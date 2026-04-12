BVBがレバークーゼンに0-1で敗れた後、元ドイツ代表でスカイの解説者は、シーズン後に移籍金なしでチームを去る攻撃的選手を擁護した。
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「うまくいかないのはブラントのせいだ」と批判したハマンが、BVBのスターへの発言を撤回。ボルシア・ドルトムント退団後、海外移籍か？
「私は彼を批判したことがある。彼は、ここ数年『ドルトムントは成功のために十分なのか』と問われてきた状況の象徴だ」とハマンは語り、こう続けた。「誰にでも責任を問える状況で、彼をチームから過度に引き離したことがあったかもしれない。 それでも周囲は『ほら、またブラントだ』と囁いていた」
それでも夏の移籍は双方にとって最善だったとハマンは語る。チームが期待に応えられないとき、29歳のブラントが犠牲にされたと指摘する声もある。「うまくいかないときはブラントのせい」という論調だ。
長年フライブルクを率いるクリスティアン・シュトライヒ監督も同様の見解を示した。「彼は頻繁に批判されてきた。若かった頃、私も『あと一歩踏み込めるはず』と感じていた。ドルトムント移籍後、彼の成長は明らかだった。それでも、動き方から『またブランドだ』と思われがちだった」と語った。
それでも彼は「チームのために全力で走り、献身的な素晴らしい選手」とも語り、その点は「少し軽視されがちだった」と指摘。2年前にSCF監督としてBVBを最後に訪れた際、本人に直接伝えたという。
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将来は未定：ブラントは海外移籍を検討中
かつて所属したレバークーゼンを相手にドルトムントの主力として活躍したブラントの将来は、現時点では不透明だ。 「アイデアはたくさんあるが、すべてが良いとは限らない。急ぐ必要もない」と海外移籍の可能性に言及した。「まだ6節残っている。今、ヨーロッパ中を飛び回ってあらゆるクラブと話し合うのはクラブにフェアではない」
ブンデスリーガ残留も否定せず、「すべては順を追って進める」と語った。以前、SVヴェルダー・ブレーメンが興味を示したとも報じられた。
また、レバークーゼンのフェルナンド・カロ代表がBVB退団を発表した際、ブラントに接触したため一時的にレバークーゼン復帰も取り沙汰された。しかしスポーツディレクターのサイモン・ロルフェスは即座に否定した。 我々にはイボ・マザという有望な選手がおり、今後数年間でさらに成長すると期待している。そのため、ユリアンの件は検討対象外だ」と語った。
ブラントはBVBで300試合以上を戦っている。
ブラントが残り5試合に出場すれば、通算307試合57得点となる。
それでもブラントは「いつか寂しさを感じるかもしれないが、今は別れのツアーではない」と語った。 それでも彼は静かに付け加えた。「いずれすべてに終わりがある。一緒にプレーできる仲間は皆、楽しい。7年前、僕が来た時いた選手はもういない。最後の日が来れば、やはり鳥肌が立つだろう。」