにおける際立った存在と見なせるレベルに達していると考えている。
オニール監督はそのウインガーを絶賛し、こう語った。「ジョージ・ベストは世界サッカー界の象徴的な人物であり、そして彼が北アイルランド出身であることを私たちは非常に誇りに思っている。多くの意味で、彼は我々の国を世界に知らしめた存在だ。今のジョージアには、クヴァラツヘリアによって同じような状況があると思う。彼はワールドクラスの選手だ。私にとって、彼はおそらく昨季のチャンピオンズリーグ全体を通して最高の選手だった。もちろん、我々は彼に特別な注意を払わなければならない。どの国のどんなワールドクラスの選手と対戦するときも同じだが、彼らは一瞬で試合を決めることができるし、多くのものを生み出し、チームを引き上げることもできる。そこを理解しておかなければならない」
- Getty Images Sport
サニョル、クワラツヘリアの自己犠牲的な人格を称賛
個人タイトルや世界的な注目を集める中でも、ジョージア代表のウィリー・サニョル監督は、この選手の謙虚さをすぐに強調した。現役時代にフランス代表でバロンドール受賞者ジネディーヌ・ジダンと同じロッカールームを共有したサニョル監督は、クヴァラツヘリアのメンタリティーが現代の他のスーパースターたちとは一線を画していると示唆した。
サニョル監督はこの選手の姿勢への称賛を口にし、次のように語った。「あなたはバロンドールについて話していた。時代は変わったのかもしれないが、私は時に昔の方が良かったと思う。選手たちはプレーし、最後まで誰がバロンドールを獲るのかを待ち、その上で受賞できれば喜び、できなければ失望していた。ここ数週間、あまりにも多く、『自分が最高だ、自分が最高だ、自分が最高だ』と言う選手を目にしてきた。クヴィチャは決してそんなことを言わない。だからこそ、私は彼の代表監督であることをとても誇りに思っている。彼はただ素晴らしいフットボール選手というだけではなく、常に自分のことではなくチームのことを考える、素晴らしい人間性の持ち主でもある。そして、［金曜日に］彼がそれを再び示してくれると確信している」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。