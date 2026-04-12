「私は彼を批判したことがある。彼は、ここ数年『ドルトムントは成功のために十分なのか』と問われてきた状況の象徴だ」とハマンは語り、こう続けた。「誰にでも責任を問える状況で、彼をチームから過度に引き離したことがあったかもしれない。 それでも周囲は『ほら、またブラントだ』と囁いていた」

それでも夏の移籍は双方にとって最善だったとハマンは語る。チームが期待に応えられないとき、29歳のブラントが犠牲にされたと指摘する声もある。「うまくいかないときはブラントのせい」という論調だ。

長年フライブルクを率いるクリスティアン・シュトライヒ監督も同様の見解を示した。「彼は頻繁に批判されてきた。若かった頃、私も『あと一歩踏み込めるはず』と感じていた。ドルトムント移籍後、彼の成長は明らかだった。それでも、動き方から『またブランドだ』と思われがちだった」と語った。

それでも彼は「チームのために全力で走り、献身的な素晴らしい選手」とも語り、その点は「少し軽視されがちだった」と指摘。2年前にSCF監督としてBVBを最後に訪れた際、本人に直接伝えたという。